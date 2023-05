Améliorations de l’allée — Planification, options et idées

Conseils de base pour améliorer l’allée de votre maison, y compris la planification de l’installation d’une nouvelle allée, la coloration et l’estampage du béton, et le revêtement et le scellement d’une allée en asphalte.

Est-il temps de remplacer complètement votre allée? Bien que décourageant, il s’agit d’une excellente occasion de rehausser l’attrait extérieur de votre maison et d’améliorer l’accessibilité.

Bien sûr, installer même une petite allée est un gros projet. Cela implique de planifier la disposition de l’allée, de choisir et d’acheter les matériaux de l’allée et de faire l’installation proprement dite. Plus l’allée est grande, plus le projet devient compliqué et coûteux.

Combien coûtera une allée?

Combien coûtera une nouvelle allée? À moins que vous n’obteniez des offres d’entrepreneurs d’allée, il est presque impossible de répondre à cette question. Cela dépend entièrement du matériau de surface que vous choisissez, de la taille et des conditions de l’allée, des coûts de main-d’œuvre et des matériaux dans votre région, et plus encore. Obtenez au moins trois offres et assurez-vous que tous les entrepreneurs citent exactement la même taille et le même type d’allée.

Sélection des matériaux de l’allée

Fini le temps où une dalle de béton était votre seule option pour une allée. Les dalles de béton fades et sans intérêt qui se fissuraient trop facilement ont cédé la place à de nombreuses options qui ajoutent élégamment du style et un intérêt visuel à une maison.

Vous pouvez choisir parmi de nombreuses tailles, couleurs et formes de pavés en béton et de pavés qui imitent les pavés ou la brique, différentes couleurs et textures de béton teinté et à motifs, d’asphalte, de pierre, de brique, etc.

De nombreuses allées combinent deux matériaux ou plus pour tirer parti des atouts de chacun, tant dans la forme que dans l’apparence. Les combinaisons de matériaux peuvent briser les vastes étendues d’une allée, ajoutant un intérêt visuel considérable grâce à une variété de textures, de motifs et de formes.

Planification d’un aménagement d’allée

Une allée peut aller à l’avant, sur le côté ou à l’arrière de la maison ou à un garage détaché. Les ordonnances locales peuvent restreindre la taille et l’emplacement de votre allée, alors vérifiez auprès de votre service de construction et de zonage avant de procéder aux plans.

Lors de la planification de l’aménagement de votre allée, tenez compte de la relation entre votre garage et le reste de la maison et du meilleur accès au garage. C’est, après tout, le but premier de l’allée.

Considérez également le rôle de l’allée. Doit-il devenir un point focal majeur ? Ou doit-elle simplement s’intégrer subtilement et harmonieusement à votre plan d’aménagement paysager ? Donnera-t-il simplement accès aux voitures au garage, ou s’étendra-t-il et offrira-t-il une surface pavée pour que les gens marchent jusqu’à la porte d’entrée.

Assurez-vous que les arbres sont à plusieurs pieds de votre allée pour éviter que des racines matures n’éclatent à travers la surface de l’allée. Gardez la zone exempte de branches d’arbres ou d’arbustes qui pourraient rayer ou faire couler de la sève sur les voitures.

Assurez-vous que votre allée mesure au moins 10 pieds de large, une portée qui laisse suffisamment de place pour les véhicules plus gros, et gardez à l’esprit que les allées courbes doivent fournir suffisamment d’espace pour que les voitures puissent tourner.

Les allées peuvent être droites, sinueuses, circulaires, en forme de U ou en forme de larme. Ils peuvent être de largeur simple (10 à 12 pieds de large), de largeur double (20 à 24 pieds) ou d’une combinaison des deux. Dans la plupart des cas, vous voudrez éviter une allée de 15 pieds de large car elle serait plus large que nécessaire pour une voiture mais pas assez large pour deux voitures.

Certaines allées devraient inclure des espaces de stationnement supplémentaires extra larges ou des zones pour faciliter les virages. Si vous avez une longue allée, vous voudrez certainement qu’elle fasse demi-tour (généralement environ 20 pieds sur 20).

N’oubliez pas de prendre en compte le drainage. Beaucoup d’eau peut s’accumuler et s’écouler le long d’une allée. Pour cette raison, le nivellement et l’inclinaison de la surface d’une allée sont essentiels. Les eaux de ruissellement peuvent devoir être collectées dans un système de drainage et évacuées de la maison.

Vous devrez également tenir compte de l’accès aux services, tels que les conduites de fosse septique ou d’égout, les conduites d’eau, le drainage, etc.

Si un type d’équipement lourd, tel qu’un tracteur, sera utilisé pour la construction, vous aurez certainement besoin de connaître l’emplacement des conduites de gaz et d’eau et des conduits électriques avant le début des travaux.