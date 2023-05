Assurance contre les catastrophes

Connaissez-vous les catastrophes naturelles couvertes par votre police d’assurance habitation ?

Le rôle de l’assurance habitation

Une police d’assurance est un contrat entre vous et votre compagnie d’assurance. Le type d’assurance que vous choisissez de souscrire ou de ne pas souscrire peut s’apparenter à un jeu de hasard – vous et la compagnie d’assurance pariez sur la probabilité que vous subissiez des dommages, que vous déposiez une réclamation et le montant de cette réclamation potentielle.

Considérez votre police d’assurance habitation comme un « ensemble » d’assurance qui couvre votre maison, vos meubles, vos effets personnels, la responsabilité pour les autres blessés sur votre propriété, ainsi que les frais de subsistance alternatifs encourus si votre maison est gravement endommagée.

Que couvre votre police d’assurance habitation ? Selon la région dans laquelle vous habitez, votre police peut couvrir les sinistres suivants, tant pour les dommages à l’habitation que pour les biens personnels :

1. Feu et foudre

2. Tempête de vent et grêle

3. Explosion

4. Émeute ou troubles civils

5. Dommages causés par les aéronefs

6. Dommages causés par les véhicules

7. Fumer

8. Vandalisme ou méfait malveillant

9. Vol

10. Éruption volcanique

Certaines polices plus étendues couvrent les éléments suivants :

1. Chute d’objets

2. Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du grésil

3. Déversement ou débordement accidentel d’eau ou de vapeur provenant d’un système de plomberie, de chauffage, de climatisation ou de gicleurs automatiques de protection contre l’incendie, ou d’un appareil électroménager

4. Déchirure, fissuration, brûlure ou gonflement soudain et accidentel d’un système de chauffage, de climatisation ou de protection contre l’incendie à vapeur ou à eau chaude

5. Gel d’un système de plomberie, de chauffage, de climatisation, de gicleurs automatiques anti-incendie ou d’un appareil électroménager

6. Dommages soudains et accidentels causés par des courants électriques générés artificiellement

Les catastrophes qui ne sont généralement pas couvertes sans avenant comprennent les suivantes :

1. Inondations

2. Tremblements de terre

3. Dommages dus au manque d’entretien, aux moisissures, aux termites ou à d’autres infestations de ravageurs

4. Glissements de terrain

5. Coulées de boue

6. Gouffres

7. Guerre

8. Accident nucléaire

L’assurance contre les inondations et les tremblements de terre est connue sous le nom d’assurance « risque unique », ce qui signifie qu’elle est vendue séparément de l’assurance habitation.

L’assurance contre les inondations protège contre les pertes subies par les structures et leur contenu, et non par les terrains qui les entourent. La couverture s’applique que l’inondation résulte de pluies abondantes ou prolongées, d’une onde de tempête côtière, de la fonte des neiges, de systèmes de drainage pluvial bloqués, d’une rupture de digue ou d’autres causes naturelles. Pour être considérée comme une inondation, l’eau doit couvrir au moins deux acres de terre normalement sèche ou affecter au moins deux propriétés.

L’assurance contre les inondations est disponible à l’intérieur et à l’extérieur des plaines inondables. Différents types de polices sont disponibles en fonction de votre risque d’inondation, qui est déterminé par l’emplacement de votre propriété sur la carte des inondations de votre communauté.

Vous devrez souscrire une assurance contre les inondations si vous vivez dans une zone inondable désignée, car la plupart des prêteurs hypothécaires exigent que vous ayez une telle police avant d’approuver votre prêt.

Si votre région est admissible, vous pouvez souscrire une assurance contre les inondations dans le cadre du programme national d’assurance contre les inondations, qui est un programme gouvernemental permettant aux propriétaires des communautés participantes de souscrire une assurance contre les pertes dues aux inondations.

Pour que vous soyez admissible, votre communauté doit avoir accepté des mesures de zonage et de construction plus strictes en raison des fortes possibilités d’inondation. Vous pouvez obtenir une couverture de remplacement pour la structure de votre maison, mais uniquement la valeur de rachat de vos biens et aucune couverture pour le coût de la vie pendant que vous n’êtes pas chez vous.

Les prix de l’assurance contre les inondations – vendus et gérés par des assureurs privés et soutenus par le gouvernement fédéral – sont les mêmes pour tous les propriétaires, puisque les tarifs sont fixés par le Programme national d’assurance contre les inondations.

Envisagez également de souscrire une assurance contre les inondations si votre maison pourrait être inondée par la fonte des neiges, un ruisseau qui déborde ou de l’eau qui coule sur une colline escarpée.

Sachez qu’il faut 30 jours pour qu’une politique contre les inondations prenne effet, alors achetez-la bien avant les signes d’une catastrophe imminente.

La couverture contre les tremblements de terre peut être une police distincte ou un avenant à la police de votre propriétaire ou de votre locataire. En Californie, il est disponible auprès de la California Earthquake Authority et, dans des États sujets aux tremblements de terre comme la Californie, il est généralement assorti d’une franchise élevée, généralement de 10% ou plus.