Blocs de construction en béton

Blocs de béton solides légers

Pour le respect de l’environnement, aucun autre matériau de construction ne se compare tout à fait au bloc de béton.

Le bloc de béton utilitaire a acquis un nouveau respect ces dernières années. Maintenant appelés « unités de maçonnerie en béton » ou « CMU », les blocs sont de plus en plus utilisés comme substituts aux murs extérieurs conventionnels à ossature de bois au-dessus du niveau du sol.

La construction en maçonnerie en béton peut coûter un peu plus cher, mais les constructeurs et les propriétaires apprécient sa durabilité, sa résistance et ses qualités de rétention de la chaleur. L’isolant peut être expansé ou inséré dans les noyaux creux ou appliqué sous forme de panneau rigide sur la surface pour augmenter la résistance au flux de chaleur.

Le bloc de béton ne brûlera pas, ne pourrira pas et ne sera pas mangé par les termites. Et il produit un mur sûr, insonorisant et efficace pour réduire les oscillations thermiques. « Si vous voulez de la permanence, de la sécurité, de la résistance au feu, au vent et aux insectes, vous devriez envisager la maçonnerie en béton », déclare un porte-parole de la National Concrete Masonry Association. De plus, « la maçonnerie en béton a une durée de vie qui s’étend sur des centaines d’années. C’est toujours l’un des produits les plus respectueux de l’environnement sur le marché.

Le coût de la construction en blocs de béton varie d’une région à l’autre. Une maison en blocs de béton peut fonctionner de 5 à 10 % de plus qu’une maison à ossature de bois dont les constructeurs ne connaissent pas le matériau. Les blocs eux-mêmes coûtent de 60 à 90 cents chacun.

Blocs de béton solides légers

Utilisés avec succès pour construire des maisons en Europe pendant de nombreuses années, les blocs de « béton préfabriqué autoclavé et aéré » (PAAC) sont maintenant fabriqués en Géorgie par Matrix PAAC, LP (anciennement Hebel Southeast). Ce système de construction utilise un bloc solide léger et surdimensionné qui est posé avec un mortier très solide et mince.

Lors de la fabrication, la matière première est mélangée à partir de ciment, de granulats fins et d’un agent d’expansion naturel. Une fois moulé, il subit un traitement à l’humidité et à la chaleur sous pression, appelé autoclavage. En conséquence, le matériau lève comme de la pâte à pain, avec des milliers de minuscules poches d’air. Le bloc résultant est durable, léger et relativement bon isolant. Plus impressionnant encore est le fait qu’il peut être coupé et percé comme du bois, à l’aide d’outils de menuiserie ordinaires, et recevoir des clous ou des vis.

Techniquement, ces blocs ont une valeur d’isolation d’environ R-10, mais un mur construit avec ceux-ci en offre effectivement environ trois fois plus car il bloque l’infiltration d’air et fournit une masse de stockage thermique.

Les blocs de 8 x 8 x 24 pouces de long pèsent environ 28 livres (le béton coulé conventionnel pèse environ 150 livres par pied cube). Ils sont posés avec un minuscule joint de mortier de 3 mm entre les blocs ; le mortier de latex est appliqué à la truelle comme une peinture épaisse.

Le stuc à base de ciment peut être appliqué directement sur la surface du bloc. Ou le mur en blocs peut être fini avec n’importe quel revêtement conventionnel à l’extérieur ou des cloisons sèches sur des bandes de fourrure à l’intérieur. Les canaux de câblage sont creusés avec un routeur.

Ce système n’est actuellement disponible que dans le Sud-Est. Fini à l’intérieur et à l’extérieur, ce système coûte environ 2,50 $ à 3 $ en moyenne, soit environ 1 % à 5 % de plus qu’une construction conventionnelle à ossature de bois ou en maçonnerie avec isolation, mais, comme le souligne un porte-parole de Hebel, « C’est comme acheter un bon système CVC— vous obtenez un retour sur votre investissement au fil du temps.