Ce qu’il faut savoir sur l’utilisation d’une machine à brouillard pour Halloween

Il n’y a rien de tel qu’une épaisse couche de brouillard qui recouvre le sol pour créer une atmosphère effrayante, en particulier à l’approche d’Halloween. Et le choix idéal pour cet effet est une machine à brouillard. Pour en savoir plus sur ces outils, j’ai fait appel à un pro chevronné.

James Willis, auteur de plus d’une douzaine de livres sur des sujets étranges et paranormaux, possède des décennies d’expérience dans l’utilisation de machines à brouillard lors de divers événements. Il a organisé des collectes de fonds caritatives dans des cimetières et des maisons hantées à couper le souffle, tout en enquêtant sur certains des endroits les plus hantés d’Amérique. Willis a expliqué le fonctionnement des machines à brouillard et a proposé quelques conseils d’initiés en matière de bricolage.

Comment fonctionnent les machines à brouillard ?

Bien qu’il existe plusieurs modèles, le plus courant implique la chaleur. Ces machines, ou brumisateurs, chauffent un mélange d’eau et de glycol (alias jus de brouillard) jusqu’à ce qu’il produise une vapeur chaude et humide. Il pompe la vapeur à travers un tube dans l’air atmosphérique plus frais, créant ainsi du brouillard.

Autres types de machines à brouillard

VlaDee/Getty Images

Les machines à brouillard chauffantes sont populaires auprès des bricoleurs en raison de leur facilité d’utilisation et de leur faible prix. Mais d’autres types sont disponibles. Les unités les plus simples coûtent moins de 50 dollars, tandis que les machines massives qui projettent de la fumée sur les scènes peuvent coûter des milliers de dollars.

Machine à brouillard de glace carbonique

Ce type laisse tomber de la neige carbonique dans de l’eau tiède pour produire un brouillard à basse température qui reste près du sol et se dissipe lentement. Abordable et facile à utiliser, les inconvénients incluent des problèmes de sécurité. Bien que non toxique, la neige carbonique déplace l’oxygène. Vous aurez également besoin de beaucoup d’espace de stockage pour conserver une quantité appropriée de neige carbonique à portée de main.

Machine à brouillard refroidisseur

Parfois appelés « brouillard épais » ou « machines à brouillard au sol », les refroidisseurs imitent les effets de la neige carbonique. Ils utilisent un mélange eau/glycol plus épais et font passer du brouillard chaud dans un réfrigérateur. Les refroidisseurs sont plus chers qu’un brumisateur chauffant classique et dépassent la plupart des budgets de bricolage.

Machine à brume

Les brumisateurs utilisent de l’air comprimé pour forcer les gouttelettes d’eau ou d’eau/glycol à former une fine brume, créant un effet plus subtil que les brumisateurs traditionnels. Elles fonctionnent plus froidement, mais coûtent plus cher et font plus de bruit que les machines traditionnelles. Les machines Haze permettent aux lumières et aux lasers de se démarquer dans un stade. Ils sont commercialisés auprès de sociétés de tournée professionnelles ou de DJ.

Astuce de bricolage effrayante : créez votre propre thriller refroidisseur

@impossiblescience Améliorez votre maison hantée cet Halloween avec cet effet de brouillard effrayant ! 🎃👻 #learnontiktok #tiktokpartner #spooktember #spookyseason #witchtok ♬ Chansons d’Halloween hantées, sorcières et comiques (880306) – Shoya Kitagawa

Les machines à brouillard chauffé sont peu coûteuses, mais présentent un inconvénient majeur : le brouillard chauffé s’élève du sol et se dissipe rapidement. La solution? Refroidissez le brouillard ! « Le brouillard froid durera plus longtemps », explique Willis, « donc ce que vous essayez de faire, c’est de le garder aussi froid que possible le plus longtemps possible. »

Une machine à brouillard au sol dédiée avec refroidisseur intégré peut coûter plus de 1 000 $. La solution simple et abordable de Willis : tuyaux en PVC et refroidisseurs en polystyrène.

Willis découpe des trous dans les refroidisseurs dimensionnés en fonction du diamètre du tuyau, glisse une extrémité du tuyau en PVC sur la sortie de la machine à brouillard, puis fait passer le tuyau à travers le refroidisseur rempli de glace. Le résultat? Un brouillard étrange et parfaitement refroidi qui s’accroche au sol.

Vous pouvez faire passer le tuyau dans plusieurs refroidisseurs pour maintenir la température sur de longues distances, et même décorer le refroidisseur pour qu’il ressemble à une pierre tombale ou à un autre décor effrayant.

Configuration de la machine à brouillard

Lorsque vous disposez votre brumisateur, placez toujours le tuyau là où il ne créera pas de risque de trébuchement. Et bien sûr, réfléchissez à l’espace que vous souhaitez que le brouillard remplisse.

« Lorsque je voulais qu’un cimetière entier soit rempli de brouillard, j’utilisais un long tuyau flexible, comme un tuyau de drainage », explique Willis. « Ensuite, je perçais des trous dans le tuyau tous les quelques mètres. » Cela créait essentiellement un gros tuyau de trempage, permettant au brouillard de s’échapper dans certaines zones.

Astuce DIY effrayante : brouillards parfumés

Certains amateurs de brouillard utilisent du jus de brouillard infusé d’un parfum spécifique. Les parfums commerciaux vont de la « barbe à papa » au « cadavre carbonisé ». C’est une idée amusante, mais le coût peut s’additionner.

Au lieu de cela, Willis recommande des huiles essentielles bon marché. «Nous avons créé une scène qui ressemblait à une scène océanique», dit-il, «et nous avons utilisé une huile d’aromathérapie appelée brise marine.» Il dit que c’était étonnamment efficace, améliorant l’expérience du public.

Location ou achat de machine à brouillard

VlaDee/Getty Images

Deux éléments déterminent si vous devez louer ou acheter votre machine à brouillard :

Taille de l’événement ;

Durée et nombre d’événement(s).

Si vous ajoutez un peu de brouillard pendant un tour ou un traitement, achetez une petite unité. Pour environ 50 $ pour le brumisateur et le jus de brouillard, il est difficile de faire mieux.

Si vous espérez embrouiller tout un événement en plein air, vous aurez besoin d’une machine plus grosse, avec un prix d’achat plus élevé (environ 350 $ à 500 $). Pour de nombreuses personnes, une location entre 75 et 100 dollars par nuit est plus logique. Mais si vous organisez un événement plus important tous les soirs pendant une semaine ou deux, les frais de location peuvent rapidement s’accumuler. Dans ce cas, investissez dans une unité haut de gamme.

Willis a commencé par louer, mais à mesure que ses événements se prolongeaient, l’achat est devenu plus rentable. « L’inconvénient », explique Willis, « c’est que vous avez des problèmes de maintenance à résoudre. »

Entretien des machines à brouillard

Le liquide de brouillard, en particulier le liquide le plus épais et le plus bas, est collant lorsqu’il sèche. Willis a dû détruire plus d’une machine après l’avoir trouvée désespérément « encrassée ». (Nous sommes presque sûrs qu’il s’agit d’un terme technique « Haunter » !)

Vous pouvez acheter un nettoyant antibrouillard commercial, mais Willis recommande de mélanger le vôtre en utilisant du détergent à vaisselle dilué ou du vinaigre. Une fois que vous avez débarrassé le brumisateur de toute accumulation d’huile, égouttez tout le liquide et séchez-le complètement avant de le ranger.