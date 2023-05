Le câblage électrique domestique peut sembler mystérieux, mais n’ayez crainte : ce guide utile vous aidera à comprendre comment fonctionne le câblage et comment travailler avec le fil.

Coupez toujours l’électricité avant de travailler sur des interrupteurs ou des prises.

« Fil électrique » est un terme fourre-tout qui fait référence aux conducteurs qui acheminent l’électricité d’une source d’alimentation vers les lumières, les appareils et autres appareils électriques.

Des fils et des câbles de différentes tailles amènent l’électricité dans une maison et l’acheminent vers toutes les lumières, interrupteurs, prises et appareils électriques. De manière générale, les gros câbles fournissent l’électricité à la maison et les petits câbles et fils la distribuent partout.

Presque tous les fils domestiques sont en cuivre, bien que l’aluminium soit parfois utilisé. Un revêtement en caoutchouc, en plastique ou semblable à du papier, appelé isolation, sert de barrière pour maintenir la charge électrique (et la chaleur) là où elle appartient – dans le fil (cette isolation est retirée des extrémités des fils où les connexions sont faites) . Des conducteurs nus (non isolés) sont utilisés pour la mise à la terre.

Comment fonctionne le câblage électrique

Le fil est un terme complet couramment utilisé pour désigner tous les types de câbles et de fils. Techniquement, un fil individuel est appelé un conducteur unique ; plusieurs conducteurs simples torsadés ensemble ou réunis dans une gaine forment un câble.

Tout comme les autoroutes peuvent supporter plus de voitures que les petites rues, les grands conducteurs peuvent supporter plus d’électricité que les petits. Le diamètre d’un conducteur métallique est indiqué par un numéro AWG (American Wire Gauge) ; plus le nombre est petit, plus le fil est gros. La plupart des circuits d’éclairage et de prises domestiques sont câblés avec des conducteurs AWG 14 ou AWG 12.

En plus du fil électrique standard, une maison a plusieurs autres types de fils nécessaires pour le téléphone, la télévision par câble, les haut-parleurs stéréo, etc. La plupart de ces fils ne transportent pas de courant électrique dangereux car ils fonctionnent à très basse tension ou ne transportent que des signaux sonores ou visuels, et non de l’énergie électrique.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous en apprendrez plus sur les types de câblage électrique et les types de fils et câbles.

Réparation et entretien des fils électriques

Les circuits électriques peuvent entraîner un certain nombre de problèmes et, en raison du risque d’incendie potentiel qu’un câblage défectueux peut présenter, il est important de diagnostiquer et de réparer un problème immédiatement. Dans Réparations de câblage électrique, nous vous présentons une liste des problèmes les plus courants et vous renvoyons à d’autres articles qui vous aideront à réduire les possibilités. L’un des problèmes les plus courants concerne les cordons et les prises électriques, qui peuvent se détériorer après des années d’utilisation. Nous vous montrons comment les remplacer.

Projets de câblage électrique de bricolage



Cette section de Câblage électrique est consacrée aux nombreux projets de câblage domestique que vous pouvez réaliser vous-même. Nous vous présentons d’abord quelques techniques de base, telles que Comment couper et dénuder des fils et Comment couper et déchirer un câble électrique. Ensuite, nous vous guiderons à travers des projets courants tels que Comment étendre un circuit électrique et Comment monter une nouvelle boîte électrique. Comme pour toutes les tâches de bricolage impliquant l’électricité, assurez-vous que l’alimentation du circuit à partir du panneau principal est coupée avant de tenter toute réparation ou installation.

Outils électriques courants

Si vous avez les compétences et l’intérêt pour effectuer vos propres réparations électriques, voici les outils dont vous aurez besoin pour la plupart des travaux :

Testeur de tension sans contact

Un testeur de tension sans contact vous permet de déterminer si les fils ou les appareils électriques sont chargés électriquement, sans avoir à ouvrir ou débrancher les fils. Le type illustré est conçu pour détecter la tension standard dans les câbles électriques, les cordons, les luminaires, les interrupteurs, les prises, les disjoncteurs et les fils. Il détectera également une charge électrique dans les équipements basse tension tels que les systèmes de sécurité, de communication, de divertissement et d’irrigation de jardin. Parcourez les testeurs de tension sur Amazon.

Testeur de prise électrique

Simple et peu coûteux, un testeur de prise électrique se branche simplement sur une prise conventionnelle pour vous dire si le circuit est « chaud » (chargé) et correctement mis à la terre.

Testeur de continuité

Un petit testeur de continuité à piles coûte moins de 10 $. Il peut être utilisé pour déterminer si le câblage est interrompu ou si les circuits électriques sont complets. Vous pouvez acheter un testeur de continuité sur Amazon.

Pinces de poseur de lignes

Une paire de pinces de monteur de ligne est le meilleur outil à utiliser pour couper des fils ou des câbles lourds et tordre les extrémités des fils ensemble. Pour tordre deux fils ensemble, tenez-les côte à côte d’une main, leurs extrémités dénudées alignées, et pointez l’extrémité émoussée de la pince en ligne avec eux, serrez et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre.

Pinces à bec long

Les pinces à bec long sont idéales pour plier de petites boucles aux extrémités des fils ou pour couper des fils (la plupart comprennent une section de coupe de fil). Utilisez l’extrémité pointue de la pince pour former un cercle lisse de 3/4 à l’extrémité d’un fil, conçu pour tourner autour d’une borne à vis (accrochez toujours le fil sur la borne avec l’extrémité du coude balayant le fil dans le sens des aiguilles d’une montre).

Multimètre

Vous voudrez avoir un multimètre à portée de main pour effectuer une variété de contrôles de continuité, vérifier la tension et d’autres tâches similaires. Lisez les instructions du fabricant pour une compréhension approfondie des techniques. Les multimètres, qui font le travail d’ohmmètres, de voltmètres et d’outils connexes, sont vendus dans les magasins d’électronique grand public pour moins de 20 $. Vous pouvez acheter un multimètre ici.

Tournevis d’électricien

Vous aurez besoin d’un assortiment de tournevis d’électricien avec des poignées en caoutchouc isolées. Assurez-vous d’avoir des pilotes à lame plate et à tête cruciforme.

Dénudeur de fils

La plupart des fils électriques passent à l’intérieur d’une gaine isolante – un revêtement en plastique, en caoutchouc ou en papier qui empêche les conducteurs nus de se court-circuiter ou de vous électrocuter. Lors de l’épissage de fils ou de leur connexion à des appareils, vous devez retirer l’isolation, un travail relativement simple lorsque vous avez une pince à dénuder peu coûteuse. La pince à dénuder doit être réglée de manière à couper l’isolant mais sans entailler le fil (utilisez la fente qui correspond à la taille du conducteur du fil).