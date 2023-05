Arbustes, haies et arbres

Cet article présente la section Actu immobilier.fr qui traite des arbustes, des arbres et des haies. Il vous guide vers plus d’aide pour la sélection, la croissance et les soins.

Les arbustes, les arbres et les haies donnent à votre jardin un intérêt visuel, de l’ombre et de la beauté. Il est logique de choisir judicieusement lors de la sélection de ces éléments d’aménagement paysager et d’en prendre soin d’une manière qui les aide à prospérer.

Le marché des services d’aménagement paysager aux États-Unis, selon ResearchAndMarkets, est estimé à 22,6 milliards de dollars américains en 2020. Et ce chiffre devrait augmenter à mesure que les gens passent plus de temps à la maison.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, nous vous donnerons l’aide de bricolage dont vous avez besoin pour faire des choix judicieux concernant les arbustes, les haies et les arbres. De plus, nous vous guiderons étape par étape dans la planification, le choix, la plantation et l’entretien des arbres, haies et arbustes qui sont les choix parfaits pour votre jardin.

Les arbres, les haies et les arbustes sont les éléments paysagers qui donnent une structure vivante à la cour. Ils fournissent des arrière-plans, de la texture, de l’intimité, de l’ombre, de la couleur, etc.

Bien sûr, chacun d’entre eux a des tâches spécifiques différentes à faire.

Les arbres, par exemple, fournissent des points focaux pour les vues sur le jardin et servent d’ancres pour les arbustes et les plantes environnantes. Ils jettent également de l’ombre là où c’est nécessaire, s’ils sont correctement planifiés.

Les arbustes offrent un aménagement paysager plus bas et dense. Ils comblent visuellement les vides et les grandes surfaces avec du feuillage et/ou de la verdure. Ceux qui incluent des fleurs ajoutent de la couleur. Habituellement établis devant les arbres mais derrière les fleurs, ils offrent une toile de fond de hauteur moyenne pour les fleurs et les plantations au niveau du sol.

Parce qu’ils sont denses, les arbustes peuvent également cacher des vues moins qu’agréables, améliorer l’intimité, atténuer le bruit et permettre un refuge pour la faune.

Les haies ressemblent beaucoup aux arbustes, mais jouent un rôle plus structuré. Beaucoup sont coupés et façonnés pour donner un effet plus fini ou formel.

Choisir les bons arbres et arbustes pour votre jardin est un processus qui prend en compte un certain nombre de facteurs, y compris l’apparence que vous essayez d’obtenir, les conditions d’ensoleillement et d’eau, et plus encore. Dans les sections répertoriées et liées ci-dessous, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier, choisir, planter et entretenir des arbustes, des haies et des arbres.

