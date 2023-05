Câblage de l’interrupteur à trois voies | Comment câbler des interrupteurs à 3 voies

Un interrupteur à trois voies est le type qui allume les lumières des deux extrémités d’un couloir. Ces schémas de câblage de commutateur à 3 voies montrent clairement comment câbler une paire de commutateurs à 3 voies.

Une paire d’interrupteurs d’éclairage à trois voies contrôle un ou plusieurs luminaires électriques à partir de deux emplacements, par exemple des deux extrémités d’un escalier ou d’un couloir.

Un interrupteur à trois voies est construit et câblé un peu différemment d’un interrupteur d’éclairage conventionnel (« unipolaire »). Pour commencer, il n’y a pas « OFF » et « ON » imprimés sur la bascule, et il n’y a pas de haut et de bas. Il a également une borne supplémentaire (la vis à laquelle vous accrochez les fils). Au lieu d’avoir deux vis de borne et une vis de terre comme un interrupteur unipolaire ordinaire, un interrupteur à trois voies a trois vis de borne plus une vis de terre.

Remarque : De nombreux interrupteurs contemporains ont des trous pour brancher les fils au lieu de vis pour verrouiller les fils en place, mais les principes sont les mêmes.

Sur la plupart des interrupteurs à 3 voies, deux des bornes sont de la même couleur (généralement argent ou laiton), et la troisième borne, appelée « borne commune », est d’une couleur différente, souvent plus foncée.

Tous les interrupteurs à trois voies n’ont pas ces bornes placées dans la même configuration, vous devez donc faire attention aux couleurs des vis des bornes (et aux instructions fournies avec l’emballage) lors du câblage d’un interrupteur à 3 voies (ou d’une paire d’entre eux) . Malheureusement, ils ne sont pas standardisés. Par exemple, l’interrupteur illustré ci-dessous a une vis argentée et une vis dorée l’une en face de l’autre et une vis en bronze en troisième position . La vis verte à l’extrémité inférieure sert à fixer le fil de terre (vert ou nu).

Lors du remplacement d’un interrupteur d’éclairage à trois voies existant, assurez-vous de remettre les fils aux bornes à vis appropriées. Pour ce faire, mettez un morceau de ruban adhésif sur le fil qui va à la vis de la borne « commune » (troisième). Les deux autres fils peuvent être reliés à l’une ou l’autre des bornes jumelées. Pour plus de clarté, consultez les illustrations ci-dessous.

Notez que les schémas ci-dessous supposent que vous suivez toutes les pratiques recommandées pour une installation sûre des circuits électriques.

Coupez toujours l’alimentation du circuit avant de travailler avec des fils électriques exposés.

Comment fonctionne un commutateur à 3 voies

Il est important de reconnaître qu’un interrupteur d’éclairage est conçu pour interrompre le fil « chaud » qui va de la source d’alimentation au luminaire lorsqu’il est éteint.

Le fil blanc de la source d’alimentation va toujours sans interruption au luminaire et les fils de mise à la terre dénudés sont toujours fixés aux vis de mise à la terre. Mais le fil « chaud » ou « chargé » (généralement noir) provenant de la source d’alimentation se connecte aux commutateurs.

Avec un interrupteur à trois voies, trois fils connectent la paire d’interrupteurs – deux fils noirs « voyageurs » et un troisième fil « commun ».

Lorsque le circuit est sous tension, l’un d’entre eux peut être « chaud », selon la façon dont les commutateurs sont basculés.

Étant donné qu’un câble électrique non métallique «3 fils avec terre» tel que Romex est souvent utilisé pour câbler des interrupteurs, une légère modification est souvent apportée lors de l’installation. Ce type de câble contient un fil blanc qui doit servir de fil noir. Pour cette raison, le fil blanc est peint ou scotché en noir pour l’identifier comme un fil noir (chaud) lorsque le câble est utilisé pour connecter deux interrupteurs à trois voies et des lumières.

Comment câbler des interrupteurs à 3 voies

Il existe trois manières de base de configurer des interrupteurs à trois voies pour contrôler une ou plusieurs lumières. Le bon pour vous dépendra de l’endroit où l’alimentation entre dans le circuit (à l’un des interrupteurs ou au niveau du luminaire) et de l’emplacement des interrupteurs et des lumières.

Veuillez noter : Tous les interrupteurs qui ont une vis ou un fil de mise à la terre vert doivent être mis à la terre au boîtier électrique métallique ou au fil de terre nu ou vert du circuit.

A) Les fils de la source d’alimentation peuvent d’abord entrer dans une boîte de commutation, puis voyagez jusqu’à la lumière, puis terminez à l’autre interrupteur. Notez dans cette illustration que le fil blanc entrant traverse le premier boîtier de commutation et se termine au niveau du luminaire.

B) Les fils de la source d’alimentation peuvent d’abord entrer dans le boîtier du luminaire, voyagez de là à un commutateur, puis connectez ce commutateur à l’autre commutateur. Dans cette configuration, le fil blanc entrant se connecte directement au luminaire. Le fil noir se connecte à un fil blanc scotché qui traverse le premier boîtier de commutation et se connecte à la borne commune du deuxième commutateur. Les voyageurs rouges et noirs connectent ensuite les terminaux voyageurs jumelés sur les deux commutateurs.



C) Les fils de la source d’alimentation vont d’un interrupteur à l’autre, puis aller à la lumière. Dans cette configuration, l’alimentation entre dans le premier interrupteur et le luminaire est placé après le deuxième interrupteur.

Le fil blanc, relié par des serre-fils dans chaque boîtier d’interrupteur, est continu de la source au luminaire. Le fil noir chargé se connecte à la borne commune du premier interrupteur et est ensuite transporté par des voyageurs appariés vers les bornes appariées du second interrupteur. La borne commune du deuxième interrupteur envoie le fil noir au luminaire.