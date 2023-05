Armoires de cuisine – Achat, resurfaçage, installation et plus

Les armoires sont au cœur de l’organisation d’une cuisine et le principal contributeur à son apparence.

Des centaines, voire des milliers, de styles sont fabriqués à partir d’une large gamme de matériaux : bois nobles, stratifiés, placages, panneaux de particules peints, etc. Compte tenu de cela et du fait que les armoires de cuisine sont souvent la partie la plus coûteuse d’une nouvelle cuisine, il est logique de choisir judicieusement les armoires et de bien les entretenir.

Des modèles de la plus haute qualité aux unités bas de gamme, toutes les armoires ont une chose en commun : fondamentalement, ce sont des boîtes. Certaines des boîtes reposent sur le sol et sont coiffées de comptoirs tandis que d’autres sont suspendues aux murs. Certains sont équipés de portes et d’étagères tandis que d’autres contiennent des tiroirs et d’autres accessoires spécialisés tels que des planches à découper.

Un système d’armoires de cuisine est composé de plusieurs éléments séparés, assemblés côte à côte. Les armoires de base peuvent avoir des tiroirs, des portes, des étagères ou des coulissants, ou une combinaison de ceux-ci. Les bases de plomberie n’ont pas d’étagères ni de tiroirs, réservant l’espace pour un évier et la plomberie. Les armoires murales supérieures offrent du rangement au-dessus des comptoirs et des électroménagers.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations sur la façon de prendre des décisions d’achat intelligentes d’armoires de cuisine, y compris des conseils sur la qualité, le matériel et même les mesures de sécurité pour les enfants. Vous apprendrez à distinguer les différents types d’armoires et les méthodes de construction les uns des autres. Et vous trouverez des conseils étape par étape pour l’installation de l’armoire, ainsi que de l’aide pour l’entretien et la réparation à faire soi-même.

