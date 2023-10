Cet État vient d’interdire la vente de nouveaux camions diesel

Selon l’EPA, le dioxyde de carbone représente environ 65 % de tous les gaz à effet de serre qui affectent actuellement l’environnement, et la combustion de combustibles fossiles en est en grande partie responsable. C’est pourquoi certains gouvernements, comme l’État de Californie, ont commencé à prendre des mesures pour atténuer les dégâts du réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre.

Dans le but d’améliorer la santé publique et de réduire l’impact environnemental, l’État de Californie a récemment annoncé de nouvelles lois qui promettent de réduire considérablement, voire d’éliminer les camions à moteur diesel dans tout l’État. Pourquoi se concentrer sur le diesel ? D’une part, les véhicules diesel produisent plus d’émissions par unité de carburant brûlé que les véhicules à essence. Les législateurs californiens ont également pris récemment quelques autres décisions liées aux véhicules. Continuez à lire pour tous les détails.

Quels sont les principes fondamentaux de la nouvelle interdiction des camions diesel en Californie ?

Les régulateurs californiens ont mis en œuvre une nouvelle loi qui rendra illégale la vente de nouveaux semi-remorques diesel dans tout l’État d’ici 2036. Ils ont également inscrit dans la loi que tous les camions immatriculés en Californie doivent être à zéro émission d’ici 2042.

La nouvelle loi est la première du genre au monde et concerne tous les camions de transport, commerciaux et poubelles ainsi que les autres véhicules lourds. Les nouvelles lois sont collectivement connues sous le nom de « règle avancée sur les flottes propres ».

Pourquoi la Californie interdit-elle les camions diesel ?

TOA55/Getty Images

L’objectif principal de la règle Advanced Clean Fleets est de réduire la pollution atmosphérique. L’Union of Concerned Scientists, une organisation à but non lucratif, rapporte que même si les camions moyens et lourds ne représentent qu’un véhicule sur dix sur les routes américaines, ils représentent un quart des tous émissions de gaz à effet de serre liées au transport humain.

Les gros camions sont actuellement responsables de plus de 25 % de la pollution par les particules fines liée au diesel en Californie et d’un tiers des émissions d’oxyde d’azote de l’État, selon le California Air Resources Board. En plus de contribuer à l’environnement, la réduction de ces émissions nocives comme prévu améliorera également la santé publique de la Californie. Les estimations évaluent les économies de santé publique de l’État à plus de 26 millions de dollars grâce à la réduction des maladies liées à la pollution.

Quand cette nouvelle loi entrera-t-elle en vigueur ?

La nouvelle loi exige que tous les camions de transport californiens soient zéro émission d’ici 2035, et que les nouveaux véhicules vendus doivent être sans émissions à partir de 2024. Les autobus scolaires et les camions poubelles doivent également être zéro émission d’ici 2027. Les autres véhicules couverts par la nouvelle loi la loi doit être remplacée par des modèles électriques ou à hydrogène au plus tard en 2042.