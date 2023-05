Des conseils d’experts sur les baignoires, avec des guides d’achat, des conseils d’installation et de réparation et des schémas de plomberie de baignoire.

Quand il s’agit de se détendre loin des soucis de la journée, rien ne vaut une baignoire. En fait, compte tenu de la popularité des baignoires dans les maisons d’aujourd’hui, il est difficile de croire qu’il s’agit d’un ajout relativement nouveau dans les maisons du monde entier.

Au début du 20e siècle, les ancêtres des baignoires d’aujourd’hui – les baignoires à pattes de lion – ont été introduits pour la première fois.

Bien qu’elles aient d’abord été un luxe, les baignoires ont gagné en popularité à mesure que les prix baissaient et que les options augmentaient dans les années 1930 et au-delà. Lorsque les baignoires sont devenues abordables et disponibles, elles ont proliféré.

Les premières couleurs ont été introduites en 1928, et le reste appartient à l’histoire.

Aujourd’hui, les options de matériaux, de couleurs, de formes, de styles et d’options sont hors du commun.

Vous pouvez maintenant acheter une baignoire pour quelques centaines de dollars dans les centres de rénovation domiciliaire ou même en ligne.

Ou, vous pouvez dépenser des milliers. Tout dépend du style, des matériaux, des finitions et des équipements que vous souhaitez.

Si vous construisez une nouvelle salle de bain ou rénovez votre salle de bain existante, cette section de Actu immobilier.fr sera un guide utile pour prendre des décisions d’achat de baignoire éclairées.

Ou, si vous essayez d’éliminer les rayures ou les décolorations, cela peut vous aider avec les techniques de réparation de base. Vous y trouverez également de l’aide pour assurer le remplissage et la vidange de votre baignoire.

