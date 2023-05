Bases de la charpente de toit

Un guide illustré sur la construction de toits, comprenant les types de toits de base et un glossaire de toiture

Traversez presque tous les quartiers et vous pourrez voir que les toits ont de nombreuses formes différentes. Les maisons ont des toits à pignon, en croupe, en mansarde, en mansarde, plats et en appentis. De nombreuses maisons combinent des types de toit sur un même toit. Il est assez courant, par exemple, de voir un toit en croupe avec des lucarnes à pignon.

La forme du toit est l’un des facteurs clés dans la définition du style architectural d’une maison. La forme du toit dicte également à quel point un toit sera difficile et coûteux à construire et comment il servira la maison. Par exemple, les toits plats, en appentis et, dans certains cas, les toits à pignon ont tendance à être relativement abordables à construire.

Les toits en mansarde et en mansarde offrent plus de hauteur de tête pour les pièces mansardées. Les toits en appentis sont généralement le type le plus facile à connecter à un toit existant lors de l’ajout.

La charpente peut être simple ou complexe, selon le toit. Les porte-à-faux, les croupes et les lucarnes ajoutent beaucoup à la complexité de la charpente.

Charpente de toit en bâton et en treillis

Presque tous les toits sont encadrés à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes : la charpente standard en « bâton » ou la nouvelle charpente en « treillis ».

Toits à pans de bois utiliser des chevrons individuels qui s’étendent du haut des murs extérieurs jusqu’au faîte.

Toits à charpente sont construits à partir d’éléments de treillis préfabriqués de forme triangulaire.

Les toits à pignon et en croupe peuvent être principalement constitués de fermes; d’autres formes de toit, en particulier celles avec des lucarnes ou sur des maisons avec des plafonds cathédrale, des greniers ou des greniers, sont construites en bâton. La charpente en bâton crée un triangle entre les chevrons et les solives du plafond. Une poutre de collier ajoute de la force au triangle au milieu.

Comme les poteaux muraux et les solives de plancher, les chevrons et les fermes sont espacés tous les 16 ou 24 pouces d’un centre à l’autre. La plupart des toits utilisent des espacements de 16 pouces pour plus de solidité et de rigidité. Les chevrons sont généralement placés directement au-dessus des poteaux muraux.

Une ferme est une unité contiguë à double chevron/solive de plafond. La construction en treillis est tout aussi solide, mais elle est plus légère et utilise des tailles de bois plus petites que la charpente en bâton.

Étant donné que les fermes sont des unités soigneusement conçues qui ne doivent pas être coupées, elles ne constituent pas un bon choix pour les toits susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Et parce qu’ils ont plusieurs éléments de support intermédiaires, ils ne permettent pas d’utiliser l’espace du grenier.

Les toits complexes, comme celui illustré ci-dessous, sont généralement à ossature de bâton.

