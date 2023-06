Aperçu des poêles à granulés et poêles à bois

Cet article présente les avantages des poêles à granulés et des poêles à bois et vous guide vers plus d’informations sur l’achat et l’installation de poêles à granulés.

Alors que le prix du gaz naturel et des autres combustibles de chauffage ne cesse d’augmenter, le chauffage de nos maisons devient une dépense budgétaire importante et un obstacle important au confort et à la sécurité. Que peut faire un propriétaire ? À la recherche d’un chauffage efficace, les propriétaires se tournent vers les poêles à combustion qui brûlent du bois ou des sous-produits du bois. Ces types de poêles sont utilisés pour fournir de la chaleur supplémentaire (ou, dans certains cas, primaire) – généralement dans des maisons à aire ouverte ou dans de grands espaces de vie.

Les poêles à bois et à pellets à combustion sont disponibles en deux types principaux : à circulation et à rayonnement. Les deux sont constitués d’une coque extérieure en fonte ou en acier, mais les poêles à circulation ont une poche intérieure où l’air est chauffé puis se déplace dans la pièce, et un poêle radiant absorbe simplement la chaleur du feu et la diffuse dans la pièce. . Les deux types sont moins efficaces pour fournir de la chaleur que les fournaises et les chaudières.

(

Les poêles à granulés sont similaires aux poêles à bois, mais la plupart sont beaucoup plus efficaces et brûlent beaucoup plus proprement. Ils créent de la chaleur en brûlant des pellets faits de sciure de bois recyclée, de copeaux de bois ou d’autres déchets de biomasse. Par rapport à d’autres combustibles de chauffage populaires tels que le mazout, l’électricité et même le gaz naturel, les granulés de biomasse sont une option beaucoup plus abordable.

Les poêles à granulés ressemblent aux poêles à bois, mais les similitudes s’arrêtent là. À l’intérieur, ce sont des appareils à combustion très sophistiqués avec ventilateurs et pièces mobiles. Pour en savoir plus sur les poêles à granulés et leurs avantages et inconvénients, sélectionnez les onglets ci-dessus.

VOIR SUIVANT :

• Guide d’achat des poêles à pellets

• Guide d’achat des poêles à bois