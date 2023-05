Bases de la construction de toit

Diagrammes de charpente et de construction de toit de maison, avec des termes de toiture importants, des formes de toit et des types de charpente.

Les toits prennent un sacré coup. Entièrement tournées vers le ciel, elles attrapent le pire des pires conditions météorologiques. Ils doivent pouvoir se lécher et ne pas fuir. Ils doivent être étanches, sûrs, durables, attrayants et suffisamment élastiques pour résister aux changements de température importants sans se fissurer.

Au fil des siècles, les techniques de construction de toits ont été affinées pour donner des toits d’une résistance et d’une durabilité considérables. Une grande variété de matériaux a été développée qui durera de nombreuses années, dans certains cas, aussi longtemps que la maison. Et les propriétaires ont un vaste choix de matériaux, de couleurs, de prix et d’autres caractéristiques parmi lesquels choisir.

Un toit contemporain, quelle que soit sa forme ou son matériau de surface, se compose d’une variété de composants qui comprennent une charpente en bois, un revêtement, une sous-couche, des solins, des gouttières et, bien sûr, les bardeaux ou toute autre surface finie. L’illustration ici montre comment ces matériaux s’associent pour créer un toit sain.

Le platelage du toit est composé d’un revêtement et, dans la plupart des cas, d’une sous-couche, appelée feutre de toiture. Le type de platelage utilisé dépend du matériau de toiture fini. La plupart nécessitent un revêtement en contreplaqué massif ou en panneaux de copeaux orientés (OSB); les bardeaux de bois et certains toits en tuiles ou en métal nécessitent un revêtement en planches espacées.

Le feutre de toiture est pris en sandwich entre le revêtement et le matériau de surface sur la plupart des toits. Ce papier noir lourd et fibreux saturé d’asphalte aide à repousser toute eau qui pourrait s’infiltrer dans le matériau de toiture.

Le solin aide à repousser l’eau partout où la surface du toit est interrompue par des lucarnes, des plans de toit qui se croisent et des saillies, ainsi que le long des bords du toit. Le solin est traditionnellement fabriqué en acier galvanisé, en aluminium ou en vinyle.

VOIR SUIVANT : Comment fonctionne le solin de toit

Ressource en vedette : Trouver un couvreur local présélectionné