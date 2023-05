Acheter une toiture en bardeaux de bois et en bardeaux de fente

Comment acheter les meilleurs bardeaux de bois et toitures en bardeaux de fente, y compris des schémas de construction de bardeaux de bois utiles, ainsi que les avantages et les inconvénients des toitures en bois.

La plupart des toits en bardeaux de bois sont fabriqués à partir de cèdre rouge de l’Ouest pour sa durabilité et sa résistance aux dommages causés par les insectes. d’autres sont fabriqués à partir de pin traité avec des conservateurs ou d’espèces similaires.

Les bardeaux et les bardeaux de fente sont de longueurs variables, généralement de 16, 18 ou 24 pouces, et de largeurs aléatoires. Les bardeaux de bois sont relativement lisses; les bardeaux profondément rainurés et grossièrement taillés sont appelés bardeaux (qui ont un aspect plus rustique).

Les bardeaux et les bardeaux de cèdre véritables sont les favoris éternels pour les toits en raison de leur aspect naturel et rustique. Les bardeaux, plus minces que les bardeaux de fente, ont des surfaces lisses et sciées. Les bardeaux peuvent être sciés ou fendus à la main pour un aspect plus robuste. Les bardeaux devraient durer de 15 à 25 ans et les bardeaux jusqu’à 50 ans.

Dans les zones sujettes aux incendies, les bardeaux de bois et les bardeaux de fente peuvent nécessiter un traitement sous pression avec un ignifuge ou peuvent être totalement interdits.

Dans les climats humides, où les champignons et la moisissure peuvent être un problème, les toits en bois doivent être traités avec un fongicide après la première année (vous pouvez également acheter des types prétraités avec des conservateurs).

Les bardeaux de bois de coupe fantaisie sont disponibles dans une variété de formes, y compris des motifs en écailles de poisson, en gorge et en V. Ceux-ci sont principalement utilisés pour les détails de revêtement.

Bardeaux de bois nécessitent un revêtement ouvert composé de 1 par 6 planches espacées. Les espaces permettent à l’air de circuler autour des bardeaux pour empêcher l’accumulation d’humidité sous le bois.

Bardeau de bois avec des textures profondément rainurées qui permettent la circulation de l’air peuvent être appliqués sur un revêtement solide avec des intercalaires de feutre de toiture de 30 livres. Certains bardeaux peuvent être appliqués sur un revêtement ouvert.