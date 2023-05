Audits énergétiques résidentiels

Si vos factures de chauffage et de climatisation ont commencé à devenir incontrôlables, il est peut-être temps de procéder à un audit énergétique de votre maison. Évaluer la consommation d’énergie de votre maison est la première étape pour déterminer ce que vous pouvez faire pour augmenter l’efficacité énergétique de votre maison.

Le but d’un audit énergétique est d’identifier les zones de votre maison qui perdent de l’énergie. Ces zones comprennent le système de chauffage et de refroidissement de votre maison, le chauffe-eau et l’électricité. La correction des problèmes dans ces domaines réduira non seulement votre empreinte carbone, mais réduira également considérablement vos factures d’énergie au fil du temps.

Tout propriétaire peut effectuer un audit énergétique simple, mais pour des résultats plus détaillés, vous pouvez faire appel à un professionnel. Un audit énergétique approfondi utilise des tests d’infiltrométrie, la thermographie et d’autres techniques pour détecter les zones d’infiltration d’air et l’isolation manquante ou insuffisante.

Un audit professionnel comprend une liste d’étapes d’action pour réduire la dépense énergétique de votre maison tout en améliorant son niveau de confort.

Une analyse complète devrait inclure :

• Combien vous dépensez actuellement en énergie.

• Où se situent vos plus grandes pertes d’énergie.

• Combien de temps faudra-t-il pour que les nouveaux produits et appareils éconergétiques se rentabilisent en économies d’énergie.

• Quels avantages supplémentaires vous pouvez tirer de vos mesures d’économie d’énergie, comme un confort accru grâce à des murs mieux isolés.

Posez-vous maintenant ces questions importantes :

• Combien de temps est-ce que je compte rester dans ma maison ?

• Quelles mesures d’économie d’énergie augmenteront considérablement la valeur de ma maison ?

• Quelle quantité de travail puis-je faire moi-même et quels travaux devrai-je sous-traiter ?

• De combien d’argent et de temps ai-je pour accomplir les mesures recommandées ?

Sur la base des résultats de l’audit énergétique de la maison et de vos réponses à ces questions, vous serez en mesure d’établir des priorités pour maximiser l’efficacité énergétique de votre maison tout en dépensant le moins d’argent pour vous faire économiser le plus.

Faites votre propre audit énergétique avec Homeselfe

Un audit énergétique de la maison évaluera les meilleures façons pour vous d’économiser de l’énergie dans votre maison. Essentiellement un bulletin pour votre maison, il vous montrera où votre maison excelle et où elle doit être améliorée pour économiser du gaz, réduire votre facture d’électricité et économiser de l’énergie en général.

Bien que vous puissiez dépenser quelques centaines de dollars pour faire faire un audit énergétique par un professionnel, une option gratuite et facile consiste à faire le vôtre, en utilisant une application d’audit énergétique en ligne comme Homeselfe (prononcez « Home Selfie »).

Nous examinons ici de plus près cette option très utile.

Comment fonctionne Homeselfe

Pour commencer votre propre audit énergétique domestique, la première chose à faire est d’aller sur Homeselfe.com et de vous inscrire.

Homeselfe vous fournit alors une « carte » numérique de votre logement, et un questionnaire vous guide dans votre maison, pièce par pièce. Il faut environ 5 minutes pour remplir le questionnaire.

On vous pose des questions comme « Quel âge ont vos appareils électroménagers ou « Votre maison est-elle bien isolée ? Ces questions portent sur les domaines clés de la consommation d’énergie de votre maison. Au fur et à mesure que vous répondez à chaque question, une image claire de l’efficacité énergétique de votre maison commence à émerger.

Ce que vous recevez

Lorsque vous avez terminé, vous obtenez un rapport instantané gratuit qui vous indique quelles parties de votre maison sont éconergétiques et où il serait prudent d’envisager des améliorations énergétiques. Ces suggestions incluent des projections de combien vous pouvez économiser au fil du temps en effectuant les mises à niveau.

En plus de ce rapport, vous recevez des informations utiles sur les remises ou offres fédérales, étatiques, locales et des entreprises de services publics qui peuvent vous aider à réduire ou à compenser le coût de vos améliorations énergétiques. Homeselfe vous mettra également en contact avec des entrepreneurs locaux qualifiés qui peuvent vous donner des estimations gratuites pour effectuer le travail, une fonctionnalité très utile pour trouver des professionnels fiables et dignes de confiance.

