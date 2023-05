Bois pour toits de patio et belvédères

La popularité du bois comme matériau de construction n’est pas un mystère. Il est naturellement beau, se décline en une gamme d’essences pour presque toutes les applications et est facile à travailler.

Guide d’achat de bois

Vous vous tenez à la caisse de la cour à bois. Les numéros de la caisse enregistreuse tournent follement comme des cerises dans une machine à sous. Vous attendez avec impatience. Ensuite, cela arrive – le total s’affiche. Tu as perdu.

Il est difficile de gagner, mais le moyen le plus sûr de couvrir vos pertes est de vous informer avant de visiter la cour à bois. Sachez ce qu’il faut rechercher (types, tailles et qualités de bois) et sachez comment ils sont vendus. Évaluez soigneusement vos besoins afin de ne pas acheter des quantités excessives, des matériaux inappropriés ou une qualité inutile. Et, le plus important, magasinez. Faites une liste de vos besoins et appelez plusieurs revendeurs pour obtenir le meilleur prix.

Pour vous aider à préparer votre expérience dans la cour à bois, voici une introduction à l’achat de bois de construction.

Essences et types de bois

Les bois de différents arbres ont des propriétés variables. Notamment : les duramens de séquoia et de cèdre (la partie rougeâtre du bois, coupée au cœur de l’arbre) ont une résistance naturelle à la pourriture. Ceci, combiné à leur beauté naturelle, en fait un favori pour les projets extérieurs tels que les toitures de patio et les terrasses.

Mais ces bois peuvent être plus chers que les bois de construction ordinaires tels que le sapin de Douglas, le pin jaune du sud ou le mélèze de l’Ouest. Pour cette raison, s’ils sont utilisés pour des éléments structuraux ou lorsqu’une finition peinte ou teintée couvrira la beauté naturelle du bois, le séquoia et le cèdre peuvent augmenter inutilement le coût, selon les qualités que vous choisissez.

De nombreux professionnels du paysage spécifient le sapin de Douglas et les autres bois structuraux pour ces parties d’un plafond et garantissent la durabilité en spécifiant l’application d’une finition protectrice.

Le bois traité sous pression de qualité fondation est généralement le choix le plus économique et le plus durable pour tout bois qui entre en contact avec le sol. Il est traité en usine avec des conservateurs qui repoussent la pourriture, les insectes et d’autres causes de pourriture. L’American Wood Preserver’s Bureau, qui régit cette industrie, classe le bois traité avec un agent de préservation; cherchez leur cachet.

Catégories de bois

À l’usine, le bois est trié par catégories de qualité, puis identifié par un timbre en fonction de la qualité, de la teneur en humidité, du nom de la catégorie et, dans de nombreux cas, de l’essence et de l’agence de classement (comme « WWP » pour Western Wood Products Association ou , dans le cas du contreplaqué, « APA » pour American Plywood Association).

En règle générale, le classement du bois dépend des caractéristiques de croissance naturelle, telles que les nœuds, des défauts résultant d’erreurs de fraisage et des techniques de fabrication de séchage et de conservation qui affectent la résistance, la durabilité ou l’apparence de chaque pièce.

En avoir pour son argent. Dans la plupart des cas, les qualités supérieures sont considérablement plus chères que les qualités inférieures. Moins il y a de nœuds et d’autres défauts, plus une planche ou une longueur de bois de dimension coûte cher. L’un des meilleurs moyens d’économiser de l’argent sur un projet consiste à identifier la bonne note (pas nécessairement la meilleure) pour chaque élément. Le tableau ci-dessous, de la Western Wood Products Association, présente les caractéristiques de qualité des planches et du bois de dimension.

Tailles de bois

Quiconque a déjà traversé une cour à bois sait qu’il en existe de très nombreuses tailles différentes. Par souci de simplicité, nous diviserons les tailles en ces catégories typiques : lattes ou lattes, jusqu’à 3/4 de pouce d’épaisseur, planches, d’environ 3/4 de pouce ou 1 pouce d’épaisseur sur plus de 2 pouces de largeur, et le bois de dimension, tout ce qui est plus grand.

