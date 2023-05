Carrelage, pierre et coulis

Vous souhaitez installer, réparer ou entretenir des carreaux ou des pierres ? Les projets de bricolage avec des carreaux et de la pierre peuvent être difficiles. Cela vous guidera vers les meilleures techniques.

« Enduring » décrit peut-être le mieux la pierre et les carreaux de céramique. Non seulement ces matériaux ont fourni une surface pour les comptoirs, les sols et les murs qui résiste à une utilisation intensive pendant des décennies sans la moindre trace d’usure, mais, comme certains des premiers matériaux de construction, ce sont des produits qui ont traversé les âges. En fait, ils ont plus qu’enduré – ils ont été couronnés à maintes reprises comme matériau de revêtement de choix.

Les plus belles maisons d’aujourd’hui présentent des sols en pierre et en carrelage dans leurs entrées, salons, cuisines, salles de bains, etc. Les comptoirs en pierre et en carrelage et les revêtements muraux restent un favori éternel dans les cuisines et les salles de bain. Les produits en pierre et en céramique sont disponibles dans une grande variété de matériaux, de tailles, de couleurs et de prix pour répondre à tous les besoins.

La pierre et les carreaux sont lourds, et certains types peuvent être cassants s’ils ne sont pas correctement soutenus. Une installation réussie de pierre ou de carrelage commence par un substrat solide et plat et se termine par le bon coulis et les touches de finition.

À moins que votre sol ne présente de graves problèmes structurels, vous pouvez probablement y installer la plupart des types de carreaux de sol ou de pierre. Sachez que, comme les revêtements de sol en pierre et en carrelage sont plus épais que les carreaux de vinyle et les revêtements de sol similaires, ils modifient la hauteur du sol, ce que vous devrez régler à la transition entre les pièces.

Les carreaux de mur n’ont pas besoin d’être aussi solides que les carreaux de sol et sont donc souvent moins chers, et ils sont disponibles dans un plus grand choix de couleurs. Aujourd’hui, cependant, les gens installent à peu près n’importe quelle taille et type de carreaux sur un mur, y compris les carreaux de sol.

Les articles de cette section de Actu immobilier.fr vous donnent des conseils utiles pour l’achat de produits en pierre et en carrelage. Ils fournissent également des instructions de bricolage pour la préparation, la disposition, la coupe et l’installation de carreaux de céramique et de pierre. Enfin et surtout, ils offrent des conseils d’entretien et vous guident à travers des réparations faciles de carreaux et de pierres.