Comment rendre votre maison éconergétique

Avec les jeux vidéo, les téléviseurs grand écran et les appareils intelligents de haute technologie, les maisons d’aujourd’hui dépendent plus que jamais de l’électricité. Cette utilisation toujours croissante s’accompagne d’une surconsommation de ressources précieuses et d’une facture énergétique en constante augmentation. En un an seulement, de 2013 à 2014, le prix moyen de l’électricité résidentielle a augmenté de 3,2 %, la facture d’électricité mensuelle moyenne atteignant environ 110 $.

La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas impuissants à changer les choses. En rendant nos maisons plus éconergétiques, nous pouvons améliorer le confort, conserver l’énergie et économiser de l’argent en réduisant les coûts énergétiques.

Mesures d’efficacité énergétique

Vous pouvez améliorer l’efficacité énergétique dans de nombreux endroits de votre maison, et il ne s’agit pas seulement d’éteindre les lumières ou de débrancher les appareils inutilisés, bien que cela aide !

Être économe en énergie signifie regarder l’image dans son ensemble, y compris…

Isolation. La clé de l’efficacité d’une maison est sa capacité à retenir l’air ambiant chauffé ou refroidi de manière coûteuse. Si vous dépensez une petite fortune pour chauffer ou climatiser les espaces intérieurs de votre maison et que cet air confortablement conditionné s’échappe par des murs, des plafonds et des sols mal isolés, vous gaspillez énormément d’énergie et d’argent.

L’isolation des combles est la plus importante, suivie des murs et des sols.

Conduits. Avec le chauffage central, la fournaise ou le climatiseur d’une maison distribue l’air conditionné à travers un système de conduits. Mais, étant donné que des longueurs relativement courtes de conduits sont connectées de bout en bout pour constituer ce système, il existe un risque considérable de perte de chaleur (ou de refroidissement) par des fuites. En fait, les fuites et les interstices dans les conduits peuvent gaspiller jusqu’à 40 % de l’énergie utilisée pour le chauffage ou la climatisation. Trouver et réparer les fuites de conduits est un excellent moyen d’améliorer l’efficacité énergétique.

Appareils et appareils. Les appareils anciens et obsolètes gaspillent de l’électricité. Les nouveaux appareils, en revanche, sont conçus pour économiser de l’énergie. En fait, la plupart des nouveaux appareils électroménagers certifiés ENERGY STAR consomment environ 50 % moins d’énergie que leurs homologues moins efficaces, sans aucune perte de fonctionnalité.

Les gros électroménagers efficaces comme les réfrigérateurs ou les sécheuses peuvent économiser jusqu’à 100 $ par année ou plus. Et les petites économies s’additionnent. Les ampoules fluorescentes compactes à économie d’énergie, par exemple, peuvent avoir un impact important sur la réduction de votre consommation d’énergie, car vous les utilisez plusieurs heures par jour. Voici un fait intéressant : si chaque foyer américain échangeait une seule ampoule contre une ampoule à économie d’énergie, la pollution due au réchauffement climatique diminuerait de plus de 90 milliards de livres au cours de la durée de vie des ampoules.

Obtenez des incitatifs énergétiques

De nombreux programmes sont disponibles pour aider les propriétaires à faire la transition vers une meilleure efficacité énergétique. La plupart des compagnies d’électricité proposent des offres spéciales et des remises pour aider les propriétaires à moderniser leurs maisons en gardant à l’esprit la conservation de l’énergie. De nombreux gouvernements locaux et étatiques offrent également des crédits d’impôt pour des améliorations similaires.

Mais disons que vous avez pris la décision d’économiser de l’énergie et de l’argent en améliorant l’efficacité énergétique de votre maison. Comment savez-vous quelles mises à niveau effectuer et quelles incitations ou remises sont disponibles ?

Il y a une application pour ça !

Lorsqu’il s’agit d’améliorer la consommation d’énergie de votre maison, ne pas savoir exactement ce dont votre maison a besoin pour augmenter son efficacité énergétique peut être déroutant et stressant. Vous ne savez peut-être pas comment tirer le meilleur parti de votre argent. Prendre des décisions d’achat plus conscientes peut certainement aider, mais vous pourriez négliger des stratégies importantes sans quelques conseils.

En conclusion

En rendant votre maison plus économe en énergie, vous pouvez augmenter son confort et rendre son fonctionnement plus abordable, et vous pouvez faire votre part pour réduire la consommation d’énergie mondiale. De plus, l’amélioration de l’efficacité énergétique d’une maison augmente sa valeur. Des études ont montré que les maisons écoénergétiques rapportent des prix plus élevés lorsqu’elles sont vendues. Tous ces avantages font de l’efficacité énergétique un gagnant-gagnant.