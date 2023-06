Bases de la réparation de plomberie

Comment résoudre les problèmes de plomberie et décider si vous devez effectuer la réparation vous-même

Les problèmes de plomberie deviennent normalement évidents assez rapidement : un drain se bouche, un robinet goutte, un tuyau cassé pulvérise de l’eau, une chasse d’eau ne fonctionne pas, etc.

Considérant que les plombiers coûtent désormais plus de 80 $ de l’heure dans de nombreux domaines, vous pouvez économiser considérablement en effectuant vos propres réparations lorsque cela est possible. Heureusement, la plupart des problèmes de plomberie mineurs sont relativement faciles à résoudre si vous comprenez les bases du fonctionnement des systèmes et les bonnes étapes à suivre pour résoudre le problème.

Évaluer le problème

Bien sûr, certaines réparations sont plus faciles et plus rapides à gérer que d’autres. Certains sont un problème majeur, en particulier ceux qui impliquent de travailler sur des tuyaux qui sont cachés derrière des murs ou sous des planchers ou qui sont autrement difficiles d’accès. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les faire vous-même, cela signifie simplement que vous aurez peut-être besoin d’un peu plus d’instructions, de quelques outils supplémentaires et d’une charge de patience.

Là encore, si vous n’avez pas le temps, les outils ou l’envie de faire vos propres réparations de plomberie, vous pouvez engager un professionnel. Un plombier peut gérer presque tous les problèmes qui impliquent des tuyaux, du remplacement d’un broyeur à ordures au débouchage d’un drain de baignoire, mais, si votre problème est un drain bouché, vous feriez généralement mieux d’appeler un service de débouchage car ceux-ci sont généralement Moins cher.

Comprendre comment cela fonctionne

Que vous ayez l’intention d’embaucher un professionnel ou de faire le travail vous-même, il est utile de bien comprendre le fonctionnement des systèmes de plomberie. Cela vous aidera non seulement à déterminer la source du problème, mais aussi à parler clairement avec un plombier ou un vendeur dans un centre de rénovation domiciliaire.

La plomberie de votre maison implique en fait plusieurs systèmes qui fonctionnent séparément et, dans certains cas, ensemble. L’eau est livrée à votre domicile sous pression par le biais du système d’approvisionnement en eau – des tuyaux en acier galvanisé ou en cuivre qui transportent l’eau vers les robinets, les appareils de plomberie, les tuyaux d’arrosage extérieurs, les gicleurs, etc.

La plomberie de vidange et d’évacuation n’est pas sous pression comme le système d’alimentation ; La gravité est la seule force qui déplace l’eau et les déchets vers les égouts ou la fosse septique. La tuyauterie de ventilation est couplée au drain et aux déchets pour évacuer les gaz d’égout (normalement par le toit) et pour permettre l’égalisation de la pression afin que les drains puissent s’écouler.

