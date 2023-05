Application de revêtement en stuc

Conseils d’experts sur le revêtement en stuc, y compris les avantages et les inconvénients, avec un diagramme et des photos utiles de la construction de murs en stuc.

Le stuc est une finition extérieure semblable à du plâtre qui est populaire comme matériau de revêtement sur de nombreux types de maisons, du style sud-ouest et européen au contemporain.

Parce que le stuc est essentiellement du béton, il présente plusieurs avantages considérables par rapport aux matériaux de revêtement tels que le bois. Tout d’abord, il est solide et durable – lorsqu’il est correctement entretenu, il durera 50 ans ou plus. Et c’est sans couture, donc le temps n’a pas de fissures et de crevasses à pénétrer. Comme il s’agit d’une forme de maçonnerie, elle n’est pas sujette aux dommages causés par le feu, la pourriture ou les insectes et elle bloque bien le bruit.

En revanche, le stuc peut être cassant et, par conséquent, se fissurer avec le tassement de la maison ou avec les tremblements de terre. Cela dit, le stuc est aujourd’hui formulé avec de l’époxy, ce qui le rend plus élastique et donc moins susceptible de se fracturer. S’il se fissure, il peut être réparé, comme indiqué dans l’article Comment réparer le stuc.

Un autre inconvénient est que, dans les régions extrêmement pluvieuses, l’eau peut pénétrer dans le stuc et éventuellement pénétrer les murs. Avec toute installation de stuc, un solin approprié est un must absolu pour éviter d’endommager l’intérieur du mur. L’application doit garantir que toute eau pénétrant à travers le matériau sera évacuée correctement.

Vérifiez ce que conseillent les entrepreneurs locaux avant de peindre le stuc. Si la peinture est une option, choisissez une peinture au latex 100 % acrylique spécialement formulée pour les surfaces en stuc. Voir aussi Comment peindre le stuc.

Construction traditionnelle en stuc

Le stuc traditionnel est fabriqué à partir d’un mélange de ciment Portland, de sable fin, d’eau et de chaux hydratée. De plus, il peut contenir des additifs acryliques ou de fibre de verre qui améliorent sa résistance et sa flexibilité.

Il est appliqué humide en trois couches : une couche de base appelée « grattage », une seconde « couche brune » et une dernière « couche de finition ».

Après l’application de la première couche, une truelle crantée est utilisée pour « gratter » la surface avec des rainures horizontales afin que la prochaine couche brune ait quelque chose à saisir. Vient ensuite la couche brune et, enfin, la couche de finition.

Avant l’application de chaque couche successive, on laisse sécher la précédente, généralement un jour ou deux avant d’appliquer la couche brune et une à deux semaines avant d’appliquer la couche de finition. Par temps chaud, chaque couche est légèrement pulvérisée avec de l’eau périodiquement afin qu’elle durcisse lentement et uniformément – un séchage trop rapide l’affaiblirait. Et la couche finale peut se fissurer à cause du rétrécissement si elle ne durcit pas lentement.

Le stuc est appliqué sur une base de treillis métallique qui le saisit et aide à l’empêcher de se fissurer. Le schéma ci-dessus montre comment un ancien mur en stuc est construit – notez en quoi cela diffère du type de construction plus récent illustré sur les photos ci-dessous. Avec le type plus ancien, un treillis en fil de poulet appelé « filet en stuc » est fixé sur des entretoises horizontales en lattes de bois pour permettre aux poches pour le stuc de s’écraser et de s’agripper.

Avec la construction en stuc plus récente, une latte métallique tridimensionnelle beaucoup plus lourde est clouée, vissée ou agrafée directement sur les montants sous la base de la barrière contre les intempéries et du revêtement. Les formes contemporaines de lattes métalliques comprennent les lattes métalliques tissées, les lattes métalliques soudées et les lattes métalliques déployées.

