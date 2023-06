Avantages et inconvénients de peindre une toiture en métal

Pouvez-vous peindre un toit en métal? Dans bien des cas, oui ! Cet article d’expert examine les avantages et les inconvénients de la peinture d’une toiture en métal, discute des coûts typiques de la peinture d’une toiture en métal et explore les types de toits en métal qui ne doivent pas être peints.

Votre maison a-t-elle un toit en métal qui commence à avoir l’air un peu usé par le temps en raison de l’exposition aux intempéries ? Si oui, le peindre pourrait bien être la solution ! Peindre un toit en métal peut lui donner un aspect frais et dynamique et ajouter une couche supplémentaire de protection contre les éléments.

Mais avant de sortir la peinture, il y a quelques choses que vous devez savoir – bien que peindre un toit en métal puisse être un vrai gagnant, ce n’est pas toujours le bon choix. Certains métaux, comme l’acier galvanisé, nécessitent une préparation très minutieuse avant de peindre ou la finition peut s’écailler. Et certains toits métalliques ne devraient pas être peints du tout. Par exemple, certains types de toits métalliques ont un revêtement spécialisé, tel qu’un revêtement Kynar, qui protège le toit des intempéries et de la décoloration. La peinture sur ce revêtement peut compromettre la durabilité et la durée de vie du toit.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de peindre un toit en métal ainsi que quelques considérations pertinentes, pour vous aider à prendre la bonne décision.

Avantages de peindre un toit en métal

Quels sont certains des avantages de peindre un toit en métal? Voici quelques-uns:

Appel de bordure amélioré. C’est une évidence. L’augmentation de l’attrait du trottoir est l’une des principales raisons de peindre un toit en métal. Une nouvelle couche de peinture peut rehausser instantanément l’apparence de votre maison et augmenter sa valeur.

Protéger votre toit. Peindre un toit en métal peut aider à le protéger des rayons UV, de la pluie et du vent, prolonger la durée de vie du toit et prévenir les dommages au fil du temps. Une nouvelle couche de peinture peut acheter votre toit des années supplémentaires, voire des décennies, avant qu’un remplacement complet du toit ne soit nécessaire, vous permettant ainsi d’économiser beaucoup d’argent. Les remplacements de toit en métal peuvent coûter n’importe où à partir de 10 000 $ à $30 000+en fonction des matériaux et des conditions de toiture.

Amélioration de l’efficacité énergétique. Certains types de peinture et de toits de couleur claire peuvent refléter une grande partie de l’énergie solaire vers le ciel, ce qui contribue à réduire l’apport de chaleur pendant la journée. Cela signifie que vous aurez besoin de moins de climatisation, ce qui vous permettra d’économiser sur vos factures d’énergie. Les toits de couleur foncée peuvent aider à faire fondre la neige et la glace dans les régions froides.

Économies de coûts. En plus d’être une alternative rentable au remplacement complet de votre toit, la peinture d’un toit peut également éviter le besoin d’autres travaux d’entretien et de réparation. Un travail de peinture de qualité peut prolonger la durée de vie de votre toit en prévenant la rouille et d’autres dommages causés par les éléments.

Inconvénients de peindre un toit en métal

Bien qu’il y ait plusieurs avantages à peindre un toit en métal, il y a aussi quelques inconvénients et, comme discuté ci-dessous, tous les toits en métal ne conviennent pas à la peinture. Voici quelques inconvénients :

Sélection de couleurs limitée. Un toit est une grande surface très visible à l’extérieur d’une maison, sa couleur est donc très importante. Avec les peintures pour toitures métalliques, vous constaterez peut-être qu’il existe une gamme de couleurs assez limitée.

Un entretien régulier est nécessaire. Les toits en métal peint nécessitent un entretien pour les maintenir en bon état. Chaque année, ils doivent être inspectés pour l’usure, la rouille ou la peinture manquante, et ils doivent être nettoyés. De plus, des retouches peuvent être nécessaires toutes les quelques années pour garder le toit en bon état. Il est donc avantageux de conserver un peu de peinture supplémentaire pour les retouches.

Combien coûte la peinture d’une toiture métallique ?

Le coût de la peinture d’un toit en métal peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille du toit, le type de peinture utilisé, l’état du revêtement existant et si vous le peignez vous-même ou faites appel à un professionnel.

