Adhésifs pour carrelage et pierre

Un guide d’achat impartial et expert sur les adhésifs pour revêtements de sol en carrelage et en pierre, avec des informations sur le latex, l’époxyde en couche mince, le prêt à l’emploi, etc.

Pour obtenir le meilleur adhésif pour le carrelage de votre choix et le substrat, consultez votre revendeur de carrelage. Pour l’installation de carreaux de sol en céramique ou en pierre, le mortier-colle renforcé au latex est généralement le meilleur choix. Il se présente sous forme de poudre ; vous le mélangez en petits lots sur le tas et vous devez l’utiliser dans un délai d’environ une demi-heure.

Le renfort en latex ajoute de la force et un peu de flexibilité à l’ensemble mince ; sans cela, le thinset peut se fissurer facilement. Certains thinset sont livrés avec un latex en poudre dans le mélange ; il suffit d’ajouter de l’eau. Une deuxième variété nécessite l’ajout d’un additif au latex liquide plutôt que de l’eau. Ce type est plus fort.

L’époxy thinset est un adhésif coûteux composé de trois composants qui sont mélangés sur le chantier. Utilisez-le dans les situations où une force d’adhérence supplémentaire est nécessaire.

Deux produits sur le marché se présentent comme des innovations permettant d’économiser du travail.

Le premier adhésif pour carreaux de sol prêt à l’emploi est un mastic organique prémélangé qui est censé économiser du travail et des dégâts par rapport à la couche mince. De nombreux propriétaires ont signalé avoir réussi avec ce produit. Sachez cependant qu’il coûte plus cher et qu’il n’est pas aussi solide que le mortier-colle.

Le second est un produit « tout en un » qui agit à la fois comme adhésif et coulis ; l’idée est que vous pouvez poser les carreaux et jointoyer les joints d’un seul coup. Malheureusement, l’utilisation de ce matériau vous laissera avec des lignes de coulis plus poreuses et difficiles à nettoyer que le coulis standard.