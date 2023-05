Acheter du matériel et des attaches

Un tour d’horizon des différents types de vis, boulons et clous, et l’application appropriée pour chacun

Une variété de clous, vis, boulons et autres attaches font partie intégrante de la construction des maisons. La plupart d’entre eux sont vendus dans les quincailleries, les parcs à bois et les centres de rénovation domiciliaire; certains des articles les plus spécialisés sont vendus dans les points de vente des constructeurs.

Tout au long de Actu immobilier.fr, vous verrez de nombreux types de matériel différents, certains très innovants. Dans cet article, vous pouvez acquérir une compréhension de la quincaillerie et des fixations fondamentales afin que vous puissiez être un acheteur informé la prochaine fois que vous visiterez votre quincaillerie locale.

Acheter des vis

Bien qu’elles soient plus chères que les clous, les vis offrent plusieurs avantages pour certains types de construction. Les vis sont plus solides que les clous, elles ne sortent pas aussi facilement que les clous et, dans la plupart des applications, elles s’enlèvent facilement. De plus, leur revêtement est moins susceptible d’être endommagé lors de l’installation et il n’y a pas de soucis pour les bosses de marteau.

La plupart des vis sont en acier zingué, mais elles peuvent également être fabriquées à des fins spéciales à partir de métaux plus tendres tels que le laiton et l’aluminium. Les vis peuvent également avoir des finitions unies, bleuies, trempées, laitonnées ou chromées.

Les vis à bois conventionnelles sont mesurées par la longueur, de 1/4 pouce à 6 pouces, et la taille ou le calibre de la tige non filetée, des calibres 2 à 24. Elles sont classées par type de tête, chacune nécessitant une pointe de tournevis spécifique : standard, Phillips ou carré. Avant de pouvoir enfoncer une vis, vous devez percer un avant-trou.

Les vis à cloison sèche (également appelées vis à usages multiples) ont un revêtement noir qui n’est pas antirouille; les vis à tête plate sont galvanisées pour résister à la corrosion, ce qui les rend adaptées aux zones exposées à l’humidité. Les vis pour cloisons sèches et à tête plate ont des pointes acérées, des filetages grossiers le long de leurs tiges minces (les vis à tête plate ont un filetage plus gros que les vis pour cloisons sèches) et des têtes de type Phillips ; ils sont conçus pour être entraînés avec une pointe de tournevis cruciforme montée dans une perceuse électrique ou un tournevis électrique et ne nécessitent généralement pas de trous pilotes. Les longueurs vont de 3/4 pouce à 4 pouces.

Étant donné que les vis à cloison sèche et à terrasse ne sont pas conçues pour leur résistance, utilisez des clous, des tire-fond (également appelés tire-fond) ou des boulons lorsque vous vous engagez dans une construction lourde.

Tirefonds et Vis Yeux

Les tire-fonds et les crochets à vis et les yeux ont de nombreuses utilisations domestiques. Les tire-fonds sont des fixations robustes dotées d’une tête carrée ou hexagonale et d’une tige lourde partiellement filetée. Les crochets à vis et les œillets sont disponibles en différentes tailles, des minuscules crochets à tasse aux très grands crochets utilitaires pouvant supporter des objets lourds.

Ces fixations sont disponibles dans des tailles plus grandes que les vis à bois, avec des tiges allant de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce de diamètre (par incréments de 1/16 de pouce). Ils reçoivent un revêtement de zinc pour une résistance à la rouille. Les têtes de tire-fond sont destinées à être entraînées avec une clé ou un cliquet et une douille. Avant d’enfoncer un tire-fond, percez un avant-trou d’environ les deux tiers de la longueur du boulon à l’aide d’un foret de 1/8 de pouce plus petit que la tige du tire-fond. Faites glisser une rondelle sur le tire-fond avant de l’enfoncer.

Acheter des boulons



Les boulons, qui sont filetés pour être utilisés avec des écrous et nécessitent des trous pré-percés, sont également destinés aux fixations lourdes. Fabriqués en acier zingué, ils offrent un maintien solide. De nombreuses tailles et types sont disponibles. Les boulons sont classés par longueur (3/8 de pouce et plus), diamètre (1/8 à 1 pouce) et nombre de filets par pouce. Un écrou doit correspondre au nombre de filets du boulon. Pour donner à l’écrou une morsure ferme, sélectionnez un boulon qui est de 1/2 à 1 pouce plus long que l’épaisseur combinée des pièces à assembler.

Les boulons sont également classés par type de tête. Les boulons de poêle et les vis à métaux sont tournés avec un tournevis; les boulons mécaniques à tête hexagonale et à tête carrée sont maintenus avec une clé et nécessitent un écrou et deux rondelles. Une tête de boulon de carrosserie mord dans la surface du bois afin que le boulon ne tourne pas lorsque l’écrou est serré.

