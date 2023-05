Aménagement paysager et pelouses

Des conseils d’experts et des idées pour créer un jardin, une pelouse et un plan paysager à la fois beaux et fonctionnels.

L’idéal d’une mer ininterrompue de pelouse parfaitement entretenue plaît toujours à de nombreux propriétaires, mais d’autres choisissent un design plus décontracté et informel pour leur jardin. Que vous envisagiez de supprimer votre grande étendue verte au profit de plantations diverses ou d’opter pour l’aspect traditionnel et toujours populaire de la pelouse, assurez-vous que vos considérations vont au-delà de l’esthétique.

Considérations pratiques sur l’aménagement paysager

Lors de la conception de l’aménagement paysager de votre maison, assurez-vous de garder à l’esprit vos besoins pratiques. Si vous voulez un jardin facile à entretenir, restez simple en utilisant des couvre-sols, du paillis ou des éléments tels que des allées comme éléments principaux de votre conception. Si vous recherchez des améliorations qui pourraient rendre votre maison plus facile à vendre, choisissez une pelouse conservatrice et des plantes de bordure plutôt que des choix plus sauvages et plus individualistes.

Confidentialité

Avez-vous besoin de plus d’intimité ? Envisagez d’utiliser des arbres et des arbustes pour délimiter votre propriété et créer un sentiment d’enceinte tout en évitant l’apparence d’une forteresse. Les éléments en croissance (softscape) peuvent en fait offrir plus d’intimité que les éléments de hardscape tels que les clôtures et les murs, car les codes du bâtiment locaux ne limitent pas la hauteur des plantes. Et en prime, une limite composée de plantes coûtera généralement beaucoup moins cher qu’une clôture ou un mur.

La plupart des pépinières locales offrent une gamme de hauteurs et de textures (y compris certaines espèces qui peuvent tolérer une circulation piétonnière légère à modérée), avec divers besoins en matière de soleil, d’eau et d’alimentation. Avant de planter, préparez soigneusement votre parcelle, en vous assurant que la zone a les conditions de sol, le drainage et le classement appropriés pour les plantes que vous choisissez.

Vous pouvez également utiliser l’aménagement paysager pour masquer les zones ou les attributs peu attrayants de votre maison ou de votre cour. Par exemple, vous pouvez planter des arbustes pour masquer les poubelles ou le compteur de gaz ou enfiler des vignes à feuilles persistantes à travers une vilaine clôture à mailles losangées. Une bordure fleurie peut adoucir une allée de béton gris dur ou de gravier.

Ombre

Le département américain de l’énergie déclare que même un arbre stratégiquement placé peut économiser jusqu’à 25 % d’énergie à un ménage. Si vous souhaitez protéger votre maison et votre cour du soleil brûlant, positionnez les arbres et les arbustes pour créer de l’ombre et absorber la lumière du soleil. Si vous vivez dans un climat hivernal froid, vous pourriez envisager des variétés à feuilles caduques, qui, entièrement feuillues, obstrueront le soleil d’été et laisseront ensuite passer la lumière filtrée dans votre maison une fois les feuilles tombées à l’automne.

Pour une petite cour, utilisez des arbres ou d’autres grands éléments de paysage pour diriger l’œil vers le haut, ou placez des couleurs vives au premier plan de votre conception et des pastels plus loin pour créer une impression de distance. Vous pouvez diviser une longue cour maigre en zones plus petites en positionnant des plantations pour briser la ligne de mire.

Considérations sur la pelouse et l’herbe

La pelouse, cependant, tient toujours la cour dans la plupart des cours. Lorsqu’il est maintenu en bonne santé et bien entretenu, il a un attrait visuel indéniable et constitue un excellent contraste avec les arbres, les arbustes et les parterres de fleurs. Pratiquement, sa surface douce offre à votre famille et à vos invités un tapis doux pour se prélasser et jouer.

