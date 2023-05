Aperçu des systèmes d’aspiration centralisée

En plus d’être pratiques, les aspirateurs centraux réduisent les symptômes d’allergie et font un excellent travail d’aspiration.

Parce que la cartouche d’aspirateur peut être plus grande qu’un aspirateur domestique conventionnel, elle peut faire un travail plus puissant de collecte de la poussière, du pollen, des squames et d’autres polluants atmosphériques sans faire recirculer ces allergènes dans les espaces de vie comme le fait un aspirateur portable conventionnel. .

Et même si les aspirateurs centraux sont plus gros et plus puissants que les aspirateurs conventionnels, ils sont plus silencieux car le moteur est à distance.

Comment fonctionne un système d’aspirateur central

Avec un système d’aspiration central intégré, vous n’avez pas à trimballer un aspirateur lourd d’une pièce à l’autre ou dans les escaliers. Au lieu de cela, il vous suffit de transporter un accessoire de nettoyage au bout d’un long tuyau léger. Pour passer l’aspirateur, vous branchez le tuyau dans l’une des nombreuses prises murales ou au sol. La poussière et les débris voyagent à travers le tuyau dans les réceptacles, puis vers une cartouche à distance par un système de tuyaux en plastique cachés. La cartouche de l’aspirateur est généralement située dans le sous-sol ou le garage.

Guide d’achat d’aspirateur central

L’astuce pour acheter le bon système d’aspirateur central pour votre maison est de s’assurer qu’il est correctement dimensionné, non seulement pour la superficie en pieds carrés de votre maison, mais aussi pour la longueur de tuyau nécessaire pour entretenir le système. La cote la plus importante à rechercher est la « pression d’eau », qui fait référence à la puissance d’aspiration du système. Cela déterminera dans quelle mesure l’aspirateur peut aspirer la saleté à travers toute la tuyauterie.

Les aspirateurs centraux coûtent de 600 $ à 1 500 $, selon la taille, la quantité de tuyauterie nécessaire et la puissance. La plupart des revendeurs indiquent un prix comprenant l’installation, alors indiquez clairement si vous prévoyez de faire l’installation vous-même.

Comment installer un système d’aspirateur central

L’installation d’un système d’aspiration centralisée est infiniment plus facile à faire dans une nouvelle construction, mais un système peut être installé dans une maison existante avec une relative facilité tant qu’il y a un accès adéquat à un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier. Les quatre composants principaux sont le bloc d’alimentation (qui comprend également le bac de récupération des saletés), généralement installé dans un garage, un sous-sol ou une buanderie ; les soupapes d’admission; tubes en PVC ; et un tuyau léger avec la baguette de nettoyage.

Pour des instructions étape par étape avec des photographies illustratives sur la façon d’installer un système d’aspiration centralisée dans une nouvelle construction et une maison existante, voir Comment installer un système d’aspiration centralisée.

Ressource en vedette : Obtenez un aspirateur central local présélectionné