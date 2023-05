Acheter un VRC (ventilateur récupérateur de chaleur)

Un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC), parfois appelé échangeur de chaleur air-air, est différent des évents et ventilateurs conventionnels. Avec une ventilation standard, l’air circule à travers des évents statiques ouverts ou est expulsé par des ventilateurs, tels que ceux utilisés dans les salles de bains, les cuisines et les greniers. Lorsque l’air ambiant s’échappe ou est expulsé, l’énergie utilisée pour le chauffer ou le refroidir est gaspillée.

Comment ventiler une maison sans laisser passer de l’air chaud ou froid coûteux par la fenêtre ? Découvrez le ventilateur récupérateur de chaleur.

Un VRC peut économiser 75 % ou plus de cette énergie gaspillée. Lorsqu’il expulse l’air vicié, il aspire de l’air frais et, avec peu ou pas de mélange des deux flux d’air, il transfère la chaleur ou le froid de l’air sortant à l’alimentation entrante. L’air frais arrive préchauffé ou prérefroidi et, avec certaines unités, préhumidifié ou déshumidifié.

Certains VRC se montent comme un climatiseur individuel dans une ouverture de fenêtre ou de mur. Ceux-ci sont destinés à gérer les pièces individuelles qui ont des problèmes de ventilation telles que les salles de bains, les buanderies, les studios d’artistes et les chambres noires.

Les VRC plus grands pour toute la maison fournissent de l’air frais à toutes les pièces. Ils nécessitent souvent d’acheminer des conduits vers plusieurs endroits – vers des pièces où vous souhaitez évacuer l’air vicié, en particulier les salles de bains, les buanderies et les cuisines ; à l’extérieur; et souvent à l’alimentation en air de retour du système central de chauffage et de climatisation.

Bien que les systèmes pour toute la maison soient installés principalement dans les maisons neuves, ils peuvent être installés dans certaines maisons qui ont un bon accès pour les conduits, en particulier celles dont le sous-sol n’est pas fini. S’il existe déjà des conduits, l’installation de certains systèmes est grandement simplifiée car elle peut tirer parti du système de retour d’air existant.

Le coût d’un VRC canalisé pour toute la maison dépend du modèle spécifique, de la quantité de conduits et de matériaux accessoires nécessaires, et de la difficulté d’installation. Les unités à elles seules vont d’un minimum de 400 $ à environ 1 500 $, la plupart allant de 500 $ à 900 $. La seule façon d’estimer le coût total de l’installation est d’obtenir des offres d’entrepreneurs en climatisation.

Les modèles montés de la taille d’une pièce coûtent entre 350 $ et 450 $. Renseignez-vous auprès de votre entreprise de services publics si elle offre des rabais pour l’installation de VRC. La quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner un VRC varie considérablement d’un modèle à l’autre et dépend de la capacité de l’unité.

Une variété de tailles sont disponibles. Carrier, par exemple, fabrique 18 modèles différents dont la capacité varie de 150 à 1 270 pieds cubes par minute (CFM). La bonne taille à acheter dépend du nombre d’occupants et de la cylindrée des pièces ou de la maison que vous souhaitez ventiler.

Pour une ventilation complète, l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) recommande de remplacer l’air intérieur par au moins 15 CFM par occupant. La taille et la longueur des conduits peuvent affecter l’efficacité, il est donc important de travailler avec un entrepreneur lors de la planification d’un système.

Un ventilateur récupérateur de chaleur est-il fait pour vous ?

Un VRC est un moyen efficace de ventiler une maison très « étanche » (bien isolée) où les prix de l’énergie sont élevés. Une maison étanche recueille plus d’humidité et de pollution qu’une maison avec beaucoup d’infiltrations d’air. Si une maison a une infiltration excessive à travers des fenêtres qui fuient et une coque mal isolée, le flux d’air contourne l’échangeur de chaleur, annulant son travail.

Bien qu’ils soient considérés comme les plus efficaces dans les climats très froids, les VRC sont également utiles là où les étés sont chauds. Les données économiques réelles indiquent que les VRC peuvent offrir de meilleures économies d’énergie dans les climats chauds et climatisés.

L’électricité nécessaire à la climatisation est beaucoup plus chère que tout autre combustible, de sorte que chaque BTU que vous pouvez récupérer peut avoir trois fois la valeur des économies de combustibles de chauffage comme le gaz naturel. (Un BTU mesure la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 livre d’eau de 1 degré F.) Bien sûr, plus le coût de l’énergie est élevé, plus un VRC a du sens.

Les VRC sont pratiques pour les maisons où l’humidité hivernale est très élevée, et les VRC de type enthalpique peuvent aider à la climatisation dans les climats où l’humidité estivale est élevée. Un VRC peut également être une solution pratique en cas de problème de pollution par le radon ou le formaldéhyde, bien que cela doive être déterminé par un expert qualifié en qualité de l’air.

Dans les climats doux, la ventilation par extraction uniquement peut être une meilleure solution qu’un VRC. Lorsque les températures hivernales extérieures sont assez élevées, il n’y a pas suffisamment de chaleur récupérable pour rembourser l’investissement. Et pour le refroidissement, la différence de température entre l’air intérieur et l’air extérieur n’est souvent pas assez élevée pour justifier le coût d’installation, d’exploitation et de maintenance.