Beaucoup choisissent un aménagement paysager qui intègre un mélange agréable de pelouse, de parterres de fleurs ou de plantes, d’arbres et de sentiers. Un mélange de couvre-sol et de parterres de fleurs peut être le meilleur choix si votre terrain est vallonné, ce qui rend la tonte difficile, ou si vous désirez simplement des plantations plus économes en eau et nécessitant peu d’entretien. Un couvre-sol bien choisi permet d’obtenir l’agréable uniformité d’une pelouse, mais sans les soins nécessaires.

Mettez des bordures pour délimiter les plates-bandes et empêcher les coureurs d’herbe de se propager dans les arbustes et les fleurs. Pour garder vos plates-bandes fraîches, assurez-vous de suivre l’élimination des mauvaises herbes envahissantes et de protéger vos plantes contre les ravageurs et les maladies.

Couvrez les zones d’ombre profonde avec des copeaux de séquoia, des roches ou des plantes qui aiment l’ombre; ne vous attendez pas à ce que les variétés de graminées qui adorent le soleil prospèrent sous les arbres ou dans d’autres espaces sombres. De plus, faites en sorte que vos pelouses soient suffisamment vastes (au moins 3 pieds de large) pour accueillir une tondeuse, à moins, bien sûr, que vous choisissiez une espèce d’herbe qui n’a pas besoin d’un tel entretien.

Alors que l’idéal de la pelouse est resté constant, les variétés de graminées disponibles ont explosé. Il existe maintenant des cultivars à type unique, des mélanges de cultivars de la même espèce ou des mélanges multi-espèces, y compris des types indigènes, délicats et rustiques. Parmi les variétés les plus courantes figurent les Bermudes, la Bahia, la Zoysia, le pâturin du Kentucky, le ray-grass et la fétuque.

Lorsque vous choisissez une pelouse, tenez toujours compte de ses besoins en eau et en soleil, de votre zone climatique, de l’entretien que vous pouvez raisonnablement accomplir et de l’utilisation que vous comptez faire de votre pelouse. Votre pépinière locale peut vous conseiller sur les espèces qui conviendront le mieux à vos besoins.

Quel que soit le type de gazon que vous choisissez, vous devez bien préparer votre terrain. Comme pour la couverture du sol, cela implique de s’assurer que votre terrain a le bon nivellement, le bon drainage et les bonnes conditions de sol. Une cour bien préparée signifie moins – voire aucun – besoin d’engrais une fois que votre pelouse est établie.

Un entretien régulier donne un aspect soigné. L’irrigation revêt une importance particulière. Les pelouses consomment beaucoup d’eau, alors assurez-vous que votre jardin est éteint soit par des pluies régulières, soit par un système d’arrosage bien placé. Et rappelez-vous que la croissance solide des racines dépend d’arrosages profonds et fréquents, en particulier en été.

La tonte est une autre tâche clé. Variez la hauteur de la lame de votre tondeuse et la fréquence de tonte en fonction de la saison et de votre type d’herbe. Voir aussi : Conseils de tonte de pelouse.

Une à deux fois par an, déchaumez et aérez votre pelouse. Enlever la fibre brun jaunâtre qui s’accumule sur le sol et percer de petits trous dans l’herbe et dans le sol aidera à la libre circulation de l’oxygène et de l’eau.

Enfin, sachez que même la pelouse la mieux aménagée est sensible aux ravageurs et aux maladies envahissants. Restez vigilant et agissez au premier signe d’un problème pour garder votre pelouse en parfait état.

Création d’un plan de jardin

Lorsque vous savez ce que vous voulez, il est temps de décider comment cela fonctionnera dans votre jardin. Commencez par un plan de base de votre jardin. Bien que vous n’ayez pas besoin d’un plan professionnel, prenez des mesures précises de toutes les parties de l’espace afin de pouvoir créer un dessin à l’échelle ou une carte de base.

Une fois que vous avez le contour de base de votre espace sur papier, indiquez les zones de soleil et d’ombre, ainsi que d’autres facteurs tels que les vents dominants, le sol humide et sec et les points hauts ou bas.

