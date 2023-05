Acheter une porte composite en fibre de verre

Lorsqu’une porte sera exposée aux intempéries ou à des climats particulièrement rudes ou humides, une porte en composite de fibre de verre est un choix judicieux.

Ces portes imitent de manière réaliste l’apparence du bois, grâce à une combinaison de texture de grain de bois moulé et au fait qu’elles peuvent être teintes pour correspondre aux bois les plus populaires tels que le chêne, le cerisier et le noyer.

Les portes en fibre de verre sont vendues en unités individuelles ou en systèmes d’entrée complets. Par exemple, la porte Classic-Craft de Therma-Tru comprend des montants en chêne, une variété de styles de vitrail, des seuils réglables en chêne, des gâches de sécurité et une garantie à vie limitée.

Parce qu’elles sont assez durables et ne nécessitent aucun entretien, les portes en composite de fibre de verre ont tendance à avoir de longues garanties limitées. Pease Doors, par exemple, protège ses portes aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison. Étant donné que la longévité d’une porte dépend de son installation et de son exposition, ce type de garantie n’est généralement disponible que sur un système d’entrée complet.

Une porte en fibre de verre n’est pas entièrement en fibre de verre. La surface durable en fibre de verre moulée par compression recouvre un cadre de montants et de traverses en bois, y compris des bordures en bois. Les vides de l’ossature sont remplis d’une isolation en mousse de polyuréthane sans CFC.

Les portes en fibre de verre sont généralement moins chères que les portes en bois. Attendez-vous à payer environ 200 $ pour une porte à panneaux de 3 pieds sur 6 pieds 8 pouces sans vitrage ni quincaillerie. Cependant, les autres accessoires, tels que le vitrage et la quincaillerie, coûtent le même prix, quel que soit le matériau à partir duquel la porte est fabriquée. À pleine charge, un système d’entrée en fibre de verre peut atteindre 4 000 $, tout comme un système de porte en bois.

De nombreux fabricants de portes en fibre de verre fabriquent également des portes en acier. Ces fabricants comprennent Castlegate Entry Systems, Pella, Ceco Doors, Stanley Door Systems, Peachtree Doors et PermaDoor.

Ressource en vedette : Trouver des installateurs locaux de portes d’entrée présélectionnées