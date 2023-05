Acheter le meilleur réfrigérateur : Guide d’achat des réfrigérateurs

Quel est le meilleur réfrigérateur pour votre famille ? Consultez ce guide d’achat de réfrigérateur expert et impartial.

Besoin d’un nouveau réfrigérateur ? Quel est le meilleur réfrigérateur à acheter ? Heureusement, même les réfrigérateurs les moins chers disponibles aujourd’hui présentent des avantages significatifs par rapport aux modèles plus anciens. Ils sont plus silencieux, ne nécessitent pas de dégivrage et sont infiniment plus économes en énergie. Mais quels modèles et fonctionnalités devriez-vous envisager ?

Finitions du réfrigérateur

En ce qui concerne l’esthétique, vous aurez le choix entre des finitions noires, blanches, en amande et en acier inoxydable (ou similaires) et des modèles qui peuvent être assortis à vos armoires. Considérez l’apparence de votre cuisine et de vos autres appareils électroménagers et choisissez une finition qui les complètera.

À noter : L’acier inoxydable est une finition privilégiée aujourd’hui et pourrait augmenter la valeur de revente de votre maison. Mais l’acier inoxydable n’est un choix judicieux que s’il a du sens dans votre cuisine. Il peut, par exemple, trouver sa place dans une cuisine champêtre ou traditionnelle, selon les autres finitions.

Une note supplémentaire à propos de l’acier inoxydable : l’acier inoxydable véritable peut nécessiter beaucoup d’entretien car il montre facilement des taches et des empreintes digitales. Certains fabricants proposent désormais des finitions en faux acier inoxydable anti-taches qui sont plus faciles à nettoyer et se vendent parfois à des prix inférieurs.

Caractéristiques du réfrigérateur

Une fois que vous avez choisi le meilleur réfrigérateur pour vos besoins de base, réfléchissez aux caractéristiques de commodité les plus importantes pour votre famille. Par exemple, avez-vous besoin d’un distributeur d’eau et de glace dans la porte ? Ou peut-être que des paniers et des étagères coulissants auraient du sens dans votre compartiment congélateur ? Voulez-vous des contrôles d’humidité pour vos zones de stockage de charcuterie ou de bacs à légumes ?

Tous ces éléments, et bien plus encore, sont disponibles. Par conséquent, vous devrez faire vos devoirs.

Considérations sur les coûts

En ce qui concerne le coût, il paie pour faire vos devoirs. Une fois que vous connaissez le meilleur type et le meilleur style de réfrigérateur pour votre famille, recherchez vos choix dans les magasins d’électroménagers locaux et en ligne.

Lire, par exemple, des rapports, des évaluations et des critiques de consommateurs. Demandez toujours et tenez compte des frais de livraison et d’installation si vous achetez votre produit localement ou des frais d’expédition si vous achetez votre appareil en ligne.

Et, si quelques imperfections mineures ne vous dérangent pas, envisagez d’acheter un réfrigérateur avec quelques petites rayures ou bosses. Les revendeurs vendent parfois des produits présentant des défauts cosmétiques à des prix considérablement réduits.

De plus, lorsque vous recherchez le meilleur réfrigérateur, recherchez toujours un modèle avec une bonne garantie, qui devrait couvrir les pièces de votre appareil pendant un an et son système de réfrigération scellé pendant cinq ans.

Types de réfrigérateurs

Le type de réfrigérateur le plus courant est le modèle autonome à deux portes, mais de nombreuses autres options sont disponibles. En fait, l’une des options les plus populaires est un réfrigérateur avec des portes supérieures et inférieures et un tiroir central qui peut être réglé pour réfrigérer ou congeler, selon les besoins de votre famille.

Avec une unité à montage sur le dessus, le congélateur est en haut. Avec un réfrigérateur à congélateur inférieur, le congélateur est en bas et est généralement un tiroir qui coulisse pour un accès facile.

Les principales plaintes concernant les supports supérieurs sont que des objets se perdent à l’arrière du congélateur et que l’accès au réfrigérateur souvent utilisé est moins que pratique.

Les congélateurs à congélateur inférieur deviennent de plus en plus populaires, car ils placent le compartiment le plus utilisé, la zone du réfrigérateur, à une hauteur confortable au niveau des yeux. Le congélateur est également plus facile à utiliser car le congélateur inférieur est généralement un tiroir coulissant avec divers séparateurs et compartiments.

Un modèle côte à côte offre un accès pratique à hauteur des yeux au réfrigérateur et au congélateur. Cependant, le réfrigérateur et le congélateur sont beaucoup plus étroits que ceux des modèles à montage supérieur et inférieur. Les congélateurs étroits ne conviennent pas facilement aux gros articles tels que les pizzas ou les dindes. De plus, les côte à côte gaspillent beaucoup d’énergie car leurs compartiments de congélation hauts et étroits nécessitent plus d’énergie pour refroidir.

Réfrigérateurs encastrables

Dans de nombreux nouveaux modèles de cuisine, la tendance populaire consiste à intégrer le réfrigérateur aux armoires. Ceux-ci disparaissent élégamment dans les armoires, mais soyez prêt à payer une prime élevée pour un modèle intégré. Ils peuvent coûter deux fois plus cher, voire plus, que les réfrigérateurs autonomes de taille similaire.

