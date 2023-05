Acheter, planter et entretenir des azalées et des rhododendrons

Les azalées et les rhododendrons sont les piliers des jardins boisés. Il existe des centaines de variétés parmi lesquelles choisir, allant des couvre-sol aux arbustes imposants. Ils sont naturellement bien formés, nécessitant peu d’élagage et de mise en forme, et leur feuillage est magnifique, les mettant au premier plan de n’importe quel jardin même lorsqu’ils ne sont pas en fleurs. Au printemps, ils sont magnifiques, avec leurs masses de fleurs dans les tons de blanc, or, rose, rouge et bleu.

Acheter des azalées

Les azalées (illustrées à droite) sont techniquement un type de rhododendron, mais à toutes fins utiles, elles sont traitées comme un groupe de plantes distinct. Les azalées sont généralement plus petites et plus robustes, avec des feuilles et des fleurs plus petites. Les variétés vont des épandeurs à faible croissance qui peuvent être utilisés comme couvre-sol aux plantes compactes qui se portent bien dans des conteneurs aux grands hybrides qui peuvent également servir de petits arbres.

Les azalées les plus connues sont les hybrides à feuilles persistantes, dont certaines sont vendues comme plantes de fleuristes. Il existe un certain nombre de classes ou de groupes d’hybrides qui ont été développés au fil des ans pour des climats et des conditions de croissance spécifiques. Les hybrides belges Indica, Brooks, Gold Cup et Rutherfordiana se portent mieux dans les régions douces. Les hybrides Southern Indica peuvent prendre plus de soleil que la plupart des azalées, tandis que les hybrides Kaempferi peuvent supporter des températures allant jusqu’à -15 degrés F. Les choix de couleurs sont en cours d’affinement, mais la plupart des azalées à feuilles persistantes fleurissent dans des tons de blanc, rose, rouge et rose violacé. Pour être sûr de la couleur, achetez des plantes lorsqu’elles sont en fleurs.

Les azalées à feuilles caduques donnent de la couleur deux fois par an; leurs fleurs dorées, orange, roses et rouges brillantes ressortent au printemps et leur feuillage est tout aussi brillant à l’automne. Les azalées à feuilles caduques sont généralement plus résistantes que leurs cousines à feuilles persistantes – par exemple, les hybrides Northern Lights peuvent supporter des températures aussi basses que -45 degrés F. Si la couleur des fleurs est essentielle, achetez des plantes au printemps ; si les couleurs du feuillage sont importantes pour vous, choisissez des plantes à l’automne.

Des espèces d’azalées peuvent également être trouvées, bien qu’elles soient cultivées moins souvent. Les plus connues sont l’azalée torche (Rhododendron kaempferiun parent de l’hybride Kaempferi) et l’azalée des neiges (R. macronatum).

Les azalées sont les plus adaptables des deux plantes. Ils peuvent être cultivés le long de la majeure partie de la côte ouest et dans l’est de Washington et de l’Idaho; il y a même quelques petites régions dans l’Utah et le Colorado où elles prospéreront.

Leur aire de répartition dans la moitié est du pays est encore plus grande, s’étendant du Maine au Michigan au nord et du centre de la Floride au Texas au sud. Toutes les variétés ne pousseront pas partout, mais vous êtes sûr de trouver des plantes qui fonctionneront dans votre jardin.

Acheter des Rhododendrons

Les rhododendrons (illustrés à droite) peuvent être un point focal majeur dans un jardin. Beaucoup d’entre eux sont à la fois grands et touffus, bien que vous puissiez également trouver des variétés à croissance lente et naines. Les rhododendrons en fleurs sont couverts de masses de grandes fleurs dans les tons de blanc, jaune, rose, rouge, bleu et violet.

Si vous vivez là où les rhododendrons se portent bien, vous avez le choix entre des centaines de variétés. Dans les zones marginales, vos choix sont plus limités, mais il existe des options. Les hybrides Ironclad sont idéaux pour les climats hivernaux froids, tandis que les Vireyas sont des plantes tropicales qui ont besoin de conditions sans gel.

