Barbecues et cuisines extérieures

Des conseils d’experts sur les barbecues et les cuisines d’extérieur, avec des guides d’achat, des instructions et des schémas d’installation de bricolage, des conseils de réparation et d’entretien.

Le barbecue dans la cour a parcouru un long chemin depuis que papa a retourné des hamburgers sur le porche arrière une fois par an pour le 4 juillet. Selon la Hearth, Patio, and Barbecue Association, 86 % de tous les ménages possèdent un barbecue, un gril ou un fumoir, et plus de la moitié de la population de barbecues cuisine désormais à l’extérieur toute l’année.

Aujourd’hui, les grils de style traditionnel ne suffisent tout simplement pas aux besoins de divertissement de nombreuses personnes. Maintenant, nous avons des cuisines extérieures complètes avec des armoires, des réfrigérateurs, des éviers et même des lave-vaisselle.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’attrait de «l’expérience barbecue» – les saveurs et les odeurs, la facilité de nettoyage, l’agrandissement de la zone de cuisson et de divertissement, l’environnement détendu. Il y a juste quelque chose d’intrinsèquement meilleur dans le barbecue.

Les cuisines extérieures préfabriquées, qui peuvent être assemblées en quelques heures, sont facilement disponibles, mais elles peuvent coûter plusieurs milliers de dollars. Plus abordable est la possibilité de créer une zone de grillade personnalisée pour tout besoin de divertissement en plein air et de faire le travail vous-même. Cependant, avant de vous lancer dans un projet de barbecue, vous devez vous poser quelques questions.

Voulez-vous un grill de terrasse simple ou une cuisine entièrement fonctionnelle ? Quels types d’électroménagers et de rangement désirez-vous? Vous souhaitez que votre barbecue soit encastrable ou mobile ? De combien d’espace votre jardin dispose-t-il pour accueillir l’installation de vos rêves, et cette zone est-elle abritée et proche des conduites de plomberie, d’électricité et de gaz existantes ? Quelles sont vos conditions météorologiques toute l’année ?

À propos de l’achat d’un barbecue…

Vous êtes à la recherche d’un nouveau barbecue ? Si oui, vous savez probablement qu’un monde de possibilités existe en matière de barbecues.

Des simples bouilloires aux cuisines extérieures intégrées, vos options ne sont limitées que par votre imagination et votre budget. Vous pouvez acheter un barbecue entièrement assemblé, prêt à assembler à la maison ou en tant qu’unité destinée à être branchée dans un édifice en maçonnerie.

Pour choisir le bon barbecue, vous devez être clair sur ce que vous voulez. Le budget, bien sûr, peut sérieusement limiter vos choix. Mais pensez aussi à comment et où vous utiliserez votre nouveau barbecue.

Le voudrez-vous sur la terrasse juste à côté de la cuisine ou plus loin dans la cour ? Doit-il être permanent ou portable ? Aurez-vous besoin de conduites d’électricité, d’eau et de gaz à proximité ?

