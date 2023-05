Achat de moulures et garnitures intérieures

Les planches de garniture, également appelées moulures, recouvrent gracieusement les joints entre différentes surfaces et matériaux. Les applications les plus courantes sont les cadres autour des fenêtres et des portes et les moulures de base au bas d’un mur.

Les moulures couronnées sont parfois utilisées pour habiller le joint où le mur rencontre le plafond, et diverses garnitures décoratives, y compris les cimaises et les moulures d’image, sont utilisées pour ajouter de l’intérêt à un mur ou un plafond. Si vous aimez installer ou réparer un manteau de cheminée, des pièces d’escalier, des lambris ou des lambris, vous trouverez une grande variété de garnitures conçues pour répondre à ces situations.

Les pièces de garniture sont identifiées par leurs profils – à quoi elles ressemblent lorsqu’elles sont vues à leurs extrémités. Vous pouvez trouver des tableaux de profil dans les centres d’accueil et auprès de fournisseurs en ligne pour vous aider à choisir le bon tableau pour votre objectif.

Types de garnitures intérieures

Le mot « garniture » fait référence à presque tous les éléments décoratifs appliqués auxquels vous pouvez penser, y compris les plinthes, les encadrements de portes et de fenêtres, les cimaises, les cimaises, les moulures couronnées, les frontons, les pilastres, les colonnes, les médaillons de plafond, les corbeaux, les allèges, les manteaux et entourage de cheminée.

Certaines garnitures sont simplement des planches plates – 1 x 2 lattes, par exemple. Mais une grande partie de ce que nous considérons comme une garniture est un moulage, dans lequel une forme – un profil – est sculptée dans la surface d’une planche plate. Il existe littéralement des centaines de profils parmi lesquels choisir, même si vous ne trouverez peut-être que les plus populaires en stock chez votre fournisseur local.

Les garnitures et les moulures sont généralement divisées en catégories selon l’endroit où elles apparaissent sur le mur (bien que certaines pièces puissent servir à un double usage, comme une plinthe qui est utilisée comme encadrement de porte). Souvent, différents types de garnitures sont combinés pour créer une moulure composée, en particulier une couronne.

Plinthe couvre l’intersection entre le sol et le mur et protège le bas du mur d’objets tels qu’une vadrouille humide ou un aspirateur. Le profil de la plinthe est généralement plus profond (plus large) en bas qu’en haut. Sauf dans des situations particulières, les plinthes se retrouvent dans la plupart des maisons.

Chaussure de base est une garniture quart de rond. Ses deux côtés plats forment un angle de 90 degrés qui s’adapte contre le sol et la plinthe ; son troisième côté est arrondi. De profil, il ressemble à un quart de cercle. Le sabot de base élabore légèrement la plinthe mais sert également à couvrir tout espace entre la plinthe et le revêtement de sol.

Moulure de plafond (également appelée corniche ou moulure couronnée) couvre l’intersection entre le mur et le plafond. Les types à dos plat sont appliqués en haut du mur, en butée contre le plafond. La moulure couronnée, qui est une moulure à ressort, traverse l’intersection à un angle de sorte que son dos est en trois parties – une large zone centrale plate et des bords inclinés.

Habillages de portes et fenêtres créez un cadre autour de l’ouverture de la porte ou de la fenêtre et masquez l’espace entre le montant et le mur adjacent. Le bord extérieur des boîtiers est généralement plat, pour fournir une surface pour les garnitures horizontales, telles qu’une cimaise, dans lesquelles s’appuyer proprement.

Lambris peut couvrir tout un mur ou une partie de celui-ci. Il peut être fabriqué à l’aide de cadres, de panneaux, de panneaux de perles, de panneaux à rainure et languette ou de contreplaqué et de lattes, selon le style que vous souhaitez obtenir. Généralement, si le lambris ne couvre pas tout le mur, il est appelé lambris et s’étend sur un tiers ou les deux tiers de la hauteur du mur.

Moulure de casquette et bande arrière ont des bords en feuillure qui s’adaptent sur le dessus des panneaux muraux ou sur l’extérieur du boîtier plat.

Cimaise est appliqué à environ 36 pouces du sol. Il sert à protéger les murs du dossier des chaises, mais il sert également de séparation entre la peinture et le papier peint ou deux couleurs de peinture différentes, ou simplement pour créer une rupture visuelle dans le mur.

Moulage d’images a un bord supérieur arrondi pour accueillir des crochets. Il est placé haut sur le mur afin que les œuvres d’art puissent y être suspendues plutôt qu’à des crochets pour tableaux cloués au mur.

Conseils pour choisir les garnitures intérieures

Pour utiliser efficacement le trim, il est préférable de suivre quelques préceptes de base :

Utilisez Trim de manière cohérente

Votre maison sera plus belle si tous les travaux de finition sont conformes à un seul style architectural. Les pièces formelles, telles que les salons, peuvent avoir plus de panneaux muraux, de cimaises ou de corniches fantaisie que les chambres à coucher, mais toutes les garnitures doivent être d’un style cohérent.

Dans toute votre maison, veillez à ne pas exagérer avec les boiseries. Trop peut dominer une pièce et nuire à tous les autres éléments intérieurs, diminuant plutôt qu’ajoutant à l’attrait et à la valeur de votre maison.

Assurez-vous que tous les éléments de garniture vont ensemble

Dans n’importe quel style de garniture, il y a un certain nombre de choix. En particulier là où les pièces de garniture se croisent, vos sélections doivent être adaptées les unes aux autres. Par exemple, les plinthes et les cimaises ne doivent jamais être plus épaisses que les encadrements de portes et de fenêtres.