Étant donné que le stuc est poreux, la base – généralement un revêtement en contreplaqué ou en panneau à copeaux orientés – doit avoir au moins une couche de papier de construction imprégné d’asphalte résistant aux intempéries et perméable à la vapeur (« feutre ») ou d’enveloppes de construction à base de plastique ou d’enveloppes de stuc . Cette barrière doit rejeter les intempéries et l’eau mais permettre à la vapeur de s’échapper. Dans de nombreux cas, deux couches sont utilisées car le stuc colle à la couche supérieure, ce qui la rend moins efficace. Une « chape suintante » à la ligne de fondation permet à l’eau de s’écouler.

Les deux premières couches peuvent être appliquées à la truelle ou pulvérisées sur le mur. La couche finale est généralement appliquée à la truelle sur la surface et reçoit l’une des nombreuses textures possibles, de lisse à sableuse ou irrégulière.

Plutôt que de peindre le stuc, le pigment est généralement mélangé à la couche finale. Une option populaire consiste à utiliser une finition à base d’acrylique comme couche finale. Parce que les finitions acryliques sont résilientes, elles sont beaucoup moins susceptibles de se fissurer et aident également à minimiser la pénétration de l’humidité dans le stuc.

Le stuc peut également être appliqué sur des surfaces de maçonnerie solides correctement apprêtées telles que des blocs de béton, des briques ou du stuc plus ancien. Pour assurer l’adhérence, cependant, il ne doit pas être appliqué sur une surface peinte sans sablage préalable.

Systèmes de stuc à couche mince

Le stuc synthétique moderne peut être appliqué comme une couche de base et une couche de finition, qui est plus mince et a une période d’application plus courte que le stuc conventionnel – plus proche d’une semaine que de deux.

La base de ce système est similaire à celle décrite ci-dessus : un treillis métallique sur du papier de construction résistant aux intempéries et perméable à la vapeur. La composition du matériau est cependant différente. La couche de base, mélangée uniquement avec de l’eau et du sable, contient de la fibre de verre hachée et des polymères acryliques qui la rendent plus résistante.

La couche de finition est généralement une formule élastomère colorée mélangée à un granulat fin. Le résultat est une finition lisse et résistante à l’eau qui est moins susceptible de se fissurer que le stuc ordinaire. Il semble généralement un peu plus uniforme en couleur aussi.

Un inconvénient est que, parce qu’il est plus mince que le stuc traditionnel, il peut être endommagé plus facilement. Un autre est que, s’il est trempé, il met plus de temps à sécher. Et enfin et surtout, ces systèmes sont exclusifs et doivent être appliqués précisément aux spécifications ou les garanties peuvent être annulées.

Systèmes d’isolation et de finition extérieurs (EIFS)

Cette forme de stuc synthétique, connue des professionnels sous le nom d’EIFS, abréviation de système d’isolation et de finition extérieure, est différente du stuc traditionnel. Avec EIFS, les panneaux sont recouverts d’un revêtement acrylique qui ressemble à du plâtre. Les panneaux peuvent être en mousse ou en fibrociment (la mousse a des valeurs d’isolation considérablement plus élevées). Les polymères sont généralement pulvérisés sur les panneaux.

Les systèmes EIFS ont une réputation de problèmes liés à l’humidité, principalement en raison d’une mauvaise application. Fondamentalement, si elle n’est pas correctement soutenue par une membrane, un solin et un système de drainage approprié, l’eau peut être emprisonnée dans les murs, provoquant la pourriture et la moisissure. Avant d’opter pour un système EIFS, faites vos devoirs ! Une installation professionnelle de haute qualité est absolument impérative.

Coût du stuc

Le stuc n’est pas aussi cher qu’un revêtement en cèdre de qualité supérieure, mais coûte beaucoup plus cher qu’un revêtement en vinyle ou en fibrociment. La seule façon de vraiment avoir une idée du coût est d’obtenir une estimation, mais imaginez qu’il en coûtera probablement entre 6 $ et 11 $ le pied carré pour les matériaux et la main-d’œuvre.