Acheter une porte d’entrée en acier

Sécurisez votre maison avec une porte d’entrée en acier, en utilisant ce guide d’achat expert comme référence pour savoir ce que vous devez rechercher avant l’achat.

Si la sécurité et la durabilité sont vos principales priorités, une porte en acier peut être votre meilleur choix. Une porte en acier est beaucoup plus solide que la fibre de verre ou le bois. De plus, il ne craquera pas, ne se déformera pas et ne se séparera pas. Bien que les portes résidentielles en acier puissent être bosselées, les réparations peuvent être effectuées avec un kit de réparation de carrosserie.

Une porte en acier n’est pas aussi industrielle qu’il n’y paraît. La plupart des portes en acier ont des surfaces en acier galvanisé épais qui ont été gaufrées avec un motif de grain de bois.

Certains types reçoivent un revêtement en fibre de bois qui permet de les teindre. Les portes haut de gamme peuvent même avoir un placage en bois véritable laminé sur leurs surfaces.

Les portes en acier conventionnelles sont apprêtées en usine avec une finition polyester cuite au four; ils nécessitent généralement une repeinture périodique. Certains reçoivent un revêtement en vinyle pour une plus grande résistance aux intempéries. Tous ont un cadre intérieur qui peut être en bois ou, pour une plus grande résistance, en acier. Les cavités à l’intérieur du cadre sont remplies de mousse isolante à haute densité. La porte en acier isolée de Weather Shield avec des revêtements en placage de bois dur a une valeur d’isolation d’environ R-8.

Les portes en acier sont moins chères que les portes en fibre de verre et en bois. Une porte à panneaux de 3 pieds sur 6 pieds 8 pouces sans quincaillerie ni vitrage coûte généralement entre 100 et 120 dollars. Comme pour les portes en fibre de verre, le prix peut être presque aussi élevé qu’un système d’entrée en bois lorsque vous ajoutez des équipements tels que des panneaux latéraux et une quincaillerie de haute qualité.

Une porte résidentielle en acier de qualité supérieure est dotée d’un revêtement en acier de calibre 24 et d’un cadre en acier. Vous pouvez commander spécialement de l’acier plus épais sur certains modèles. S’il est gaufré avec un motif de grain de bois, la direction du grain de bois doit correspondre à la direction normale du grain de bois : horizontalement sur les rails et verticalement sur les montants.