Si vous achetez dans une pépinière, vous trouverez probablement la meilleure sélection lorsque les plantes sont en fleurs. Non seulement c’est le bon moment pour planter, mais c’est aussi la meilleure façon de dire que la couleur de la fleur est ce que vous voulez et que la plante est en bonne santé et en bonne forme. Si vous souhaitez commander une plante par correspondance, les catalogues et les sites Web donnent généralement des descriptions complètes, mais sachez que les images peuvent ne pas reproduire exactement la couleur de la fleur.

Les rhododendrons prospèrent dans moins de régions du pays que les azalées, mais là où ils poussent, ils sont spectaculaires. Le nord-ouest du Pacifique et le long de la ceinture de brouillard du nord de la Californie sont deux emplacements de choix.

Dans l’est des États-Unis, les rhododendrons poussent bien le long de la côte du Maine au nord de la Virginie et poussent à l’intérieur des terres jusqu’au sud des Grands Lacs et au sud le long des montagnes jusqu’au nord de la Géorgie.

Des rhododendrons plus rustiques sont cultivés de l’Ohio à l’Illinois et du sud du Missouri au nord de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama.

Dans l’ouest, ces mêmes rhododendrons font leur apparition dans les jardins de la vallée centrale de Californie, autour de Salt Lake City et près de Denver.

Plantation d’azalées et de rhododendrons

Comme la plupart des plantes, les azalées et les rhododendrons se portent mieux lorsqu’ils sont plantés par temps doux plutôt que par des températures extrêmes, ce qui fait du printemps et de l’automne les meilleurs moments de plantation. Le bon emplacement est également essentiel. Un endroit à la lumière du soleil filtrée et à l’abri des vents froids est parfait. Ne surchargez pas les plantes; ils ont besoin de circulation d’air.

Alors que ces plantes aiment l’ombre que les arbres voisins peuvent fournir, les arbres aux racines peu profondes ou qui sont densément couverts de feuilles, comme le hêtre, le bouleau, l’orme, l’érable, le peuplier et le sycomore, peuvent rivaliser pour l’eau ou jeter trop d’ombre. Autour de ces arbres, plantez juste à l’extérieur de la ligne d’égouttement pour éviter à la fois la concurrence des racines et une canopée trop dense.

Le sol est également essentiel. Les azalées et les rhododendrons se portent mieux dans un sol acide. Ils ont également le besoin contradictoire d’un sol capable de fournir une humidité constante et régulière tout en se drainant bien pour éviter la pourriture des racines. De plus, ils préfèrent plus d’air autour de leurs racines que la plupart des plantes. Pour répondre à ces exigences, assurez-vous que le sol est riche en matière organique; vous devrez peut-être le modifier avant de planter. Si votre sol est trop lourd, argileux ou alcalin, envisagez de planter dans un lit surélevé.

Pour planter à partir d’un conteneur, creusez un trou presque aussi profond que le sol dans le récipient et deux fois plus large, en effilant les côtés vers l’extérieur au fur et à mesure que vous creusez. Construisez un petit monticule au centre du trou. Retirez la plante du récipient et placez-la sur le monticule; la couronne de la plante doit être à environ 1 pouce au-dessus du sol adjacent. Étalez les racines puis commencez à remplir le trou avec la terre que vous avez creusée, en la raffermissant au fur et à mesure. Lorsque vous avez terminé, formez un bassin d’arrosage autour de la plante et arrosez doucement, en ajustant la hauteur de la plante au besoin.

Si vous plantez une plante à racines nues, faites d’abord tremper les racines pendant quatre heures. Creusez un trou comme vous le feriez pour une plantation à partir d’un conteneur. Former un monticule au centre; la couronne de la plante doit reposer à environ 1 pouce au-dessus du sol adjacent.

Mettez la plante en place en vérifiant que la hauteur est bonne (remplissez de terre si la plante est trop basse), puis étalez les racines autour de la motte. En tenant la plante en place, ajoutez la terre que vous avez creusée, en la raffermissant au fur et à mesure. Lorsque vous avez presque terminé, arrosez doucement. Si la plante s’installe, ajoutez de la terre supplémentaire en dessous pour la ramener à la bonne hauteur. Terminez de remplir le trou, puis construisez une berme d’arrosage autour de celui-ci et arrosez doucement.

