Avez-vous envisagé une allée de goudron et de copeaux ?

Conseils d’experts sur les allées de goudron et de copeaux, y compris les types, les avantages et les inconvénients, et les coûts typiques des allées de goudron et de copeaux.

Une allée de goudron et de copeaux est comme un croisement entre une allée de gravier et une allée d’asphalte. Il ressemble à une allée de gravier, mais le gravier est intégré dans une base d’asphalte offrant une surface plus stable. Le résultat est une allée texturée d’apparence naturelle qui est généralement moins chère qu’une allée en asphalte ou en béton.

Avec une allée de goudron et de copeaux, le ciment d’asphalte liquide (le « goudron ») est chauffé et pulvérisé sur la surface ou une base de gravier. Pendant que l’asphalte est encore chaud, une couche supérieure de gravier ou de « copeaux » est étalée sur la surface, puis pressée dans la surface avec un rouleau. Ceci est différent de l’asphalte standard, appelé asphalte mélangé à chaud, qui est produit dans une usine et livré et appliqué à l’aide de machinerie lourde. Par conséquent, par rapport à l’asphalte, le goudron et les copeaux sont moins chers.

Types d’allées de goudron et de copeaux

Le pavage de goudron et de copeaux peut avoir une variété d’apparences, selon le type et la couleur du gravier, de la pierre en vrac ou des copeaux et du goudron utilisé comme liant. Les copeaux utilisés sont généralement de petites pierres angulaires dont la taille varie de 1/4 de pouce à ¾ de pouce. Ils peuvent être fabriqués à partir d’une large gamme de matériaux en pierre, selon la région – granit, calcaire, quartz, ardoise ou grès. Les couleurs de pierre les plus courantes sont le brun, le beige, le gris et le blanc, avec des nuances considérables dans ces nuances.

Avantages et inconvénients des allées de goudron et de copeaux

Considérez ces avantages et inconvénients des allées de goudron et de copeaux :

Avantages des allées de goudron et de copeaux. Parmi les principaux avantages, il y a le fait que, par rapport à l’asphalte et au béton, les allées de goudron et de copeaux sont moins chères (voir plus sur les coûts ci-dessous). De plus, ils ont un aspect plus naturel, ce qui les rend populaires dans les zones rurales, et ils sont antidérapants, offrant une bonne traction.

Inconvénients des allées de goudron et de copeaux. Parce qu’une allée de goudron et de copeaux a une surface semblable à du gravier, une partie du gravier sur le dessus peut ne pas être complètement compactée dans la surface. Finalement, ce gravier meuble peut se disperser, en particulier autour des bords de l’allée. De plus, la surface est plus rugueuse que les surfaces comme le béton et l’asphalte – cette surface rugueuse peut ne pas être idéale si vos enfants veulent jouer au basket sur la surface et peut causer plus d’usure sur certains véhicules. Ce type d’allée nécessite un scellage périodique pour la maintenir en bon état et pour sceller l’humidité.

Qui installe une allée de goudron et de copeaux ?

Les allées de goudron et de copeaux sont installées par des entreprises de pavage professionnelles spécialisées dans ce pavage. Comme mentionné ci-dessus, le processus comprend plusieurs étapes, notamment le nivellement et la préparation de la base, l’application de l’asphalte liquide chaud (goudron), l’étalement des copeaux ou des pierres, puis le compactage des copeaux dans le goudron. Ce n’est pas un travail de bricolage de propriétaire. Il nécessite l’équipement et l’expertise spéciaux pour installer correctement l’allée et s’assurer qu’elle sera de niveau, stable et durable.

Obtenez toujours 2 à 3 offres afin de pouvoir comparer les coûts. Assurez-vous de vérifier la qualité des matériaux et l’expérience de l’entrepreneur pour assurer un résultat de haute qualité.

Combien coûte une allée de goudron et de copeaux?

En moyenne, le coût d’une allée de goudron et de copeaux varie de 2 $ à 5 $ par pied carré. L’endroit où le coût de votre allée se situera dans cette fourchette dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment sa taille, la taille et la qualité du gravier ou des éclats de pierre, et l’emplacement du projet. En comparaison, les allées d’asphalte standard ont tendance à coûter entre 3 $ et 6 $ le pied carré et le béton peut coûter entre 4 $ et 15 $ le pied carré. Le béton estampé peut coûter jusqu’à 18 $ le pied carré et les pavés en béton peuvent coûter entre 10 $ et 30 $ le pied carré. Les allées les moins chères – gravier meuble – vont de 0,50 $ à 2 $ le pied carré.

En résumé

Choisissez du gravier ou des pierres suffisamment dures pour résister à une circulation intense et à des conditions météorologiques difficiles. Les pierres tendres et poreuses peuvent se décomposer avec le temps.

Une allée de goudron et de copeaux est faite en incorporant du gravier dans une surface d’asphalte chaud. Parce qu’une allée de goudron et de copeaux est moins chère que l’asphalte et le béton, c’est un bon choix pour les propriétaires à petit budget qui veulent une allée attrayante et naturelle qui se marie bien avec le paysage.