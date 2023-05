Boutique & Outils

Cet article présente la section de Actu immobilier.fr qui traite de l’atelier, des outils (et comment les utiliser), du travail du bois, de l’artisanat, etc.

L’atelier à domicile (ou « boutique ») est un lieu essentiel pour tout, des travaux manuels et projets lourds au travail du bois, à la fabrication de meubles, aux réparations d’appareils électroménagers, etc.

L’idée d’un atelier est de garder ces projets et leurs désordres séparés des espaces de vie familiaux. Souvent, l’atelier est intégré à une partie du garage ou du sous-sol, mais des pièces entières de la maison ou même des structures extérieures construites uniquement à cet effet peuvent devenir le paradis du bricoleur.

Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre maison, il y a de fortes chances que vous ayez au moins quelques outils à main qui traînent. La boîte à outils essentielle pour une utilisation quotidienne comprend des éléments de base comme un marteau à griffes, un ruban à mesurer, un couteau utilitaire, des tournevis standard et de type Phillips, des lunettes de sécurité, un burin et une clé.

Si vous travaillez comme accrocher des tableaux ou des étagères, vous aurez besoin d’une bonne perceuse-visseuse et d’un niveau. Une scie à main ou une scie circulaire, une ponceuse électrique, un aspirateur d’atelier et une variété de pinceaux sont parfaits à avoir à portée de main pour des projets plus intéressants. Ou, si vous êtes comme de vrais passionnés d’outils, vous pouvez avoir un atelier rempli de tout, d’une scie à table et d’un système d’aspiration au plafond, à une perceuse à colonne et un système d’outils pneumatiques.

Dans cette section, vous trouverez des informations sur la façon de choisir le bon ensemble d’outils pour vos besoins (toujours évolutif et extensible), et comment les stocker et les entretenir. Vous trouverez également des conseils sur la façon de mettre en place un atelier qui vous convient et à vos projets, ainsi que des idées et des instructions étape par étape pour des projets que vous pouvez réaliser directement dans votre espace nouvellement perfectionné.

VOIR SUIVANT :

• Votre boîte à outils essentielle pour la maison

• Comment prendre soin de vos outils

• Planification d’un atelier de garage ou d’une zone d’artisanat

• Utilisation des outils de base