Acheter de l’équipement de ventilation

Saviez-vous que l’air intérieur de votre maison peut être plus pollué qu’à Los Angeles un jour de smog ?

La fumée de cigarette, la poussière, la suie, les bactéries, les moisissures, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le radon, les pesticides et les vapeurs de nombreux nettoyants ménagers et matériaux de construction ne sont que quelques-uns des contaminants susceptibles de contaminer l’air de votre maison.

« Il existe suffisamment de preuves pour conclure que la pollution de l’air intérieur représente une partie importante de l’exposition du public à la pollution de l’air », indique un rapport publié par l’Environmental Protection Agency.

À l’intérieur, les polluants atmosphériques sont piégés et s’accumulent, en particulier dans les maisons étanches et super isolées d’aujourd’hui. Lorsque les polluants s’accumulent, certaines concentrations peuvent dépasser 100 fois les niveaux extérieurs.

Une humidité intérieure élevée peut également être un problème sérieux. L’air humide favorise la croissance de moisissures et de bactéries, qui sont des risques pour la santé. En hiver, la condensation s’accumule sur les fenêtres et peut endommager la peinture, l’isolation, les toits et les murs extérieurs. Et en été, une humidité élevée est inconfortable et fatigue la climatisation.

Là encore, un peu d’humidité est importante pour le confort d’une maison, particulièrement en hiver.

Une bonne ventilation à l’intérieur d’une maison est importante pour un certain nombre de raisons. Le plus évident est le confort.

Par une chaude journée d’été, la ventilation peut offrir des brises rafraîchissantes sans les frais de climatisation. Mais plus importante encore que le confort, la ventilation joue un rôle clé dans la santé d’une maison et de ses habitants.

Les ventilateurs de ventilation évacuent la pollution de l’air intérieur accumulée, les odeurs indésirables et les niveaux élevés d’humidité.

Une grande variété de ventilateurs et de ventilateurs effectuent ce travail, y compris des ventilateurs pour toute la maison, des ventilateurs de salle de bain, des hottes de cuisine, des ventilateurs de grenier, des ventilateurs récupérateurs de chaleur, etc. Une maison a également plus de ventilation passive, sous la forme d’évents qui se trouvent généralement dans le grenier et sous le sol.

Les ventilateurs de toute la maison, par exemple : imaginez que c’est la fin d’une chaude journée d’été et que la température a enfin commencé à se refroidir à l’extérieur.

Vous pouvez ouvrir vos fenêtres, puis allumer votre ventilateur pour toute la maison, généralement installé dans le grenier, qui évacuera alors rapidement la chaleur accumulée dans votre maison tout en apportant simultanément de l’air frais de l’extérieur. Votre maison est presque instantanément confortable et vous n’avez même pas eu à allumer la climatisation.

Une bonne ventilation des combles est essentielle. En été, un grenier mal ventilé peut emprisonner la chaleur et la diffuser dans les pièces en dessous, mettant à rude épreuve votre climatiseur et votre portefeuille.

En hiver, l’air chauffé des espaces de vie situés en dessous peut remonter jusqu’au grenier. Si le grenier est mal ventilé, cet air chaud et humide peut provoquer une condensation destructrice sur l’isolant, les solives et les chevrons.

L’air chaud emprisonné dans le grenier pendant l’hiver peut également faire fondre la neige au sommet de votre toit, puis la recongeler au niveau de l’avant-toit plus frais, entraînant une accumulation de glace et, éventuellement, des fuites de toit. La solution aux problèmes des deux saisons est d’installer des évents de grenier qui permettent à l’air chaud de sortir et à l’air plus frais d’entrer.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations sur la façon de choisir et d’utiliser différents types de ventilation, comment acheter le bon appareil pour le travail, et comment installer et réparer cet équipement.

