Bardeau de bois et parement de fente

Un guide d’achat utile sur les bardeaux et les bardeaux de bois, couvrant une sélection de matériaux et de styles ainsi que des considérations pour les projets de bricolage à la maison.

Les bardeaux de bois et les bardeaux de fente, généralement faits de cèdre résistant à la pourriture, sont appréciés pour leur beauté rustique et leur capacité à s’adapter à des styles architecturaux complexes. Cependant, en raison de leur haut degré d’inflammabilité, de nombreuses régions du pays les ont restreints. De plus, les bardeaux et les fentes sont sujets à la pourriture, aux éclats, aux fissures et à la coupe. Ils peuvent être détachés par le vent et changer de couleur s’ils ne sont pas correctement entretenus.

Les bardeaux de cèdre sont classés #1 (« étiquette bleue »), le meilleur, et #2 (« étiquette rouge »), qui sont acceptables comme sous-couche lors d’une double assise (application de deux couches). Les largeurs sont aléatoires – de 3 à 14 pouces – et les longueurs sont de 16, 18 ou 24 pouces. Les bardeaux sont également disponibles dans des motifs spéciaux.

Les bardeaux sont plus épais que les bardeaux, avec des mégots de 3/8 à 3/4 de pouce d’épaisseur. Ils sont principalement vendus non peints, mais sont également disponibles pré-teints, peints et traités avec un ignifuge.

Selon la chaleur, l’humidité et l’entretien, les bardeaux et les fentes peuvent durer de 20 à 40 ans. L’entretien dans les climats chauds et humides nécessite l’application d’un fongicide/anti-moisissure tous les trois ans. Dans les climats secs, préservez la résilience avec une finition à l’huile tous les cinq ans.

Les bardeaux de fente et les bardeaux sont faciles à manipuler et à installer, même si le travail prend du temps. Pourtant, il est gérable avec des compétences et des outils de menuiserie de base ainsi qu’une hachette de couvreur.