C’est le bon moment pour déterminer votre type de sol et planifier l’ajout d’amendements si votre sol est excessivement dur ou meuble. Si vous avez des éléments que vous souhaitez mettre en valeur, comme une vue, ou que vous souhaitez masquer, comme les fenêtres d’un voisin, indiquez-les également sur le plan. Notez également les fonctionnalités existantes que vous souhaitez conserver.

Rappelez-vous que les facteurs climatiques changent tout au long de la journée. Les zones ensoleillées le matin peuvent être à l’ombre profonde l’après-midi, ou vice versa. Les motifs solaires changent également avec les saisons; en été, le soleil est plus haut et projette moins d’ombre tout au long de la journée. Les vents peuvent être plus forts l’après-midi et le soir, ou au printemps ou en été. Les zones détrempées en hiver peuvent convenir à la plantation du printemps à l’automne. Vous voudrez également vous renseigner sur les réglementations gouvernementales ou des propriétaires qui pourraient avoir une incidence sur vos projets.

Avec cette carte de base, vous pouvez commencer à planifier votre espace. Le plus simple est de placer du papier calque sur la carte et d’essayer différentes configurations. De nombreux professionnels recommandent de commencer par de simples bulles ou cercles pour indiquer les caractéristiques ou les zones d’activité. Considérez votre espace extérieur comme une pièce ou une série de pièces et adaptez la fonction à l’emplacement. Un endroit constamment ensoleillé est idéal pour une piscine ou un potager, mais peut être trop chaud pour un coin salon.

Vos options de jardin

Vous voudrez peut-être que la zone de divertissement soit proche de la maison pour un accès facile à la cuisine, ou vous voudrez peut-être y renoncer pour profiter d’une vue magnifique à l’arrière de la propriété. L’aire de jeux peut être à côté de la pelouse, tandis que l’abri de jardin est caché dans un coin négligé. Essayez une variété de configurations ; vous pourriez être surpris de ce qui fonctionne le mieux.

Les chantiers plus petits d’aujourd’hui ne permettent souvent pas le luxe de zones consacrées à un seul objectif. Même ainsi, il pourrait être possible de créer n’importe quel nombre de fonctions dans un petit espace. Pensez à doubler : combinez le gril et la cheminée avec un coin salon ; mélangez des fleurs et des légumes dans des jardinières surélevées qui servent également de murs pour un patio ou une terrasse ; couvrir le bac à sable d’un enfant avec un plateau en bois qui devient une terrasse et un coin salon. Recherchez également les coins et recoins pour faire la différence : un simple banc avec des oreillers nichés sur le côté d’un patio peut servir de retraite ; élever un pont juste une marche ou deux fournit des sièges supplémentaires le long des marches.

Détails de la planification du jardin

Une fois que vous avez décidé ce qui va où, faites une carte finale. Remplacez les bulles par des contours spécifiques des caractéristiques, telles que la taille d’un patio ou la courbe exacte d’un lit de jardin. Si vous ne savez pas à quoi ressembleront les choses dans la vie réelle, utilisez des accessoires comme des piquets, de la craie, du gypse ou des chaises pliantes pour aménager les zones de votre jardin, puis faites des ajustements.

La dernière étape consiste à choisir les matériaux, les plantes et les accents décoratifs. Prenez des idées dans des magazines de jardinage, des visites de jardins, des centres d’accueil, des pépinières, des fournisseurs de construction et sur Internet. Il existe une large gamme de matériaux disponibles pour s’adapter à tous les styles de jardin et à tous les budgets. Consultez ces mêmes ressources pour savoir quelles plantes fonctionneront bien dans votre région. Même si une plante peut ne pas prospérer dans votre région, vous pouvez généralement trouver des substituts qui fonctionneront bien.

Enfin, recherchez les touches décoratives finales qui rendent votre jardin unique. Les meubles de jardin sont le point de départ évident, mais recherchez également des conteneurs, des éclairages et des jeux d’eau. Et n’oubliez pas les touches spéciales comme les nichoirs, les murs colorés et même l’art.