Comment acheter des bardeaux d’asphalte, avec des détails sur les pièces et la composition des bardeaux stratifiés, à emboîtement et en bandes pour les toits d’asphalte.

Près des quatre cinquièmes des maisons américaines ont des toits en bardeaux d’asphalte. Les deux types de base sont les bardeaux composites et à base de fibre de verre. Les bardeaux composites ont un noyau de « feutre » organique fait de fibres de bois et de papier. Les bardeaux à base de fibre de verre ont un noyau de nattes synthétiques en fibre de verre.

Les bardeaux composites et à base de fibre de verre sont trempés dans l’asphalte, mais les bardeaux à base de fibre de verre sont plus résistants au feu que les bardeaux organiques. Les bardeaux d’asphalte ont des granules minérales incrustées dans leurs surfaces pour offrir une protection contre l’usure et les rayons ultraviolets du soleil. Lorsque vous trouvez ces granules emportés, c’est un signe que vous devez réparer ou remplacer vos bardeaux.

Remarque : Pour une plongée approfondie dans la fabrication des bardeaux d’asphalte, pourquoi ils échouent souvent avant leur temps, consultez le nouveau livre de notre ami, Tim Carter de Ask The Builder, Roofing Ripoff : Why Your Asphalt Shingles Are Falling Apart and What Vous pouvez faire à ce sujet.

Choisir parmi le large assortiment de couleurs, de textures, de motifs et de poids disponibles peut être intimidant. La plupart des propriétaires préfèrent les bardeaux de poids supérieur, qui peuvent peser 430 livres par carré (une surface de toit de 10 pieds sur 10 pieds), par rapport aux bardeaux standard à environ 230 livres par carré. Parce que les bardeaux de poids supérieur sont plus tridimensionnels, ils imitent mieux la texture des bardeaux de bois véritable.

Types de bardeaux d’asphalte

Quatre types de bardeaux d’asphalte sont fabriqués : les bardeaux en bande, les bardeaux laminés, les bardeaux à emboîtement et les bardeaux individuels de grande taille.

Bardeaux en bande sont du type conventionnel. Ils sont fabriqués en tailles standard et métriques. Ceux fabriqués pour le marché américain mesurent 12 pouces de largeur sur 36 pouces de longueur. Parmi ceux-ci, les bardeaux à « trois pattes » sont les plus courants. Avec ceux-ci, une découpe distingue chaque onglet, le faisant ressembler à un bardeau individuel de 12 pouces de large. Selon la façon dont vous alignez ces onglets, vous pouvez créer une variété de motifs d’ombre et de lumière sur le toit.

Bardeaux architecturaux, également connus sous le nom de bardeaux laminés ou tridimensionnels, sont des bardeaux de toiture à base d’asphalte de qualité supérieure qui varient en taille, nombre, espacement et épaisseur des languettes. Ils ont plus de caractère et de profondeur visuelle que les bardeaux standards. Depuis que le premier bardeau d’asphalte à succès commercial a été produit en 1953, les fabricants se sont efforcés de créer des bardeaux qui pourraient rivaliser avec la texture et l’intérêt visuel des toitures en bois, en tuiles et en ardoise.

Étant donné qu’un bardeau d’asphalte est essentiellement un tapis plat de cellulose ou de fibre de verre saturé d’asphalte enduit de granulés minéraux, le travail de lui donner un aspect naturel, texturé et tridimensionnel a été un défi pour les fabricants de toitures.

Les bardeaux stratifiés tridimensionnels ont été introduits pour la première fois dans les années 1970. Ils ont été construits à partir de deux ou plusieurs couches de matériaux pris en sandwich. Les granulés de surface ont été colorés pour imiter les motifs d’ombre.

Au cours des dernières années, les raffinements du bardeau tridimensionnel ont donné lieu à une nouvelle génération de produits de toiture en asphalte de haute qualité avec des apparences distinctives, souvent spectaculaires. Avec ces progrès est venu un nouveau nom : les bardeaux architecturaux.

Le revêtement supérieur de ces bardeaux est souvent entaillé, coupé en dents de scie et/ou décalé pour la définition et l’intérêt. En raison de leur épaisseur supplémentaire, ces bardeaux pèsent considérablement plus que les bardeaux à base d’asphalte conventionnels et ont des garanties plus longues. Les poids vont jusqu’à environ 430 livres par carré (100 pieds carrés de surface de toit). Les garanties limitées peuvent être de 25 ans ou plus.

Bardeaux à emboîtement, excellents pour les zones de vent fort, sont conçus pour se fixer les uns aux autres.

Grands bardeaux individuels sont généralement utilisés dans des situations particulières. Leurs formes ont tendance à être hexagonales ou rectangulaires et elles n’ont pas de languettes.

Parties d’un bardeau d’asphalte

Comme le montre l’illustration, la partie d’un bardeau qui apparaît est appelée « exposition » et le bord inférieur est appelé « bout ». Les bardeaux viennent dans une variété de poids. De manière générale, plus les bardeaux sont lourds, plus ils durent longtemps.

