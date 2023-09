Ce hack TikTok pour retirer une vis dénudée fonctionne-t-il vraiment ?

Peu de choses sont plus décourageantes pour un bricoleur que d’essayer de retirer une tête de vis mal dénudée, qu’il s’agisse d’assembler du bois ou d’autres matériaux. Si la tête de la vis est tellement endommagée que votre embout ou votre tournevis ne peut pas la saisir et la tourner, vous aurez un gros mal de tête en essayant de retirer la vis.

C’est pourquoi nous avons testé ce hack Internet tendance, qui prétend fournir un moyen rapide, facile et infaillible de retirer les vis dénudées avec une perceuse à main ordinaire.

@chrisgarage78 Astuce pour retirer les vis ! #formen #toolhack #fypシ #viral #garagehacks #SayQuayNotKway ♬ son original – ChrisGarage78

Qu’est-ce qu’une vis « dénudée » ?

Nous en avons tous vu une : une tête de vis avec une fente trop mutilée pour contenir l’outil de tournage. Même lorsque l’on fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de « dépouiller » la tête, cela arrive parfois quand même. Les têtes de vis Phillips se retirent beaucoup plus facilement que les vis Robertson (à entraînement carré).

Des qualités d’acier souples sont parfois utilisées pour couler des vis, et celles-ci peuvent être incroyablement faciles à dénuder. Certains projets nécessitent également d’enfoncer des vis sans espace suffisant pour aligner correctement votre embout de tournevis. Cela augmente les chances de dénuder une vis, sans que ce soit de votre faute. C’est là qu’intervient ce hack.

Comment ça fonctionne

Avant l’arrivée de ce hack, l’approche privilégiée pour retirer une vis dénudée impliquait de saisir les côtés de la tête de vis avec une pince dentée et d’essayer de la libérer. Parfois, cela fonctionnait. Et parfois, la pince glissait et la vis restait en place.

Une autre option consistait à acheter un jeu d’embouts spéciaux pour retirer les vis endommagées. Ceux-ci ont percé le corps des vis endommagées et les ont tordues. Le problème est que des éléments comme celui-ci ne sont pas courants, que de nombreux bricoleurs ne les connaissent pas et qu’ils sont difficiles à utiliser même si vous les connaissez.

Cela nous laisse avec ce hack. Vous aurez besoin d’une perceuse à main avec un mandrin standard (c’est-à-dire la partie qui maintient le foret). Voici ce qu’il faut faire :

Ouvrez le mandrin de manière à ce que les mâchoires de verrouillage internes soient suffisamment espacées pour glisser sur la tête de vis endommagée. Placez le mandrin de perçage sur la vis endommagée, puis serrez le mandrin jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté autour de la tête de vis. Changez le sens de rotation de la perceuse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et appuyez doucement sur la gâchette. Avec un peu de chance, le mandrin maintiendra sa prise et détachera la vis dénudée de la pièce.

Résultats

J’ai trouvé ce hack rapide et facile à mettre en œuvre et moyennement réussi. Je l’ai testé sur des vis de différentes longueurs et diamètres de filetage, enfoncées dans du bois résineux (épicéa traité sous pression) et du bois dur (frêne séché).

Tant que les vis mesuraient au moins 1/4 po. au-dessus de la surface du bois, ma perceuse n’a eu aucune difficulté à les libérer du bois tendre, même le 3-1/2 pouces. vis à terrasse à filetage bien sûr !

Les choses ne fonctionnaient pas aussi bien avec des vis enfoncées dans du bois dur. Je ne pouvais les retirer que s’ils étaient incrustés d’un pouce ou moins dans les cendres. Plus on s’enfonce et le mandrin tourne sur les têtes de vis. Les vis n’ont pas bougé.

Problèmes et solutions alternatives

Ce hack n’aidera pas une vis dénudée entièrement enfoncée, car le mandrin n’a rien à saisir. Le bois dur constitue également un défi. Les fibres de bois plus denses agrippent les vis plus durement que le bois tendre, vous n’aurez donc probablement pas beaucoup de chance si votre pièce est en érable, en chêne ou en frêne. Cependant, si vous avez pré-percé des avant-trous généreux pour affaiblir l’adhérence des fils, cela pourrait fonctionner.

Ma conclusion : ce hack vaut la peine d’être essayé, mais ne garantit pas que vous retirerez votre vis dénudée. En cas d’échec, essayez des pinces ou des embouts d’extraction de vis, ou coupez la vis à ras avec une scie à métaux.