Prendre soin des azalées et des rhododendrons

Un arrosage régulier et constant du printemps à l’automne est la condition la plus importante pour les azalées et les rhododendrons. Si les pluies estivales régulières ne fournissent pas assez d’eau (vous saurez si les feuilles commencent à se flétrir), vous devrez la compléter. Utilisez une irrigation goutte à goutte ou laissez l’eau couler lentement dans une berme d’arrosage. Arroser lentement permet à l’humidité de pénétrer profondément dans le sol afin qu’elle atteigne toutes les racines. Il aide également à lessiver les sels, une cause de feuilles brûlées, et prévient la pourriture des racines.

Laissez les azalées sécher un peu à l’automne avant que l’hiver ne s’installe, mais continuez à arroser les rhododendrons. L’ajout d’un paillis d’aiguilles de pin, de feuilles de chêne ou d’écorce de sapin autour des plantes aidera à retenir l’humidité.

Des tétées régulières avec un engrais complet ou formulé pour les azalées et les rhododendrons aideront également à maintenir les plantes en bonne santé. Fertilisez au début du printemps, puis à nouveau lorsque les fleurs commencent à s’estomper. Ajoutez du compost sur le dessus du sol à l’automne pour ajouter des éléments nutritifs.

Les rhododendrons et les azalées sains sont relativement exempts de parasites, et les problèmes qui se développent peuvent généralement être facilement atténués. Vous êtes plus susceptible d’avoir des problèmes avec les mineuses des feuilles, les charançons des racines et les thrips. Recherchez des insecticides peu toxiques pour les contrôler avant qu’ils ne deviennent incontrôlables. Pour les pucerons, les punaises des dentelles, les cochenilles et les cochenilles, utilisez des savons insecticides ou de l’huile horticole.

Les maladies peuvent varier selon l’endroit où vous vivez. La pourriture des racines est l’un des problèmes les plus courants; résoudre ce problème en fournissant un sol à drainage rapide. Si la moisissure est un problème, assurez-vous qu’il y a beaucoup de circulation d’air autour des plantes. Si vous êtes dans une région où les conditions rendent vos plantes particulièrement sujettes à la moisissure, plantez des variétés résistantes.

La brûlure des pétales est un problème occasionnel. La brûlure des pétales due au Botrytis, qui commence par des taches gorgées d’eau qui deviennent sèches et fragiles, peut être contrôlée par un fongicide approprié. La brûlure des pétales d’azalée, que les rhododendrons peuvent également attraper, commence par des taches imbibées d’eau et peut entraîner des pétales visqueux. Pour empêcher la brûlure de se propager et de redémarrer, retirez toutes les fleurs infectées.

Ni les azalées ni les rhododendrons n’ont besoin de beaucoup de pincement ou d’élagage. Pincez les pointes des jeunes azalées et rhododendrons pour favoriser le buisson. Les azalées à feuilles persistantes doivent être pincées juste après la fin de leur floraison pour les garder compactes.

Vous aurez envie de tailler pour enlever les branches endommagées ou d’ouvrir la plante pour permettre une meilleure circulation de l’air. Commencez par le bas et l’intérieur, puis progressez vers l’extérieur et vers le haut. Retirez toutes les branches faibles ou croisées et celles qui sont malades ou mortes. Retirez environ un tiers du feuillage sain si les plantes sont envahies.

Les azalées à feuilles persistantes peuvent être taillées à tout moment, mais vous n’aurez généralement besoin de le faire que pour enlever une branche capricieuse occasionnelle. Les azalées à feuilles caduques doivent être taillées lorsqu’elles sont en dormance, mais après tout danger de gel.

Vous pouvez couper les branches à tout moment, mais faites une taille plus poussée des rhododendrons à la fin de l’hiver ou au printemps, tant que le temps est au-dessus du point de congélation. Gardez à l’esprit que le faire juste avant la floraison de la plante réduira le nombre de fleurs. Taillez une branche latérale, une grappe de bourgeons ou une feuille.

Les azalées et les rhododendrons peuvent être endommagés par le froid, surtout lorsqu’ils sont accompagnés d’un soleil et d’un vent forts. Protégez les plantes tendres avec un brise-vent. Dans les zones où le sol gèle, paillez la zone racinaire une fois que cela s’est produit. Retirez le paillis existant et ajoutez une nouvelle couche une fois que le danger de gel est passé.