Bouchon de vidange—Comment le trouver

Si vos toilettes ne se vident pas, si la douche coule ou si l’évier ne se vide pas, le problème est probablement un drain bouché. Dans cet article de dépannage, nous vous montrerons comment déterminer où se trouve le blocage ou le problème et vous donnerons des conseils d’experts sur la façon de le supprimer.

Comprendre le système de drainage d’une maison typique est une première étape importante pour déterminer où un bouchon de drain se produit. Dans les illustrations ci-dessous et dans l’article, How Drain-Waste-Vent (DWV) Systems Work, nous détaillons comment les drains transportent les eaux usées et les eaux usées des toilettes, baignoires et autres appareils de plomberie vers les égouts ou la fosse septique.

L’illustration ci-dessous est une coupe transversale du système d’évacuation des eaux usées d’une maison à deux étages avec un sous-sol. Ici, vous pouvez voir les tuyaux de vidange et de ventilation sombres qui desservent les différents appareils de plomberie. Veuillez noter : les tuyaux de ventilation bleus transportent les gaz d’égout jusqu’au sommet du toit ; les tuyaux de drainage transportent les déchets et les eaux usées vers les égouts ou la fosse septique.

La logique est la clé pour localiser un sabot. Dans la plupart des cas, le sabot est situé dans le siphon ou le tuyau qui s’éloigne du « dernier » appareil qui ne fonctionne pas. (« Dernier » fait référence aux luminaires descendants.)

Ces illustrations vous donneront le contexte dont vous avez besoin pour mettre vos compétences logiques à l’œuvre. Après avoir vérifié ces illustrations, tenez compte de la disposition des luminaires de votre propre maison et adaptez ces principes pour comprendre les connexions des drains et des évents derrière les murs et sous les planchers.

Si vous pouvez entrer dans votre sous-sol, cela peut vous donner une idée plus claire de l’agencement de la plomberie de votre maison.

Commencez par déterminer quels drains fonctionnent ou ne fonctionnent pas, puis combinez ces connaissances avec les illustrations présentées ici pour résoudre l’emplacement du sabot. La logique révélera généralement l’emplacement approximatif du blocage.

PAR EXEMPLE:

Si des déchets et des eaux usées jaillissent du drain le plus bas de la maison, comme un drain de sous-sol ou un évier de buanderie, il est logique que le blocage se situe au-delà de ce point, dans le tuyau d’égout qui traverse votre cour, par exemple. Chaque fois que vous tirez la chasse d’eau ou que vous prenez une douche, l’eau s’écoule dans les égouts, heurte le bouchon et recule jusqu’au point d’évacuation le plus proche.

Un tuyau d’égout cassé ou obstrué est un problème typique. La cause est souvent des racines d’arbres qui poussent dans le tuyau d’égout ou un tuyau vieillissant qui se désintègre sous terre (dans les deux cas, les eaux usées s’accumulent généralement à la surface du sol près du problème).

Vous aurez généralement besoin d’un service d’enracinement de tuyaux d’égout pour nettoyer les tuyaux d’égout dans la cour. Certains de ces services répareront également les tuyaux; sinon, vous aurez besoin d’un professionnel de la plomberie local.

Ce type de sauvegarde peut également se produire dans une maison avec une fosse septique lorsque la fosse est pleine et doit être pompée. Si la fosse septique de votre maison n’a pas été vidangée depuis quelques années, appelez un service local de pompage de fosse septique.

Si le lavabo de la salle de bain ne se vide pas, mais la douche, la baignoire et les toilettes se vident comme elles le devraient, le sabot se trouve quelque part entre le drain de l’évier et le tuyau de dérivation auquel il est connecté. Le plus souvent, c’est dans le siphon de l’évier. Pour plus d’informations sur la résolution de ce problème, voir Obstructions et réparations d’évier et de vidange.

Si les toilettes ne se vident pas dans le drain, mais le lavabo de la salle de bain, la baignoire et/ou la douche s’écoulent correctement (comme indiqué dans le dessin ci-dessous), le sabot appartient généralement uniquement aux toilettes.

Dans la plupart des cas, il est situé à la base des toilettes ou dans le tuyau principal auquel les toilettes se connectent. Pour plus d’informations sur la résolution des problèmes de chasse d’eau, veuillez consulter la section Mauvaise chasse d’eau.