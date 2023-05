Acheter une fournaise à haut rendement

Besoin d’aide avec votre four MAINTENANT ? Obtenez rapidement un professionnel du chauffage local !

Quelle est la meilleure fournaise à air pulsé à acheter ? Ce guide d’achat d’appareils de chauffage expert et impartial vous aidera à choisir entre les grandes marques pour trouver le bon appareil de chauffage pour votre maison et votre budget.

Est-il temps pour vous d’acheter une nouvelle fournaise à air pulsé à haut rendement? Les factures énergétiques exorbitantes, la diminution des ressources et les préoccupations environnementales ont attiré beaucoup d’attention sur le sujet de l’efficacité énergétique domestique ces dernières années, en particulier en ce qui concerne le chauffage. Les propriétaires ont du mal à dépenser moins, à utiliser moins et à polluer moins sans renoncer à la chaleur et au confort qu’ils chérissent.

Si votre ancienne fournaise a complètement cessé de fonctionner, il est définitivement temps pour une nouvelle fournaise à haut rendement. Mais, même si votre ancienne fournaise semble bien fonctionner, il est peut-être temps d’envisager de la remplacer par un modèle plus efficace, pour économiser de l’argent à long terme et profiter de plus de confort et de silence maintenant.

L’efficacité de votre fournaise peut faire une grande différence dans vos factures d’énergie.

Selon le département américain de l’énergie (DOE), le chauffage et la climatisation représentent environ 56 % de l’énergie utilisée dans une maison américaine typique (la part destinée au chauffage est d’environ 30 %).

Évidemment, si vous pouvez tirer plus d’efficacité de votre équipement de chauffage et de refroidissement, vous pouvez réduire considérablement vos factures d’énergie mensuelles. Si vous avez l’intention de rester dans votre maison pendant quelques années, la mise à niveau d’une ancienne fournaise inefficace vers un nouveau modèle à haute efficacité peut être rentable et améliorer votre confort.

Un four obsolète peut coûter très cher

Si votre fournaise a été installée avant 1992, elle est probablement obsolète.

Dans un effort pour réduire le gaspillage d’énergie et la pollution, le Département américain de l’énergie (DOE) a institué des normes pour les fabricants au début de 1992 qui exigeaient que chaque nouveau four transforme au moins 78 % de son combustible en chaleur. Le 1er mai 2013, ces minimums sont passés à 80 %. Tous les nouveaux modèles vendus doivent atteindre ou dépasser cela ; les rendements grimpent jusqu’à 98,5 % avec les meilleurs modèles.

Donc, si votre fournaise au gaz ou au mazout a été installée avant 1992, vous envoyez probablement 30 % ou plus de vos dollars d’énergie dans le conduit de la fournaise et, en passant, pompant jusqu’à 4 tonnes de dioxyde de carbone, le » gaz à effet de serre » dans l’atmosphère chaque année.

En fait, si vous avez une ancienne fournaise à air pulsé fonctionnant à très faible efficacité, elle produit probablement environ la moitié de la chaleur qu’elle pourrait fournir avec la même quantité de combustible.

Déterminer l’âge de votre fournaise

Essayez de déterminer l’âge de votre fournaise. Ouvrez l’armoire et recherchez les dates. Notez le numéro de modèle et essayez de le rechercher sur Internet. Si vous ne trouvez pas la date approximative de fabrication, vous avez probablement répondu à la question par un « temps de remplacement » retentissant.

Si votre fournaise a une veilleuse permanente au lieu d’un allumage électronique, considérez cela comme un autre signe qu’il s’agit d’un gaspillage d’énergie.

Prendre une décision d’achat de fournaise

La plupart des fours vendus aux États-Unis sont fabriqués par une poignée de grands fabricants, dont Lennox, Trane et Carrier (qui fabrique également Day and Night et Bryant). Dans les articles suivants, nous vous aiderons à trier les marques, les modèles, les caractéristiques, le jargon, les garanties, les coûts, etc. pour faciliter votre prise de décision.

Les plus grandes différences entre les modèles les plus chers et les moins chers se résument à l’efficacité énergétique, au confort et aux garanties. Nous allons maintenant examiner de plus près ces facteurs. Pour plus d’informations sur la détermination de la bonne taille de four, voir Comment dimensionner un four.

Comment l’efficacité du four est mesurée

Un four utilise de l’énergie pour produire et fournir de la chaleur. Plus il peut fournir de chaleur avec une quantité d’énergie donnée, mieux c’est : c’est l’essence même de «l’efficacité». Les fabricants de fournaises s’efforcent de produire des appareils qui brûlent efficacement le combustible et nécessitent un minimum d’énergie (généralement de l’électricité) pour faire fonctionner les ventilateurs qui font circuler la chaleur dans la maison.