Peinture de toit en métal bricolage

Le coût total d’un projet de peinture de toiture à faire soi-même peut varier de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars, selon la taille et la complexité du projet. Le coût des matériaux est généralement la dépense la plus importante. En moyenne, un gallon de peinture de toit en métal de haute qualité peut coûter entre 30 $ pour 50 $. La couverture d’un gallon variera en fonction du produit spécifique et de la surface à peindre. En général, un gallon de peinture couvrira entre 100 et 150 pieds carrés de toiture en métal avec une seule couche. Des facteurs tels que la texture de surface du toit, l’état du métal et le type spécifique de peinture utilisé affecteront tous cette couverture estimée. Consultez les recommandations du fabricant et/ou discutez de votre projet avec un peintre professionnel ou un marchand de peinture pour déterminer la quantité de peinture dont vous aurez besoin.

De plus, vous devrez tenir compte du coût de l’apprêt, des produits de nettoyage, des échelles et du matériel de location similaire, ainsi que des outils nécessaires.

Peinture professionnelle de toit en métal

Lors de l’embauche d’un professionnel, le coût sera plus élevé car vous paierez également pour la main-d’œuvre, mais vous bénéficierez des connaissances et de l’expérience d’un expert. Le coût d’embauche d’un professionnel varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la taille du toit, le niveau de service requis et les détails spécifiques du projet, mais en moyenne, vous pouvez vous attendre à payer entre 1,50 $ pour 4,00 $ par pied carré. Cela signifie que faire peindre un toit de 2 000 pieds carrés par un professionnel pourrait coûter entre 3 000 $ pour 8 000 $.

Pour obtenir une estimation plus précise ou une soumission solide pour la peinture de votre toiture, obtenez 2 à 3 devis de peintres professionnels. Décrochez le meilleur prix en comparant leurs offres.

Votre toiture métallique peut-elle être peinte ?

La plupart des types de toits métalliques, mais pas tous, peuvent être peints, et seuls certains types de peinture conviennent à des types particuliers de toits métalliques. Voici une discussion sur les différents types de toits métalliques et des recommandations pour les peindre ou ne pas les peindre.

Vérifiez toujours la garantie de votre toit en métal avant de peindre sur le revêtement de surface de l’usine. Les garanties de toit en métal peuvent durer jusqu’à 50 ans, mais la plupart deviendront nulles si vous peignez sur la surface d’origine.

Type de toiture métallique

Les types courants de toitures métalliques comprennent l’acier, l’aluminium, le cuivre et le zinc. Chacun de ces métaux a des propriétés différentes et, à ce titre, chacun nécessite différents types de peinture. Il est important de choisir une peinture spécialement conçue pour votre type particulier de toit métallique.

Toiture en aluminium est également couramment utilisé. Il peut être peint avec de la peinture acrylique, polyester ou fluoropolymère. La toiture en aluminium non peinte a une couche d’oxyde naturelle qui offre une protection contre les éléments, donc la peinture n’est pas recommandée.

Toiture en cuivre est connu pour sa beauté naturelle et sa patine, il est donc rarement peint. Si vous devez le peindre, utilisez uniquement une peinture métallique de haute qualité conçue pour être utilisée sur le cuivre.

Toiture en acier galvanisé. Si vous avez un tout nouveau toit en acier galvanisé, attendez 6 à 8 mois avant de le peindre pour laisser les matériaux vieillir et éliminer les huiles restantes du processus de fabrication. Si vous souhaitez peindre immédiatement, consultez un peintre professionnel.

Toiture en acier est le plus commun. Il peut être peint en utilisant une variété de peintures différentes, y compris la peinture acrylique, la peinture polyester et la peinture polyester modifiée au silicone.

Toiture en zinc ne doit pas être peintcar la patine naturelle qui se forme à la surface du zinc offre une protection contre la corrosion et d’autres formes de dommages.

État de surface

Avant de peindre une toiture métallique, il est important de s’assurer que la toiture est en bon état. Le toit doit être nettoyé et toute rouille, corrosion ou dommage doit être réparé avant de peindre pour garantir les meilleurs résultats. Voir Comment nettoyer et réparer une toiture métallique.

Climat et restrictions locales

Tenez compte du climat local, des codes du bâtiment et des directives des associations de propriétaires avant de prendre une décision concernant la peinture de votre toit en métal. La météo typique de votre région peut avoir un effet sur certains types de finitions. Certaines associations de propriétaires peuvent avoir des restrictions sur les couleurs.

En conclusion

Si vous cherchez à améliorer l’esthétique de votre maison tout en augmentant l’efficacité énergétique et en prolongeant la durée de vie de votre toit, peindre un toit en métal peut être un excellent investissement. Cependant, si le coût ne correspond pas à votre budget ou si les exigences d’entretien sont supérieures à ce que vous souhaitez vous engager, vous feriez peut-être mieux d’envisager une solution alternative comme le simple nettoyage de votre toit.

Avons-nous répondu à toutes vos questions sur les avantages et les inconvénients de peindre des toitures métalliques ? Veuillez consulter la « Conversation » au bas de la page si vous souhaitez approfondir ce sujet.