Carreaux de mur en céramique

Il s’agit d’un guide de référence utile sur les carreaux muraux en céramique, qui explique les différents composants, tels que le coulis et le mortier, et fournit un schéma détaillé pour le rendre clair.

Les carreaux de céramique sont particulièrement utiles dans les cuisines et les salles de bains car ils sont résistants à l’eau, faciles à nettoyer et extrêmement durables.

Fabriqué à partir d’un mélange d’argiles et cuit à haute température, le carrelage est utilisé pour les revêtements muraux, les sols, les douches, les plans de travail, les contours de baignoire, etc. Les carreaux utilisés sur les murs et les comptoirs sont généralement émaillés.

Le coulis, une sorte de mortier, est étalé entre les carreaux pour les verrouiller en place et remplir les joints entre eux. Le coulis peut être blanc ou coloré avec un pigment.

Les carreaux de céramique peuvent être appliqués directement sur les cloisons sèches – si la pièce est susceptible d’être humide, des cloisons sèches spéciales résistantes à l’humidité doivent être utilisées. Ou les carreaux peuvent être appliqués sur un lit de mortier ou un panneau d’appui constitué d’un noyau d’agrégats de céramique recouvert d’un fin treillis de fibre de verre.

Les professionnels appliquent les carreaux sur les murs avec un épais lit de mortier ; les réparations domiciliaires nécessitent souvent un mastic plus fin ou un adhésif de type mortier.