Cotes d’efficacité énergétique de la fournaise

La mesure de l’efficacité énergétique de la fournaise s’appelle une évaluation de l’efficacité annuelle de l’utilisation du carburant (AFUE). Tous les nouveaux fours sont affichés avec cette cote, généralement sous la forme d’une étiquette jaune « EnergyGuide » qui est exigée par la Federal Trade Commission (FTC). Les étiquettes jaunes EnergyGuide répertorient les coûts de fonctionnement annuels estimés pour les fournaises dans des conditions spécifiques ; ceux-ci sont destinés uniquement à des achats comparatifs.

Les notes AFUE vont du minimum de 80% à 98,5%. La signification de ce pourcentage est très simple : c’est le rapport du combustible fossile annuel de la fournaise qui est converti en chaleur utilisable. En d’autres termes, le modèle le plus performant convertit 98,5 % de son carburant en chaleur.

Économiser de l’énergie

Une autre façon de penser à cela est de considérer que 98,2 cents sur chaque dollar dépensé en énergie pour chauffer votre maison sont convertis en chaleur. Avec un modèle moins performant, 20 cents ou plus de chaque dollar sont gaspillés.

Ces dollars peuvent s’additionner rapidement aux prix de l’énergie d’aujourd’hui. (La cote AFUE ne tient pas compte de la perte de chaleur qui se produit dans le système de distribution des conduits ; cette perte peut atteindre 35 % avec les conduits de grenier.)

Haute efficacité ou pas ?

Bien que la plupart des fabricants appellent leurs fournaises «haute efficacité», le DOE ne désigne que les unités avec un AFUE supérieur à 90% comme «haute efficacité» et les modèles avec un AFUE de 80% à 83% comme «efficacité moyenne».

À mesure que les minimums augmentent, ces descriptions deviennent encore moins significatives. Faites juste attention au pourcentage. Et sachez que, selon l’endroit où vous vivez, cela ne vaut peut-être pas la peine de dépenser beaucoup d’argent pour l’unité la plus efficace disponible. Bien que ces unités aient généralement un sens dans les climats froids, les économies pourraient ne pas être réalisées si vous vivez dans un climat hivernal doux.

Les futures exigences AFUE minimales pour les fournaises seront encore plus strictes, et elles seront adaptées au type de combustible utilisé et si l’unité est «intempérisée» (construite pour une installation à l’extérieur) ou «non intempérisée» (uniquement destinée à une installation à l’intérieur) .

Les fournaises conçues spécifiquement pour une utilisation dans une maison mobile auront des minimums légèrement inférieurs. L’endroit où ils sont installés affectera également la réglementation : tous les fours non résistants aux intempéries installés dans le nord des États-Unis doivent avoir un AFUE d’au moins 90 %.

Efficacité de la fournaise électrique à air pulsé

Une fournaise ou une chaudière électrique ne perd pas de chaleur par son conduit car elle n’a pas de conduit. Pour cette raison, il aura généralement un AFUE compris entre 95 et 100 %.

C’est formidable, cependant, le problème avec une fournaise électrique est que l’électricité est une source de combustible beaucoup plus chère que les combustibles fossiles, donc une fournaise électrique a rarement un sens économique.

Si vous souhaitez vous fier à l’électricité comme source de chauffage pour le chauffage, une bien meilleure alternative est une pompe à chaleur (voir le Guide d’achat des pompes à chaleur).

Caractéristiques du four à économie d’énergie

Le côté combustion des fournaises – le mélange de l’air de combustion avec le combustible – est un domaine où les progrès technologiques ont amélioré l’efficacité énergétique.

Les fournaises à haut rendement contrôlent étroitement la quantité d’air mélangé au gaz et font varier la vitesse du moteur du ventilateur en fonction des besoins de la maison. La «combustion scellée», qui consiste à amener tout l’air de combustion de l’extérieur et à le mélanger avec le carburant à un taux contrôlé, maximise la chaleur du carburant.

Vannes à gaz et moteurs de fournaise à deux étages

Les vannes à gaz sont également devenues plus sophistiquées. Une soupape à gaz à deux étages réchauffe rapidement la fournaise, puis redescend à un débit plus économique.

De nombreuses fournaises à gaz à haut rendement économisent également sur l’électricité nécessaire pour alimenter le moteur du ventilateur, bien que ces économies ne soient pas prises en compte dans la cote AFUE. Pour ce faire, ils couplent un thermostat programmable sophistiqué à un moteur à vitesse variable.