Les pièces verticales d’un mur lambrissé ne doivent jamais être plus épaisses que la garniture horizontale à laquelle elles aboutent. Dans les cas où un rail de plaque rencontre un châssis de fenêtre, l’extrémité du rail doit être finie avec un retour afin que le grain d’extrémité soit couvert.

Développez votre savoir-faire

Les compétences en menuiserie sont importantes lorsqu’il s’agit d’installer des boiseries. Les espaces étroits sont presque imperceptibles lorsqu’ils sont remplis et poncés, mais les espaces larges et les coupes inégales offensent l’œil. Cela est particulièrement vrai avec du bois qui sera teint plutôt que peint. Si vous allez installer la garniture vous-même, expérimentez avec des coupes et des joints sur des chutes de bois avant de travailler avec la vraie chose.

Gardez-le à l’échelle

La taille de vos boiseries et moulures doit être proportionnelle à la taille de vos pièces. Malheureusement, il n’existe pas de formules pour vous aider à déterminer ce qui convient à une situation spécifique.

En règle générale, la plinthe et la moulure couronnée doivent être en équilibre afin que l’une ne domine pas l’autre. Dans les pièces avec un plafond standard de 8 pieds de haut, aucune plinthe ou couronne ne doit mesurer plus de 6 pouces de hauteur. La plupart des garnitures entre 3 1/2 et 6 pouces de hauteur fonctionnent bien dans ces pièces.

Les plafonds plus hauts exigent des garnitures plus hautes et plus profondes. Dans les pièces où les plafonds sont extrêmement hauts, 6 pouces est la hauteur minimale des plinthes et des moulures couronnées. Si les portes d’une telle pièce sont de taille standard, vous pouvez les faire paraître plus grandes en installant de larges cadres ou en ajoutant des traitements décoratifs tels qu’un fronton au-dessus ou des pilastres à côté.

Établir l’échelle et la proportion est un défi, surtout dans une situation unique. Si vous ne faites pas confiance à votre propre œil pour vous guider, vous voudrez peut-être engager un designer pour spécifier ce que vous devez utiliser et où vous devez le placer avant d’investir dans le matériel.

Matériaux de garniture intérieure

Les garnitures en bois sont généralement claires, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de nœuds, ce qui (sauf si vous installez des panneaux de pin noueux) gâcherait l’apparence.

Bien que des moulures faites d’autres matériaux soient disponibles, le bois reste le matériau le plus courant pour les planches de garniture. Dans un centre de rénovation ou une cour à bois, vous trouverez au moins certaines de ces options :

Feuillus faire la meilleure coupe. Ils résistent à la déformation et à la fissuration et peuvent être teints pour une belle finition. Il est généralement préférable d’appliquer la teinture avant d’installer la pièce, puis de retoucher les bords coupés et d’appliquer la finition finale. Pin a longtemps été le matériau de garniture le plus courant. Il résiste à la fissuration et reste stable. Il a généralement de larges lignes de grain, ce qui signifie qu’il aura un aspect informel s’il est taché. C’est pourquoi il est généralement peint. Le pin est doux et peut donc être facilement bosselé. Peuplier est un peu plus cher que le pin, mais il est plus dur et plus résistant aux bosselures. Il a un grain plus serré, vous pourrez donc peut-être le colorer de manière satisfaisante. Pourtant, le peuplier est généralement peint. Garniture de qualité peinture est définitivement destiné à être peint plutôt que teint et est moins cher que le pin clair ou le bois dur. Certains types sont apprêtés, ce qui est un gros plus – vous pouvez probablement vous contenter d’appliquer une seule couche de peinture plutôt que les deux ou trois habituellement nécessaires pour le bois nu. Les pièces de qualité peinture sont faites de divers matériaux. Planches aboutées sont fabriqués en assemblant des pièces courtes. Le joint de doigt sera peu attrayant s’il est taché, de sorte que ces planches sont généralement peintes. Certaines planches aboutées sont meilleures que d’autres. Touchez les joints pour vous assurer qu’ils sont parfaitement lisses; sinon, les joints peuvent être visibles même après la peinture.

Garniture pour les maisons plus anciennes

Lorsque vous travaillez sur une maison plus ancienne, vous devrez peut-être faire correspondre un profil de garniture qui n’est plus vendu. Dans ce cas, vous avez trois options de base :

Utilisez un ou plusieurs morceaux de garniture standard qui sont similaires à l’ancienne garniture. Parfois, la combinaison de deux pièces étroites peut imiter l’apparence d’une pièce plus large. Cela peut être suffisamment proche pour que la différence soit imperceptible. Ayez une scierie sur mesure pour vous. Il y aura une charge initiale pour la mise en place des « couteaux » utilisés pour le fraisage du profil. En dehors de cela, le coût par pied linéaire ne sera pas trop mauvais. Bien sûr, cela signifie que le fraisage personnalisé coûte cher si vous n’avez besoin que de quelques pièces, mais devient plus raisonnable plus vous achetez de planches. Commencez avec du bois clair et sciez-le vous-même. Utilisez un routeur avec des bits de routeur qui correspondent ou se rapprochent du profil que vous recherchez.

Si votre maison a un style Arts and Crafts, vous constaterez peut-être qu’une grande partie de la garniture est de coupe carrée. Dans ce cas, vous pourrez peut-être utiliser des planches transparentes 1 par (qui, après le fraisage, mesurent 3/4 de pouce d’épaisseur) ou demander à un parc à bois de fraiser des planches un peu plus minces ou plus épaisses.