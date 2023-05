Bouilloires et appareils à eau chaude instantanée de comptoir

Pour de l’eau chaude instantanée sans les tracas ni les dépenses de plomberie d’un réservoir de distributeur d’eau chaude sous l’évier, vous pouvez acheter un appareil à eau chaude de comptoir enfichable peu coûteux qui chauffe l’eau chaude en un éclair.

Deux principaux types de distributeurs d’eau chaude de comptoir sont fabriqués : le style bouilloire électrique et celui qui ressemble à une petite cafetière goutte à goutte. Vous pouvez également acheter un distributeur d’eau chaude et froide qui fonctionne comme un refroidisseur d’eau de bureau. Les bouilloires électriques sont fabriquées par plusieurs fabricants en verre, en acier inoxydable et en plastique. La plupart chauffent et maintiennent de 6 à 10 tasses d’eau. Les modèles sans fil qui reposent sur une base enfichable sont la solution la plus pratique.

Les marques populaires de bouilloires électriques en verre et en acier inoxydable sont Ovente et Hamilton Beach. Avec leurs produits, il vous suffit de remplir la bouilloire, de la poser sur la base et de l’allumer. Une LED vous permet de savoir quand l’eau bout. Faites attention à la taille de l’élément chauffant, qui peut aller de 1000 à 1500 watts. Plus l’élément est grand, plus il chauffe rapidement. Les coûts varient d’environ 20 $ à 30 $.

Le Sunbeam Hot Shot ressemble plus à une cafetière goutte à goutte. Il chauffera 16 onces d’eau presque à ébullition plus rapidement qu’un micro-ondes ou une bouilloire. Notez, cependant, qu’il ne chauffe l’eau que pour une tasse ou un bol à la fois et qu’une grande tasse n’y rentrera pas. Vous versez une tasse d’eau dans le haut, placez votre tasse ou votre bol en dessous et allumez-le. Lorsque le cycle est terminé, il s’éteint automatiquement. Il est recommandé de vider tout excès d’eau pour éviter les fuites ou l’accumulation de dépôts. Il a une garantie de 1 an. Le coût est d’environ 20 $.

Vous pouvez également acheter un refroidisseur d’eau de table qui sert à la fois de l’eau réfrigérée et chauffée, inspiré du refroidisseur d’eau de bureau. Certains d’entre eux sont conçus pour contenir une bouteille d’eau de 5 gallons; d’autres ne le sont pas. La glacière Honeywell de 21 pouces illustrée est un modèle populaire. Les prix varient de 100 $ à 200 $.