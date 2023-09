Ce hack de cravate zippée fera de la coupe des graminées ornementales un jeu d’enfant

C’est maintenant la période de l’année où de nombreux jardiniers commencent à hiverner leurs plantes bien-aimées. Cela implique généralement de les arroser, de les pailler et de les tailler.

Cependant, certaines plantes, comme les grosses graminées ornementales, sont plus difficiles à tailler que d’autres. Heureusement, un TikToker de cour et de jardin avec la poignée @ope.itsmowtime offre une solution intelligente pour tailler les buissons d’herbe difficiles à manier. Il affirme que ce hack lui a permis d’économiser « des heures dans la cour pour préparer l’hiver ».

Découvrez sa vidéo par vous-même ci-dessous.

Comment tailler l’herbe ornementale

Habituellement, couper un buisson de graminées ornementales avec un taille-haie produit un énorme désordre de morceaux d’herbe partout. Ope affirme que la tâche devient instantanément plus simple lorsque vous utilisez « une attache zippée, une ficelle ou une ficelle ».

Dans la vidéo, Ope attache une attache autour de la base de son buisson Karl Foerster, en le tirant « bien et bien ». À partir de là, il coupe le buisson sous l’attache. De cette façon, dit Ope, l’herbe est « enveloppée, prête à être compostée ». Assurez-vous simplement de couper l’attache après avoir placé l’herbe dans le compost, car le plastique n’est pas compostable.

@ope.itsmowtime Life HACK pour les nettoyages d’automne ! 🤯 | Attachez bien la plante, commencez à la tailler et dites ADIEU au désordre ! 👋🏻 Cela m’a fait gagner des heures par rapport à l’ancienne méthode ! #lawntok #lawntiktok #yardtips #yardwork #lifehack #lawntips #hedgetrimmer #grasstok #grasstiktok ♬ SENTEZ LE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz

Autres tâches clés d’hivernage

Après avoir réussi à tailler vos graminées ornementales, n’oubliez pas d’hiverner les autres éléments de votre cour. Consultez nos guides spécifiques pour hiverner votre potager, votre pelouse, votre maison et même votre tuyau d’arrosage. Un peu de temps et d’efforts peuvent maintenant vous éviter de nombreux désastres dans votre maison et votre jardin au printemps.