Annuelles vs vivaces : lesquelles planter ?

Les plantes à fleurs sont généralement divisées en deux catégories : les annuelles et les vivaces. Bien qu’ils puissent être utilisés de manière interchangeable, chacun a ses propres avantages et inconvénients.

Que vous choisissiez des annuelles, des vivaces ou un mélange des deux, soyez conscient des exigences culturales de chaque plante : en termes clairs, la quantité de soleil et d’eau dont elles ont besoin pour prospérer. Les plantes qui aiment le soleil auront du mal à l’ombre; de même, les plantes qui aiment l’ombre ne seront jamais heureuses en plein soleil.

Les besoins en eau varient également. Certaines plantes ont besoin de beaucoup d’eau, tandis que celles qui sont plus tolérantes à la sécheresse peuvent être endommagées si elles sont trop arrosées. Facilitez-vous la tâche ; choisissez des plantes qui correspondent aux conditions de votre jardin et mettez ensemble des plantes ayant des besoins similaires en soleil et en eau.

Annuelles

Comme son nom l’indique, les annuelles ne durent qu’un an. Ce sont les fleurs lumineuses que vous verrez souvent à l’avant dans les pépinières et les centres d’accueil. Ils poussent et fleurissent rapidement, offrant un impact instantané. Ils sont idéaux pour remplir les espaces vides, et la plupart pousseront dans toutes les zones climatiques. Mais comme ils ne durent qu’une saison, vous devrez les remplacer chaque année.

Les annuelles sont vendues soit comme annuelles de saison froide, soit comme annuelles de saison chaude. Les annuelles de saison fraîche fournissent une couleur précoce au printemps et fleurissent souvent tout au long de l’hiver dans les climats à hiver doux. Les annuelles populaires de saison fraîche comprennent les pensées et les pois sucrés.

Dans les régions au climat doux, plantez-les à la fin de l’automne pour une floraison hivernale ou à la fin de l’hiver ou au début du printemps pour une floraison printanière. Dans les régions à climat froid, plantez dès que le sol peut être travaillé.

Les annuelles de saison chaude fleurissent à la fin du printemps, en été et au début de l’automne. Les favoris incluent les tournesols et les zinnias. Parce que ces plantes ne supportent pas le froid, elles doivent être plantées plus tard dans la saison de croissance.

Dans les régions au climat doux, plantez au milieu du printemps; dans les climats plus froids, plantez les plantes dès qu’il n’y a plus de danger de gel.

Dans le sud-ouest, cependant, où les hivers sont chauds et où les températures estivales peuvent stresser même les plantes les plus résistantes, les saisons de plantation peuvent être inversées. De nombreuses annuelles de saison chaude sont plantées à l’automne pour la floraison hivernale.

En raison de leur croissance rapide, les annuelles ont besoin de plus de nutriments tout au long de la saison de croissance que les autres plantes. Appliquer un engrais complet lors de la plantation. Si vous êtes dans un climat hivernal doux, ajoutez un engrais azoté une fois que les plantes commencent à fleurir et à la fin de l’été. Dans les régions où l’hiver est froid, nourrissez dès que les plantes commencent à fleurir. Attention à ne pas trop fertiliser.

Vous trouverez généralement des annuelles vendues en packs de 6 ou en packs de cellules, ou en pots de 4 pouces. Recherchez des plantes plus petites et plus touffues avec un feuillage aux couleurs vives. Les racines ne doivent pas être envahies ou emmêlées. Bien que les plantes avec beaucoup de fleurs soient tentantes, choisissez plutôt celles avec moins de fleurs ou même juste des bourgeons. Ils auront plus d’énergie à mettre dans l’établissement de bonnes racines.

Gardez à l’esprit que certaines plantes vendues comme annuelles ne sont pas vraiment des annuelles. Dans les climats froids, les plantes vivaces tendres telles que les géraniums communs (Pelargonium) qui ne survivent pas aux températures glaciales sont vendues comme annuelles. Et les bisannuelles telles que la digitale (Digitalis), des plantes qui poussent sur un cycle de deux ans, peuvent également être vendues comme annuelles lorsqu’elles commencent à fleurir.

Vivaces

Les vivaces sont fiables. Une fois que vous avez planté une plante vivace, vous pouvez l’avoir dans votre paysage pour les années à venir. La plupart ne poussent pas aussi vite que les annuelles, prenant souvent un an ou plus pour atteindre leur pleine taille.

Les plantes vivaces peuvent également mourir en monticules bas ou même disparaître complètement pendant leur saison de dormance. Mais ils repousseront fidèlement année après année.

Les plantes vivaces sont mieux plantées au début du printemps ou au début de l’automne. Si les plantes fleurissent au début du printemps, plantez-les l’automne précédent.

Les plantes à floraison estivale et automnale devraient entrer dans le sol au début du printemps. Ajoutez un engrais complet lorsque vous plantez, puis préparez-vous à compléter avec un engrais riche en azote chaque printemps.

Les bisannuelles doivent être plantées au moment de leur achat, n’attendez pas le printemps suivant. Si c’est au début du printemps, ils devraient fleurir pendant la saison de croissance à venir. Si c’est au début de l’automne, préparez-vous à ce qu’ils s’enracinent pendant l’hiver, puis fleurissent l’année suivante.

Les plantes vivaces sont disponibles dans une large gamme de conteneurs, allant de packs de 6 ou de packs de cellules à des pots de 4 pouces à des gallons ou des tailles plus grandes. Les plantes plus grandes auront l’air bien immédiatement, mais les plantes plus petites sont un meilleur choix. Ils s’établissent beaucoup plus rapidement et se développeront rapidement et correspondront bientôt à la taille des plantes plus grandes. Recherchez des plantes avec une bonne couleur, une taille compacte et un minimum de fleurs.