Acheter des clous

Les clous sont classés par taille et type de tige et par la forme de la tête. Les principaux types sont commun, boîte, finition et boîtier.

Les clous ordinaires, utilisés pour la construction grossière, ont une tige très épaisse et une tête large. Les clous pour cloisons sèches, une variante, ont une tige plus fine et une tête plus grande et légèrement bombée; Les clous à anneau annulaire, mieux utilisés pour l’installation de cloisons sèches sur les plafonds, ont une tige nervurée qui adhère mieux. Là où vous ne voulez pas qu’une tête de clou soit visible, choisissez un clou de finition. (Après avoir enfoncé le clou presque au ras, enfoncez la tête légèrement arrondie sous la surface avec un jeu de clous.)

Les clous, vendus à la livre ou dans des boîtes de 1, 5 et 50 livres, sont disponibles dans différents styles et tailles. Les longueurs de clous peuvent être désignées en pouces, mais le terme «penny», abrégé en «d», est plus courant. Ce terme est un vestige d’il y a longtemps lorsqu’il spécifiait le prix d’une centaine de clous forgés à la main.

La plupart des clous sont en acier, mais vous pouvez également acheter des clous en acier inoxydable, en bronze et en aluminium pour des tâches spécialisées. Les clous galvanisés à chaud, recouverts de zinc, sont résistants à la rouille et destinés à être utilisés à l’extérieur où ils peuvent être exposés à l’humidité.

Fixations murales creuses

Lors de la fixation d’objets lourds aux murs ou aux plafonds, il est idéal de visser à travers le revêtement mural dans les montants du mur ou les solives de plafond qui soutiennent le matériau. Lorsque cela n’est pas possible, entre les éléments de charpente, par exemple, des fixations murales peuvent être utilisées. Les murs de maçonnerie nécessitent également une attache ou un ancrage qui se dilatera dans un trou percé.

Un boulon d’ancrage à expansion est inséré dans un trou percé dans la maçonnerie solide. Au fur et à mesure que l’écrou est serré, l’ancre se dilate et ne peut pas être retirée.

Un blindage en plomb, inséré dans un trou percé dans la maçonnerie, reçoit une vis ou un boulon qui, lorsqu’il est serré, provoque l’expansion du blindage dans le trou.

Une ancre à expansion a un manchon qui s’ouvre comme un parapluie lorsqu’un boulon y est enfoncé. Une fois installé, le boulon peut être retiré, mais l’ancrage est permanent.

Un boulon à ailettes est un appareil en deux parties composé d’un boulon et d’« ailettes à bascule » à ressort qui s’ouvrent à l’arrière du matériau du mur, fournissant un ancrage solide pour serrer le boulon.

Connecteurs d’encadrement

Les connecteurs de charpente métallique sont souvent utilisés dans la construction pour faciliter l’assemblage des matériaux et renforcer les joints. Ces connecteurs sont utilisés dans presque tous les projets de ce livre, mais ils sont souvent cachés par des composants en bois.

Vous trouverez de nombreux types de connecteurs de charpente dans des tailles conçues pour s’adapter à la plupart des bois bruts et surfacés de dimension standard. Un soudeur ou un atelier de métallurgie peut fabriquer des tailles impaires ou des supports spéciaux décoratifs.

Lorsque vous utilisez des connecteurs de charpente, assurez-vous d’utiliser la taille et le type de clous spécifiés par le fabricant – ces clous sont généralement plus courts et plus gros que les clous standard.

Étriers de solives (et chevrons), probablement les connecteurs métalliques les plus connus, sont utilisés pour fixer les joints bout à bout entre les solives de plafond ou les chevrons et la poutre porteuse, l’en-tête de la solive ou le grand livre. Certains étriers de solive ont des dents métalliques qui peuvent être martelées dans le côté de la solive (la connexion à une poutre doit être faite avec des clous).

Ancres de poteau fixer solidement la base d’un poteau porteur à une fondation, une dalle ou une terrasse en béton. Dans les régions où il est probable qu’il y ait de l’eau stagnante causée par de fortes pluies, les constructeurs choisissent généralement une base de poteau surélevée qui élève le poteau de 1 à 3 pouces au-dessus de la base.

Capuchons de poteau joindre le haut d’un poteau à une poutre. Ils peuvent également renforcer une connexion d’épissure entre deux poutres.

« Ancres de charpente » est un terme fourre-tout pour une variété de connecteurs. Les ancres anti-ouragan ou sismiques ou les attaches de chevron éliminent le besoin de clouer (joindre deux éléments ensemble en clouant à un angle) entre les chevrons et la plaque supérieure d’un mur, les équerres de renforcement créent des joints solides entre deux éléments qui se croisent, et les sangles de renforcement renforcent le post- joints à poutres.