Sachez également que les encastrés ne sont généralement pas aussi profonds que les modèles autonomes. Le réfrigérateur doit avoir la même profondeur que les armoires – 24 pouces (à moins qu’il ne soit encastré dans le mur derrière lui). En conséquence, les réfrigérateurs encastrables ont des serpentins et des mécanismes accessibles par le haut et le bas plutôt que par l’arrière, ce qui les rend généralement plus hauts que les réfrigérateurs autonomes. Leurs portes sont conçues pour recevoir des placages ou des panneaux assortis à l’ébénisterie.

Les refroidisseurs à tiroirs et les réfrigérateurs sous le comptoir sont des options supplémentaires pour rendre le réfrigérateur beaucoup moins visible. Conçus pour s’intégrer dans les armoires de base, sous le comptoir, ces types de réfrigérateurs peuvent être recouverts d’un matériau d’armoire afin qu’ils disparaissent ou ils peuvent être achetés avec des panneaux en acier inoxydable ou vitrés. Les largeurs peuvent varier de 18 pouces à 5 pieds.

Réfrigérateurs écoénergétiques

Bien sûr, l’achat d’un réfrigérateur éconergétique est judicieux, surtout compte tenu du fait que les réfrigérateurs sont parmi les appareils ménagers les plus énergivores.

Un modèle économe en énergie pourrait économiser un paquet à long terme, jusqu’à 100 $ par mois ou plus. Bien qu’ils soient généralement plus chers à l’achat, les modèles éconergétiques réduisent vos factures d’énergie et augmentent la valeur de revente de votre maison.

Réfrigérateurs Energy Star

Pour calculer si le coût est couvert par vos économies d’énergie potentielles, recherchez l’étiquette Energy Star sur n’importe quel réfrigérateur que vous envisagez.

Cette étiquette signifie que l’appareil est conforme aux directives strictes en matière d’efficacité énergétique établies par l’Agence américaine de protection de l’environnement et le Département américain de l’énergie.

L’étiquette jaune, qui indique les kilowatts par an consommés par le réfrigérateur, peut vous aider à déterminer combien il en coûterait pour faire fonctionner l’appareil.

Achetez un réfrigérateur de taille appropriée

L’espace disponible pour un réfrigérateur affectera considérablement vos options. Avant de choisir un nouveau réfrigérateur, assurez-vous de mesurer l’espace dont vous disposez pour celui-ci, y compris l’espace dont il a besoin et jusqu’où il s’étendra dans la pièce lorsque ses portes ou ses tiroirs seront ouverts. N’oubliez pas d’inclure environ un pouce de dégagement en haut et sur les côtés pour l’appareil.

La plupart des réfrigérateurs conventionnels ont une profondeur de 28 à 34 pouces, ils dépassent donc de quelques pouces des armoires et des comptoirs, qui mesurent 24 pouces de profondeur.

Plus le réfrigérateur est grand, plus il aura besoin d’énergie pour refroidir, alors n’achetez pas un réfrigérateur beaucoup plus grand que ce dont vous avez besoin.

Vous devrez également tenir compte de la capacité de stockage dont votre famille a besoin. La capacité de stockage du réfrigérateur est d’environ 18 à 28 pieds cubes, ce qui comprend l’espace occupé par les étagères et le matériel. (Consumer Reports prévient que la capacité utilisable réelle pourrait être jusqu’à 35 % inférieure à la capacité de stockage revendiquée par le fabricant, en particulier avec les modèles côte à côte.)

Une chose dans laquelle les nouveaux réfrigérateurs sont devenus très efficaces est la maximisation de l’espace. Avec la plupart des modèles, les tiroirs, casiers, plateaux et étagères profitent de chaque pouce d’espace disponible. Lorsque vous magasinez pour le bon réfrigérateur, assurez-vous de pouvoir y ranger les types d’articles (comme les plateaux larges) que vous voudrez peut-être réfrigérer.

Les couples ou les petites familles peuvent trouver qu’un modèle avec 18 à 22 pieds cubes de rangement répondra à leurs besoins, mais les grandes familles ou ceux qui aiment recevoir auront probablement besoin de plus d’espace. En règle générale, deux personnes doivent disposer d’au moins 10 pieds cubes d’espace de réfrigérateur, sans compter l’espace de congélation. Ajoutez 1 1/2 pieds cubes de plus par membre supplémentaire de la famille.

Et faites attention aux commandes. Par exemple, les modèles économes en énergie ont des thermostats qui vous permettent de sélectionner les réglages de température exacts pour les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Refroidisseurs à vin

Si vous êtes un amateur de vin, un refroidisseur à vin (également connu sous le nom de réfrigérateur à vin) peut être le complément parfait à votre cuisine.

Certains modèles sont destinés à être autonomes, mais la plupart sont destinés à être intégrés dans les armoires de cuisine sous le comptoir.

Selon le modèle, une cave à vin peut contenir entre 20 et 60 bouteilles de vin.

La plupart des caves à vin ont deux zones distinctes : une pour les vins rouges et une autre pour les vins blancs. La porte est généralement en verre ambré ou teinté pour permettre de visualiser le contenu du réfrigérateur tout en protégeant le vin de l’exposition à la lumière.

Les caractéristiques typiques comprennent des étagères réglables ou coulissantes, des commandes numériques programmables et des serrures de porte pour la sécurité.

L’élégant refroidisseur à vin illustré ici peut contenir jusqu’à 24 bouteilles et est livré avec un thermostat électronique et un éclairage intérieur.