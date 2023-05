Bains à remous, jacuzzis et spas : les bases

Comment fonctionnent les hydrojets de spa

Malgré sa petite taille, un spa fonctionne à peu près de la même manière qu’une piscine. Une pompe fait circuler l’eau et la fait passer à travers un filtre; l’ajout de produits chimiques détruit les bactéries et maintient l’eau stérile. Il existe cependant des différences importantes entre un spa et une piscine.

Les spas sont généralement chauffés à une température beaucoup plus élevée et la force de l’eau qui coule dans le spa est beaucoup plus grande que celle de la piscine, produisant la poussée d’eau à haute pression qui rend les spas particulièrement apaisants.

Lorsqu’il est installé à côté d’une piscine, un spa enterré utilise les mêmes équipements que la piscine elle-même. L’équipement de base de la piscine doit être légèrement plus grand pour supporter la charge supplémentaire. Les spas autonomes nécessitent leur propre pompe, filtre et chauffage. Cet équipement peut être plus petit que pour une piscine, car la charge de travail est moindre.

Comment fonctionnent les hydrojets de spa

Les hydrojets propulsent l’eau dans un spa, fournissant l’action de massage à haute pression si chère aux propriétaires de spa. Un hydrojet mélange un jet d’eau sous pression avec de l’air, puis le force dans le spa pour créer un tourbillon bouillonnant. Chaque hydrojet pompe entre 12 et 15 gallons d’eau par minute, et la plupart des spas contiennent au moins quatre jets.

Les pompes à deux vitesses sont souvent utilisées pour les spas. La vitesse la plus élevée est utilisée pour alimenter les hydrojets ; la vitesse inférieure active la circulation à travers le filtre et le réchauffeur et économise de l’énergie lorsque le spa n’est pas utilisé.

Les hydrojets n’ont pas besoin d’être fixés dans une seule orientation ; dans les meilleurs modèles de spa, ils montent et descendent pour créer un massage ondulant. Et dans de nombreux spas, y compris préfabriqués, vous pourrez peut-être choisir l’emplacement exact des hydrojets.

Si vous le pouvez, asseyez-vous dans le spa avant de l’acheter afin que les hydrojets puissent être placés selon vos préférences. L’entrée d’air sur un hydrojet peut être réglée en ouvrant ou en fermant les ports près du bord supérieur du spa.

Lorsque les ports sont complètement fermés, les hydrojets produisent un massage doux plutôt qu’ondulant. Avec des ports complètement ouverts, certains modèles sont capables de cracher plus de 75 gallons par minute, tout au long d’un seul jet, pour créer un bain tourbillon invitant.

Un inconvénient des hydrojets est que leurs ventilateurs ont tendance à être bruyants. Lorsqu’un spa se trouve à l’intérieur de la maison, cela peut entraîner un son insupportable pour tout le monde sauf les utilisateurs du spa. Mais lorsqu’un spa est relié à une piscine creusée, les ventilateurs peuvent généralement être situés suffisamment loin du spa, avec les autres équipements de la piscine, pour minimiser l’impact du bruit.