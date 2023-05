Acheter un parement en placage de brique et de pierre

Comment acheter le meilleur bardage en brique et placage de pierre, avec un diagramme utile et des conseils sur la construction de bardage en brique, le travail avec du mortier et les options d’installation.

La brique est l’un des matériaux de revêtement les plus durables. Il n’a pas besoin d’être peint, ne pourrit pas, ne se décolore pas et résiste bien aux intempéries. Il offre également une excellente isolation pour votre maison. Les briques sont disponibles dans de nombreuses tailles, textures et couleurs et peuvent être posées selon de nombreux motifs.

Le revêtement en brique est généralement appliqué sur un mur à ossature de bois sur du papier de construction. Les briques sont maintenues en place avec du mortier, un mélange de ciment, de sable, de chaux et d’eau. Le mortier qui maintient les briques ensemble peut être fini ou « usiné » de différentes manières, y compris concave, au ras des briques, extrudé entre les briques, ratissé ou joint en V.

Un mortier solide et des joints correctement usinés sont essentiels pour garder votre maison étanche aux intempéries. Et, bien que les briques et le mortier soient des matériaux solides et durables, ils sont également poreux. Si vous vivez dans un climat très pluvieux, vous voudrez peut-être envisager d’appliquer régulièrement un revêtement hydrofuge clair pour préserver la brique, surtout si vous subissez plusieurs périodes de gel et de dégel pendant l’hiver.

Parfois, ce qui semble être un mur de pierre ou de brique sur une maison peut en fait être un placage de pierre artificielle en béton léger. Un mélange de ciment Portland, d’agrégats naturels et de pigments d’oxyde de fer est coulé dans des moules fabriqués à partir de vraies pierres. Le résultat est un matériau durable, ignifuge et très solide qui semble incroyablement réaliste.

Les placages viennent dans une large palette de couleurs et de styles, en unités individuelles ou en panneaux, de 1/2 pouce à 4 pouces d’épaisseur. Comme la brique pleine, ils sont appliqués sur une charpente en bois. Et aussi comme la brique pleine, ils peuvent durer toute la vie de votre maison, avec un arrosage annuel à la mesure de l’entretien.

L’installation doit être effectuée par un maçon professionnel et les prix peuvent varier considérablement d’une région à l’autre. la moyenne nationale est d’environ 8 $ le pied carré. Le coût de détail par pied carré des matériaux varie entre environ 2,25 $ et 4 $ par pied carré.