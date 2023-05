Achetez une pompe à chaleur pour chauffer et refroidir efficacement

Une pompe à chaleur refroidit et chauffe une maison très efficacement, grâce à la magie de la technologie du froid ! Avant d’acheter une fournaise ou un système de climatisation conventionnel, assurez-vous de vérifier les thermopompes.

Pour les maisons situées dans des climats où les besoins de refroidissement et de chauffage sont modérés, les thermopompes peuvent être une alternative écoénergétique aux appareils de chauffage et aux climatiseurs conventionnels à air pulsé.

Utilisant la technologie de réfrigération au lieu de la combustion de carburant pour fournir chaleur et refroidissement, les pompes à chaleur conventionnelles déplacent la chaleur des espaces froids vers les espaces chauds – et vice versa – pour refroidir une maison chaude en été et chauffer une maison fraîche en hiver. En transférant la chaleur au lieu de la produire, ils peuvent effectuer leur refroidissement ou leur chauffage beaucoup plus efficacement que les appareils de chauffage et les climatiseurs conventionnels.

Comment acheter une pompe à chaleur

Avant d’investir dans une nouvelle thermopompe, il est important de s’assurer qu’elle conviendra à votre maison. Cela dépendra de votre climat, des sources d’énergie répandues dans votre région et de l’efficacité énergétique de votre maison.

Dans les climats tempérés où l’électricité est utilisée pour le chauffage, les factures d’énergie peuvent être réduites de 30 à 40 %. Cette efficacité diminue considérablement à basse température car il n’y a pas assez de chaleur qui peut être extraite de l’air ambiant pour fournir une chaleur significative.

Comment fonctionne une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur à air, le type le plus courant, fonctionne en transférant la chaleur entre une maison et l’extérieur.

Le réfrigérant se déplace dans des tubes qui relient une unité extérieure de compresseur-condenseur et des serpentins intérieurs montés sur un appareil de traitement de l’air (comme une fournaise). Les systèmes à source d’air nécessitent des conduits comme ceux utilisés dans un système à air pulsé typique. Si votre maison ne dispose pas de ce type de conduits, elle peut toujours être chauffée et refroidie par des pompes à chaleur mini-split.

Un tout autre type de pompe à chaleur est la pompe à chaleur géothermique (au sol ou à l’eau). Ce type transfère la chaleur entre le sol ou une source d’eau à proximité de votre maison. Bien qu’il puisse être coûteux à installer, il fonctionne efficacement même dans les zones aux climats extrêmes.

Dépannage et réparation de pompe à chaleur

Les pompes à chaleur sont des appareils sophistiqués qui peuvent fonctionner sans problème pendant longtemps. Mais de temps en temps, comme tout autre appareil, ils peuvent tomber en panne. Ils peuvent geler, ne pas produire de chaleur ou de froid, déclencher des disjoncteurs, etc. Pour des techniques complètes sur la façon de résoudre divers types de problèmes de pompe à chaleur, voir Dépannage et réparations de la pompe à chaleur.

Entretien de la pompe à chaleur et remplacement du filtre

Bien qu’une pompe à chaleur fonctionne avec très peu d’entretien, il y a quelques étapes que vous devez suivre périodiquement pour assurer sa meilleure efficacité. Parmi ceux-ci, il faut s’assurer que les filtres ne bloquent pas le flux d’air et garder les différents composants propres. Pour un aperçu des principales exigences d’entretien de la pompe à chaleur, voir Remplacement d’un filtre de pompe à chaleur.

