Ce que vous devez savoir sur l’isolation

L’isolation vous permet d’économiser de l’argent et rend votre maison plus confortable en minimisant les pertes de chaleur (ou de refroidissement) et en réduisant les courants d’air. En ralentissant ou en réduisant le mouvement de la chaleur à travers les murs, les plafonds, les toits et les planchers d’une maison, l’isolation tire le meilleur parti de votre budget énergétique. Bien que tous les matériaux de construction ralentissent dans une certaine mesure le mouvement de la chaleur, les produits d’isolation constituent une barrière particulièrement efficace qui retarde le transfert de chaleur. Fondamentalement, il garde l’air réchauffé ou refroidi à l’intérieur de la maison à laquelle il appartient.

Comment la chaleur se propage

La chaleur cherche un équilibre. Cela signifie que l’air chaud se déplace toujours d’un endroit chaud vers un endroit plus froid, et vice versa. Plus la différence est grande, plus l’air se déplace rapidement. C’est ainsi que les courants d’air sont créés à l’intérieur et que l’air extérieur froid se déplace à travers une fenêtre ouverte par temps froid.

Comme le montre l’illustration, la chaleur se propage par rayonnement, convection et conduction.

Radiation. La chaleur rayonnante du soleil ou d’un radiateur rayonnant se déplace en ligne droite pour réchauffer des objets plus frais, tels que des toits, des murs et même des personnes, plutôt que l’air. Ces objets absorbent la chaleur et peuvent la rediriger vers d’autres surfaces plus froides. Bien que la température de l’air puisse être fraîche, vous vous sentirez toujours au chaud avec le chauffage par rayonnement.

Convection. La chaleur monte. Dans une pièce, l’air chaud se dirige vers le plafond et l’air frais se dirige vers le sol. Ce mouvement, appelé convection, transporte la chaleur dans l’air, en particulier à travers de grands espaces clos où l’air se déplace librement. Au fur et à mesure que l’air chaud monte, il dégage de la chaleur sur les surfaces qui l’entourent, ce qui le refroidit, le fait couler et le remplace par de l’air ascendant plus chaud.

Conduction. Une poêle à frire sur une cuisinière chauffe par conduction, où la chaleur de la source (le brûleur) se déplace à travers un matériau solide (la poêle). D’une manière générale, plus le matériau est dense, mieux il conduit la chaleur. Un toit en métal noir conduira suffisamment de chaleur pour vous brûler si vous touchez le dessous par une journée chaude. L’isolation en panneaux de mousse, qui n’est pas du tout dense, resterait froide au toucher.

Comment fonctionne l’isolation de la maison

La mesure dans laquelle une isolation particulière ralentit le transfert de chaleur dépend du matériau. Certains des favoris sont la fibre de verre dans les couvertures et les nattes (la plus facile à installer pour les bricoleurs), la cellulose en vrac et soufflée et les matériaux en granulés, et la mousse.

Valeurs R d’isolation

L’efficacité de l’isolation est évaluée par des valeurs R. Plus la valeur R est élevée, plus la capacité du matériau à isoler est grande. Chaque pouce de couverture isolante en fibre de verre, par exemple, fournit une valeur R d’environ 3,27. L’isolation en vrac peut varier d’environ 2,2 à 4,0, selon l’efficacité avec laquelle elle est installée. La mousse de polyuréthane pulvérisée peut être évaluée entre 6,0 et 7,3. Pour une comparaison plus approfondie des différents types d’isolation, consultez le Guide d’achat de l’isolation de la maison.

Certains types scellent l’infiltration d’air, un contributeur majeur à la perte de chaleur. La résistance de l’isolation au flux de chaleur est mesurée et évaluée par une valeur R. Les matériaux isolants diffèrent dans leurs valeurs R par pouce d’épaisseur.

Conseils pour l’isolation de la maison

L’isolant doit être installé à l’intérieur de toute barrière située entre des espaces chauffés et non chauffés. Essentiellement, il devrait former une enveloppe autour d’une maison.

Le grenier est l’endroit le plus important pour l’isolation. Le fait de boutonner un grenier non isolé peut réduire de 30 % les factures de carburant. Amener un grenier peu isolé jusqu’à des niveaux d’isolation optimaux peut donner des résultats comparables par rapport à la quantité ajoutée. Et, si un grenier n’est pas fini, l’isoler est un travail relativement facile.

Si un grenier est fini avec des murs et des plafonds, l’isolant doit être installé dans les murs d’extrémité et d’angle, les solives de plafond au-delà des murs d’angle et, si possible, entre les chevrons du plafond du grenier (cependant, la ventilation entre les chevrons de l’avant-toit à la crête ne doit pas être bloqué).

Il est également important que les murs de la maison soient isolés, mais, dans une maison plus ancienne et non isolée, cela ne se fait pas toujours au crayon. Isoler les murs pendant la construction avant que les revêtements muraux ne soient appliqués est un jeu d’enfant, mais les isoler après coup est une proposition coûteuse et compliquée (sauf si vous rénovez ou réinstallez la maison). Si votre maison a des murs non isolés et est située dans un climat froid, demandez des offres à deux ou trois entrepreneurs en isolation, puis calculez combien de temps il faudra pour rembourser le coût avec une économie de 16 % à 20 % par an sur votre facture d’énergie.

L’isolation des vides sanitaires est également utile; cela peut réduire de 5% à 15% les coûts de chauffage. Si les vides sanitaires sont raisonnablement accessibles, l’isolation est généralement assez facile. Les murs extérieurs et les fondations des sous-sols finis doivent également être isolés.

Ressource en vedette : Trouver un entrepreneur local présélectionné en isolation de maisons