La latte est parfois utilisée pour les toitures à ciel ouvert. À proprement parler, la latte d’extérieur commune est en séquoia ou en cèdre à surface rugueuse, fraisée à des dimensions d’environ 3/8 de pouce sur 1 1/2 pouce et vendue en longueurs de 4, 6 et 8 pieds, souvent en paquets de 50. ( Dans un sens plus large, le terme « latte » peut désigner toute toiture en lattes ajourées où les longueurs sont parallèles, côte à côte.)

Pour les plafonds extérieurs, assurez-vous de choisir des lattes de haute qualité, sans nœuds excessifs ni autres défauts. Un fil relativement droit est également important pour minimiser le gauchissement et la torsion qui peuvent se produire dans des conditions météorologiques en constante évolution.

La latte est comme une latte envahie, fraisée dans des épaisseurs de 1/4 à 3/4 de pouce et des largeurs de 2 à 3 pouces. Contrairement aux lattes, les lattes peuvent être achetées en longueurs allant jusqu’à 20 pieds et sont généralement vendues à la pièce plutôt qu’au paquet. Bien que la latte à surface lisse soit parfois appelée treillis, elle n’est pas vendue sous ce nom dans toutes les localités. (Le terme « treillis » est également utilisé pour décrire un panneau hachuré.)

Le bois de dimension et les planches représentent 90 % du stock de bois d’œuvre dans une cour à bois. Ce sont les matériaux les plus couramment utilisés pour les poteaux, les poutres, les chevrons et les toitures à ciel ouvert. Vous verrez 1 par 2, 2 par 4, 4 par 4 et d’autres tailles typiques de planches et de bois de dimension utilisés dans les toits de patio et les belvédères.

La bonne taille à acheter. Le tableau vous aidera à déterminer les tailles minimales requises pour supporter les charges lors de la construction de toits de patio ou d’autres frais généraux et structures extérieurs. Gardez à l’esprit que ce sont des minimums; vous voudrez peut-être sélectionner des tailles plus grandes pour l’apparence. Dans la plupart des cas, les poteaux 4 par 4 porteront le poids nécessaire mais peuvent sembler grêles – un 6 par 6 pourrait offrir un aspect plus fort. Et plus les poutres et les solives sont grandes, plus elles peuvent s’étendre entre les poteaux ou les supports. Gardez à l’esprit que des tailles plus robustes peuvent également augmenter votre facture de bois d’œuvre.

Textures de bois

Le fraisage peut produire plusieurs textures différentes. Bien que le bois à surface lisse soit le plus familier, des textures rugueuses ou sciées sont disponibles pour un aspect plus rustique.

Bois surfacé, désigné « S4S » (« surfacé sur quatre côtés »), est la norme pour la plupart des constructions. Vous pouvez également acheter du bois raboté sur un, deux ou trois côtés.

Bois brut, qui a été fraisé sur mesure mais non raboté, a une surface en éclats. Bien que l’achat de bois brut puisse économiser de l’argent, les pièces avec des nœuds excessifs, un grain plat ou une forte teneur en humidité peuvent se déformer et se tordre. Le bois brut se tache mais est un mauvais choix pour la peinture.

Bois scié est du bois qui a été passé à travers une scie à lame grossière, telle qu’une scie à ruban, pour créer une texture rayée. Bien qu’il ne soit pas stocké dans la plupart des cours à bois, les professionnels de l’aménagement paysager commandent souvent du bois rescié en raison de sa texture et de son apparence rustiques, mais pas trop rugueuses. Il peut être très stable – même si vous paierez plus cher pour la meilleure sélection de planches – et il accepte facilement et magnifiquement les teintures à bois.

Bois sablé n’est pas un produit usiné, mais il a un aspect rustique semblable au bois rescié. Le sablage du bois surfacé n’est généralement pas rentable, sauf si vous avez d’autres travaux de sablage à effectuer, sur votre revêtement ou votre piscine, par exemple.