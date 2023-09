Ce qu’il faut considérer avant de construire un abri anti-tempête

Pourquoi avez-vous besoin d’un abri anti-tempête

Si vous vivez dans la « Tornado Alley » dans l’enclave du Texas ou si vous craignez de violentes tempêtes accompagnées de vents violents, la construction d’abris anti-tempête (également appelés « pièce sûre ») devrait vous apporter un peu plus de tranquillité d’esprit. Face à une violente tempête, la plupart des gens se dirigent vers une pièce intérieure comme vous l’avez fait ou se dirigent vers la cave et espèrent que tout ira pour le mieux.

Malheureusement, même ces zones ne sont pas conçues pour résister aux vents extrêmes et aux débris entraînés par le vent qui les accompagnent. Une pièce à charpente 2 × 4 avec cloisons sèches n’est pas à la hauteur d’un 2 × 4 voyageant à plus de 100 milles à l’heure, même si elle se trouve au milieu d’une maison. Les tornades de « Force 5 » ou ouragans C5 (les deux tempêtes les plus graves) peuvent souffler des vents de plus de 200 mph, suffisamment pour faire tomber une maison bien construite de ses fondations. Un abri contre les tornades peut donc s’avérer payant, surtout si vous vivez dans une zone vulnérable aux vents violents.

Un abri contre les tornades ne coûtera pas non plus une fortune. Un peu d’huile de coude et les matériaux de construction garantiront pratiquement la survie de votre famille sans blessure dans toute tempête qui s’abattrait sur le brochet.

Gardez à l’esprit qu’une pièce sécurisée peut être plus qu’un simple abri anti-tempête. Dans la maison, la pièce peut servir à la fois de débarras, de dressing, de salle de bain ou de garde-manger. À l’extérieur de la maison, il peut servir de cour ou de hangar de stockage. L’avantage est qu’il sert également de coffre-fort pour les objets de valeur, les armes, les documents et les équipements coûteux.

Options de conception d’abris anti-tempête

Les conceptions d’abris anti-tempête sont conçues pour fournir une pièce complètement indépendante de la structure de la maison et boulonnée à une dalle de béton. De plus, la pièce a besoin d’une coque solide et résistante aux chocs pour protéger les occupants des débris soufflés par le vent, responsables de la plupart des décès et des blessures causés par les tempêtes.

Nous montrons ici une conception bois/acier, mais d’autres conceptions tout aussi efficaces utilisent des matériaux comme le béton armé coulé, les blocs de béton armé, la fibre de verre et l’acier massif soudé. Cependant, vous devrez embaucher un entrepreneur ou acheter un kit pour construire ces styles.

Une autre option est une unité monobloc préfabriquée en acier ou en béton coulé modulaire qui peut être déposée dans le sol ou dans une maison en construction. Même si la maison se désintègre autour du coffre-fort sous les dents d’une tornade, tu vas soyez bien au chaud et en sécurité à l’intérieur (mais mort de peur !).

Les salles sécurisées et les abris contre les tornades sont encore embryonnaires dans leur conception, mais la pièce que nous montrons ci-dessous est la conception la plus robuste et la plus conviviale que nous ayons trouvée. Il s’adaptera à la plupart des sous-sols, des grands garages ou même à l’extérieur sur une dalle séparée. Pour les emplacements extérieurs, construisez la structure comme indiqué et ajoutez un toit et un revêtement extérieur.

Concevoir un abri anti-tempête

Les locaux sécurisés ou les abris anti-tempête peuvent être construits dans la taille de votre choix, à condition de les construire conformément aux spécifications décrites dans ce livret de la FEMA. Lorsque vous planifiez la taille, pensez à l’espace disponible, au nombre de personnes que vous comptez protéger, à l’objectif secondaire que la pièce servira et à votre budget.

La peau sandwich des murs et du plafond de l’abri anti-tempête comporte deux couches de contreplaqué orientées dans des directions de grain opposées. Le contreplaqué absorbera la majeure partie de l’impact des objets volants, et une couche d’acier de calibre 14 sur le « côté sûr » (côté intérieur) de la pièce bloque davantage les débris.

Lorsque cela est possible, la peau en sandwich doit être installée sur la surface extérieure des poteaux. La construction sera plus facile car vous pourrez faire passer des câbles et installer des boîtiers électriques sans couper l’acier. De plus, vous pourrez fixer une couche cosmétique facultative de cloison sèche au contreplaqué à l’extérieur et aux montants à l’intérieur. Une porte en acier montée dans un cadre en acier pour un abri anti-tempête avec trois pênes dormants situés en face de charnières robustes ne laissera entrer que les personnes et les animaux domestiques dans la pièce, pas les débris qui brisent la porte.