Contrairement à un système conventionnel – où la fournaise s’allume, souffle de l’air chaud dans la maison à pleine puissance pendant quelques minutes, puis s’éteint – un système à vitesse variable ou à «capacité variable» fait fonctionner le ventilateur pendant de plus longues périodes à vitesses inférieures. Il fournit une chaleur plus silencieuse, plus uniforme et confortable et ne consomme pas d’électricité inutilement.

Fournaises à veilleuse électronique et gaz à condensation

Au cours des dernières années, les fabricants ont utilisé plusieurs innovations pour accroître l’efficacité.

L’un des premiers progrès a été le passage de la veilleuse permanente, qui brûle du gaz même lorsque la fournaise est en veille, à l’allumage électronique par étincelle, qui allume la fournaise à la demande.

Les modèles à haut rendement sont appelés « fournaises à gaz à condensation ». Ils font passer les gaz d’échappement à travers un deuxième échangeur de chaleur pour extraire et utiliser la chaleur disponible qui serait autrement épuisée.

Ces modèles extraient presque toute la chaleur, envoyant des gaz d’échappement frais et en laissant derrière eux de l’eau condensée. Ce condensat, 5 à 6 gallons par jour, est drainé ou pompé par une pompe à condensat reliée à l’appareil.

Une caractéristique clé à rechercher lors de l’achat d’une fournaise au gaz à condensation est une garantie à long terme sur l’échangeur de chaleur; les meilleurs types sont construits pour résister aux effets corrosifs de l’humidité et de l’accumulation de produits chimiques pendant toute la durée de vie de la maison.

Parce qu’ils extraient tellement de chaleur de l’échappement d’une fournaise, un avantage des fournaises à condensation est qu’ils peuvent être ventilés à travers un mur avec un tuyau en PVC peu coûteux, une caractéristique importante qui permet d’économiser de l’argent et les tracas d’acheminer un conduit de fumée à travers le toit.

Caractéristiques d’efficacité combinées

Les modèles de fournaise avec les taux d’efficacité les plus élevés, ceux avec un AFUE supérieur à 90 %, combinent plusieurs avancées en un seul ensemble.

Par exemple, le Lennox SLP98V, qui a jusqu’à 98,2 % AFUE, ajuste automatiquement la vitesse pour répondre aux besoins de chauffage, capte la chaleur maximale avec un échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable et peut interagir intelligemment avec un thermostat pour une efficacité optimale.

Le Carrier Infinity ICS a jusqu’à 95 % d’AFUE ; il est doté d’une fournaise à gaz à condensation avec une carte de commande à microprocesseur qui ajuste automatiquement la puissance de la fournaise et la vitesse du ventilateur pour une efficacité optimale en fonction des informations du thermostat. Les deux sont des produits de haute qualité dignes de considération.

Combien coûte un four ?

L’achat d’une fournaise n’est pas comme l’achat d’un nouveau lave-vaisselle. Il est difficile de fixer le prix des marques concurrentes en ligne ou en magasin car

1) de nombreuses fournaises ne sont pas vendues en ligne ou par l’intermédiaire de détaillants (elles sont vendues par l’intermédiaire de revendeurs ou de grossistes CVC), et

2) les prix n’incluent normalement pas l’installation.

Les nouveaux fours sont presque toujours installés par des entrepreneurs en CVC, donc la meilleure façon de déterminer le coût d’un système est de demander des offres gratuites. Vous pouvez obtenir des estimations gratuites à partir de ce service en ligne gratuit : Trouver un four local présélectionné et un professionnel du chauffage.

Les circonstances dicteront le coût réel du remplacement d’une ancienne fournaise par un nouveau modèle à haut rendement. Si la nouvelle unité peut être connectée aux conduits et au conduit d’évacuation existants, elle peut coûter entre 3 000 $ et 4 500 $, installée, selon l’équipement que vous choisissez.

Bien sûr, plus le rendement est élevé, plus le coût de l’unité est élevé. Si vous vivez dans un climat doux, il peut être exagéré d’obtenir le modèle le plus efficace – le coût supplémentaire ne sera probablement pas compensé par les économies sur la facture d’énergie (mais l’environnement vous aimera).

Si vous vivez dans un climat hivernal froid, il est souvent plus sage d’acheter la plus haute efficacité que vous pouvez vous permettre. Lors de l’achat d’un système, vous devriez demander à votre revendeur de vous aider à calculer le retour sur investissement en termes d’économies d’énergie.

