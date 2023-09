Ces nouvelles dosettes de traitement pour fosses septiques d’Active garantissent que votre système fonctionne en parfait état

Vous connaissez peut-être la marque Active pour ses nettoyants pour lave-linge, lave-vaisselle et autres produits ménagers qui font scintiller les coins et recoins de votre maison. Un autre endroit souvent oublié qui nécessite un peu d’attention ? Votre fosse septique. Active vient d’introduire des dosettes de traitement de fosse septique pour maintenir un équilibre bactérien sain au sein du système. Vous ne savez pas pourquoi c’est important ? Ou pourquoi avez-vous besoin de ces dosettes ? Continuez pour les détails.

Que sont les dosettes de traitement de fosse septique ?

Tout le monde n’a pas de fosse septique. C’est pour ceux dont les maisons ne font pas partie du réseau d’aqueduc et d’égout de la ville. Le système traite les eaux usées de la maison et les bactéries décomposent la matière organique à mesure que le réservoir élimine les eaux usées. Alors pourquoi avez-vous besoin de modules de traitement ?

Les dosettes de traitement pour fosses septiques Active libèrent un puissant mélange de bactéries et d’enzymes naturelles, qui aident à décomposer les matières organiques, notamment les graisses, les huiles et les solides. Ils sont très faciles à utiliser : il suffit de déposer une dosette dans les toilettes et de tirer la chasse d’eau ! Lorsqu’ils sont utilisés mensuellement, les pods contribuent à la santé et à la longévité du système en garantissant une fonctionnalité optimale et en réduisant les risques de sauvegardes. C’est le moyen le plus simple d’entretenir votre fosse septique sans faire de sale boulot, c’est-à-dire la pomper.

En parlant de cela, Active affirme que les dosettes de traitement des fosses septiques augmentent également le temps entre les pompages. Même si vous devriez faire entretenir votre système régulièrement, les modules peuvent augmenter ce délai, vous permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.

Où acheter les dosettes actives pour fosse septique

Les nouvelles dosettes de traitement de fosse septique d’Active sont disponibles sur Amazon au prix de 19,95 $. Chaque sac comprend 12 sachets dissolvants, ce qui signifie que vous êtes prêt pour une année entière. Il faut aimer un traitement pratique et abordable !

« Nous croyons que ce produit améliorera non seulement la fonctionnalité des fosses septiques, mais offrira également une tranquillité d’esprit aux propriétaires. » Steven Renn, PDG d’Active, a déclaré dans un communiqué de presse.

