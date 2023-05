Acheter des barrières et des parcs de sécurité pour enfants

Les barrières de sécurité et les parcs pour enfants peuvent vous aider à empêcher les jeunes enfants de dégringoler les escaliers ou d’entrer dans d’autres zones de la maison qui ne sont pas sûres.

Barrières de sécurité

En haut et en bas des escaliers ouverts, installez des barrières de sécurité. Plusieurs styles sont disponibles pour bloquer les enfants à une porte ouverte, dans des escaliers ou d’entrer dans un couloir. La plupart varient de 24 à 32 pouces de hauteur ; la plupart peuvent être ajustés à différentes largeurs de porte jusqu’à environ 42 pouces.

Pour les ouvertures très larges, vous pouvez obtenir une barrière en bois qui s’étendra jusqu’à 8 pieds. La largeur minimale typique que les portes conviendront est de 27 pouces; un modèle se comprimera à 22 pouces.

Certaines barrières sont montées par pression entre les murs ou les montants de porte et sont très faciles à installer. Cependant, testez-le d’abord pour vous assurer qu’il peut être installé si étroitement que votre enfant ne peut pas le bouger.

D’autres ont une fixation fixe (souvent articulée) sur un ou les deux côtés; ceux-ci sont généralement plus sûrs pour bloquer les escaliers ou lorsqu’une mesure de sécurité supplémentaire compte.

N’utilisez pas de barrières plus anciennes de style accordéon, car elles peuvent coincer la tête d’un enfant. Même si la CPSC les a trouvés dangereux, beaucoup sont encore distribués ou vendus d’occasion. Les nouveaux modèles avec des ouvertures ne dépassant pas 2 3/8 pouces sont plus sûrs.

Les barrières pour bébés sont certifiées par la JPMA. Cherchez le sceau « Certifié » de l’association. Voici quelques règles importantes pour l’achat et l’utilisation des barrières de sécurité :

La construction de la barrière doit être exempte de quincaillerie tranchante ou pointue ainsi que de zones qui pourraient piéger un enfant. L’espacement minimum entre les barres doit être de 2 3/8 pouces. Assurez-vous que votre enfant ne peut pas grimper par-dessus la barrière.

Le mécanisme de verrouillage doit fonctionner efficacement, régulièrement et facilement (pour vous).

Le portail doit être monté conformément aux instructions du fabricant. Assurez-vous que le montage est sécurisé.

La porte ne remplace pas votre attention. Soyez vigilant; ne comptez pas entièrement sur la barrière pour contenir votre enfant qui, à un moment ou à un autre, peut apprendre à la franchir ou à la contourner.

CONSEIL : Choisissez une barrière pour bébé facile à ouvrir et à fermer pour les adultes afin qu’elle soit utilisée de manière cohérente.

Parcs et aires de jeux sécuritaires

Aussi appelé cour de récréation, le parc offre un endroit sûr où bébé peut jouer et, par conséquent, un court répit pour les parents épuisés. Pour l’assurance de normes élevées, recherchez le sceau « Certifié » JPMA.

Les parcs sont généralement destinés aux enfants ne mesurant pas plus de 34 pouces, ne pesant pas plus de 30 livres et âgés de moins de 2 ans environ. Tout comme le berceau d’un bébé, le parc est un espace de sommeil et de jeu sûr s’il est bien conçu.

Recherchez ces facteurs de sécurité :

* De nombreux parcs en filet sont conçus de manière à ce qu’un côté tombe (ce qui facilite l’entrée ou la sortie de l’enfant). Ne laissez jamais le côté abaissé pendant que votre bébé est dans le parc. Il peut piéger et même étouffer un petit enfant. Pour plus de sécurité, choisissez un parc en filet conçu sans côté abaissable.

* Assurez-vous que toutes les structures de support sont bien protégées. Si le parc est en bois, le rail supérieur doit avoir un bord de dentition en plastique solide. Vérifiez également tous les bords pour vous assurer qu’ils sont lisses et arrondis. De plus, vérifiez que les charnières et autres quincailleries ne peuvent pas causer de blessures.

* Un parc bien conçu doit mesurer au moins 20 pouces de haut, de sa base au sommet de ses côtés. Les barres de bois ne doivent pas être espacées de plus de 2 1/8 pouces et les ouvertures de maille ne doivent pas dépasser 1/4 de pouce.

* Le matériel tranchant doit être recouvert de bouchons ou de bouchons qu’un enfant ne peut pas retirer. Le parc doit avoir des serrures solides pour empêcher un enfant de l’abaisser ou de s’effondrer.

* Comme les barrières pour bébés de conception similaire, les parcs de style accordéon ont causé suffisamment d’accidents pour que le CPSC avertisse maintenant que les types plus anciens ne sont pas sûrs car ils ont des ouvertures suffisamment grandes pour piéger la tête d’un petit enfant.